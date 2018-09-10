Биография Андрея Воробьева

Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске.

В 1995 году окончил Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова (Владикавказ), в 1998 году — Всероссийскую академию внешней торговли министерства торговли Российской Федерации, по специальности "экономист-международник со знанием иностранного языка", в 2006 году — Государственный университет — Высшую школу экономики (Москва), Институт коммуникационного менеджмента (ныне — Институт коммуникационного менеджмента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"), получив степень МБА по политическим и бизнес-коммуникациям. Кандидат экономических наук.

В 1988-1989 годах Андрей Воробьев проходил службу в Вооруженных силах в Краснознаменной мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

В 1991-1998 годах занимался организацией и развитием собственного бизнеса.

В 1998-2000 годах являлся генеральным директором ЗАО "Русская рыбная компания".

В 2000 году Андрей Воробьев работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства РФ Сергея Шойгу.

С 2000 года по 2012 год был президентом Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия".

В 2002-2003 годах ‑ член Совета Федерации Федерального собрания РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея. Заместитель председателя комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, член комитета Совета Федерации по бюджету и налогам.

В 2003-2011 годах ‑ депутат Государственной Думы четвертого и пятого созывов. В Госдуме четвертого созыва являлся заместителем руководителя фракции "Единая Россия".

С 2005 года по 2012 год был руководителем Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".

В 2011-2012 годах — депутат Государственной Думы шестого созыва, руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Госдумы.

С ноября 2012 года по сентябрь 2013 года был временно исполняющим обязанности губернатора Московской области.

С сентября 2013 года ‑ губернатор Московской области.

Андрей Воробьев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007), орденом Почета (2010), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), орденом преподобного Сергия Радонежского II степени (2014).

Общая сумма декларированного дохода Андрея Воробьева за 2017 год составила 53,1 миллиона рублей.

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