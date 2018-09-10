Биография Александра Гусева

Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Козельского района Калужской области.

В 1985 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности "Химическая технология синтетического каучука". В 2004 году получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).

Кандидат химических наук (2005).

В 2010 году Александр Гусев окончил курсы повышения квалификации в Российской академии государственной службы при президенте РФ по программе "Государственное частное партнерство и кластерная политика развития территорий".

В 1985-1994 годах — мастер, начальник смены, старший инженер-технолог, инженер-технолог третьей категории, заместитель начальника цеха Воронежского завода синтетического каучука.

В 1994-1999 годах — начальник цеха, начальник производства — стажер заводоуправления, начальник производства заводоуправления АООТ "Воронежсинтезкаучук".

В 1999-2000 годах — технический директор акционерного общества АООТ "Воронежсинтезкаучук".

В 2000-2007 годах — первый заместитель генерального директора — технический директор, заместитель генерального директора — технический директор, технический директор — первый заместитель генерального директора ОАО "Воронежсинтезкаучук".

С 2007 года по март 2009 года — генеральный директор ОАО "Воронежсинтезкаучук".

С апреля 2009 года по сентябрь 2010 года — заместитель председателя правительства Воронежской области — руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области.

С октября 2010 года по сентябрь 2013 года был заместителем губернатора Воронежской области — первым заместителем председателя правительства Воронежской области.

8 сентября 2013 года Гусева избрали главой городского округа город Воронеж, 13 сентября 2013 года вступил в должность.

25 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.

Гусев — член Регионального политсовета партии "Единая Россия".

Является соавтором 35 изобретений.

Александр Гусев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013), является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники за 2003 год.

Женат, есть дочь.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 4,86 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников