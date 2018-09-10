Биография Андрея Травникова

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время церемонии представления правительству. 9 октября 2017

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время церемонии представления правительству. 9 октября 2017

Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области.

В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В 1990-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР.

С 1992 года по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь").

В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт".

С 2010 года по 2012 год занимал пост первого заместителя мэра Череповца.

В 2012-2014 годах — заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области.

С 2014 года по ноябрь 2016 года работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе администрации президента РФ аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе.

С ноября 2016 года — мэр города Вологды.

6 октября 2017 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

Андрей Травников является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Имеет ведомственные награды.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год составила около 4,7 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников