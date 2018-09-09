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Биография Льва Толстого

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© Иван КрамскийПортрет Льва Толстого художника Ивана КрамскогоПортрет Льва Толстого художника Ивана Крамского
© Иван Крамский

Русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября (28 августа по старому стилю) 1828 года в усадьбе Ясная Поляна Крапивенского уезда Тульской губернии (ныне — Щекинский район Тульской области).

Он был четвертым ребенком в дворянской семье, у него было три старших брата и младшая сестра. Его мать, Мария Толстая (1790-1830), урожденная княжна Волконская, умерла, когда мальчику не было еще двух лет. Через несколько лет скончался отец, Николай Толстой (1794-1837), участник Отечественной войны 1812 года. Воспитанием детей занималась дальняя родственница семьи Татьяна Ергольская. В 1840 году семья переехала в Казань в дом Пелагеи Юшковой, сестры отца.

В 1844 году Толстой поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, затем перевелся на юридический факультет.

Весной 1847 года, подав прошение об увольнении из университета "по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам", он отправился в Ясную Поляну. Разочарованный неудачным опытом хозяйствования (эта попытка запечатлена в повести "Утро помещика", 1857), Толстой вскоре уехал сначала в Москву, затем в Петербург. В этот период у него появились первые незавершенные литературные наброски.

В 1851 году Лев Толстой уехал на Кавказ с братом Николаем, офицером российских войск. Принимал участие в военных действиях (сначала добровольно, потом получив армейскую должность). Написанную здесь повесть "Детство" Толстой отправил в журнал "Современник", не раскрыв своего имени. Произведение было напечатано в 1852 году под инициалами Л. Н. и вместе с позднейшими повестями "Отрочество" (1852-1854) и "Юность" (1855-1857) составила автобиографическую трилогию. Литературный дебют принес Толстому признание.

Кавказские впечатления отразились в повести "Казаки" (1852-1863) и в рассказах "Набег" (1853), "Рубка леса" (1855).

В 1854 году Толстой отправился на Дунайский фронт. Вскоре после начала Крымской войны его по личной просьбе перевели в Севастополь, где писателю довелось пережить осаду города. Этот опыт вдохновил его на реалистические "Севастопольские рассказы" (1855-1856).

Вскоре после завершения боевых действий Толстой оставил военную службу и некоторое время жил в Санкт-Петербурге, где имел большой успех в литературных кругах.

Осенью 1856 года он уехал в Ясную Поляну, а в начале 1857 года отправился за границу. Толстой побывал во Франции, Италии, Швейцарии, Германии, осенью вернулся в Москву, затем — снова в Ясную Поляну.

В 1859 году Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, а также помог устроить более 20 подобных заведений в окрестностях Ясной Поляны. В 1860 году он вторично отправился за границу, чтобы ознакомиться со школами Европы. В Лондоне часто виделся с Александром Герценом, был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал педагогические системы.

В 1862 году писатель начал издавать педагогический журнал "Ясная Поляна" с книжками для чтения в качестве приложения. Позднее, в начале 1870-х годов, писатель создал "Азбуку" (1871-1872) и "Новую азбуку" (1874-1875), для которых сочинил оригинальные рассказы и переложения сказок и басен, составившие четыре "Русские книги для чтения".

В 1860-1870-е годы он написал свои знаменитые романы "Война и мир" (1863-1869) и "Анна Каренина" (1873-1877). На вершине литературной славы, вскоре после завершения "Анны Карениной", Толстой вступил в период глубоких сомнений и нравственных исканий, история которых была рассказана в "Исповеди" (1879-1882).

В конце 1870-х — начале 1880-х годов философия и публицистика в его творчестве вышли на первый план.

Его миропонимание было отражено в статьях "О переписи в Москве" (1882), "Так что же нам делать?" (1882-1886, опубликована полностью в 1906 году), "О голоде" (1891, опубликована на английском языке в 1892 году, на русском — в 1954 году), "Что такое искусство?" (1897-1898) и др.

Он написал религиозно-философские трактаты "Исследование догматического богословия" (1879-1880), "Соединение и перевод четырех Евангелий" (1880-1881), "В чем моя вера?" (1884), "Царство Божие внутри вас" (1893).

В рамках нового миропонимания Толстой выступал против христианской догматики. В 1901 году он был официально отлучен от православной церкви.

Ход переворота, совершавшегося в сознании Толстого, нашел отражение в художественном творчестве — в духовном прозрении героев, которое преломляет их жизнь. Эти герои занимают центральное место в повестях "Смерть Ивана Ильича" (1884-1886), "Крейцерова соната" (1887-1889, опубликована в России в 1891), "Отец Сергий" (1890-1898, опубликована в 1912).

В 1880-е годы Толстой охладел к художественной работе и осуждал как барскую "забаву" свои прежние романы и повести. Он увлекся физическим трудом, перешел на вегетарианскую пищу.

Главной художественной работой Льва Толстого в 1890-х годах стал роман "Воскресение" (1889-1899), который воплотил весь спектр проблем, волновавших писателя.

Пытаясь привести свой образ жизни в согласие с убеждениями и тяготясь бытом помещичьей усадьбы, осенью 1910 года писатель тайно ушел из Ясной Поляны. В пути он заболел и был вынужден сделать остановку на железнодорожной станции Астапово (ныне станция "Лев Толстой" Липецкой области), где в доме начальника станции он провел последние семь дней жизни.

20 ноября (7 ноября по старому стилю) 1910 года Лев Толстой скончался, был похоронен в Ясной Поляне.

В 1911 году вышло собрание неопубликованных сочинений Толстого, в котором были впервые напечатаны повесть "Хаджи Мурат" (окончена в 1904), пьесы "Власть тьмы" (1887), "Плоды просвещения" (1891) и "Живой труп" (1902).

С 1873 года писатель являлся членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (ныне — Российская академия наук), c января 1900 года — почетным академиком по разряду изящной словесности.

За оборону Севастополя Лев Толстой был награжден орденом Святой Анны IV степени с надписью "За храбрость" и другими медалями.

Впоследствии его также наградили медалями "В память 50-летия обороны Севастополя": серебряной как участника обороны Севастополя и бронзовой как автора "Севастопольских рассказов".

В 1862 году Толстой женился на Софье Берс (1844-1919), в браке родились 13 детей. Жена Толстого помимо воспитания детей и ведения хозяйства, давала уроки детям, лечила больных крестьян, сочиняла стихотворения и рассказы, занималась переписыванием и изданием произведений мужа. Она собирала и хранила рукописи писателя, которые впоследствии передала в музеи.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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