Биография Андрея Травникова

Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области.
В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В 1990-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР.
С 1992 года по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь").
В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт".
С 2010 года по 2012 год занимал пост первого заместителя мэра Череповца.
В 2012-2014 годах — заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области.
С 2014 года по ноябрь 2016 года работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе администрации президента РФ аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе.
С ноября 2016 года — мэр города Вологды.
6 октября 2017 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.
Андрей Травников является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Имеет ведомственные награды.
Сумма задекларированного дохода за 2017 год составила около 4,7 миллиона рублей.
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