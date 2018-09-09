РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Процедура выборов в парламент Швеции

060
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид Стокгольма. Архивное фотоВид Стокгольма. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

В соответствии с конституцией Швеции (1974), высшим законодательным органом в стране является риксдаг. Это однопалатный парламент, состоящий из 349 членов, которые избираются по пропорциональной системе в результате проведения свободных, тайных и прямых выборов.

Правом избирать и быть избранным в риксдаг обладают все шведские граждане, достигшие на день выборов 18 лет и проживающие или когда-либо проживавшие на территории королевства.

Из 349 мест в парламенте 310 распределяются между одержавшими победу партиями на основании результатов выборов в каждом отдельно взятом избирательном округе. Еще 39 мест распределяются между партиями по всей стране, чтобы обеспечить максимально справедливое представительство.

Для того, чтобы иметь право принимать участие в распределении мандатов, партии должны получить не менее 4% голосов избирателей по стране или 12% голосов в одном из 29 избирательных округов.

Выборы в риксдаг проводятся каждые четыре года во второе воскресенье сентября.

За проведение выборов отвечает Центральная избирательная комиссия Швеции.

Перед выборами лицам, имеющим право голоса, на почтовый адрес отправляется избирательная карта, в которой указаны название, адрес и часы работы избирательного участка. В ней также размещается информация о местах досрочного голосования, которое начинается за 18 дней до выборов.

Если избиратель не получил свою карту избирателя или потерял ее, он может заказать новую в своем муниципалитете или в Центральной избирательной комиссии Швеции.

В назначенный день избиратели приходят на избирательный участок, предъявляют документ, удостоверяющий личность и заполняют бюллетень желтого цвета. При отсутствии документа личность избирателя может подтвердить другое лицо, при условии, что этот человек предъявит свое удостоверение личности.

Лицо, принимающее участие в голосовании, выбирает один из трех типов избирательных бюллетеней: именной, в котором указаны имена кандидатов; партийный — только с обозначением партии; незаполненный, в который можно самостоятельно вписать название партии.

После заполнения бюллетеня его опускают в специальную урну для голосования.

Бюллетень считается недействительным, если он содержит имена двух или более кандидатов, зачеркнутые пункты или лишние символы.

Граждане страны, находящиеся за границей, имеют право голосовать по почте, в шведских диппредставительствах или на шведских судах, находящихся в плавании. При голосовании по почте необходимо заказать пакет документов в Центральной избирательной комиссии. Сделать это можно за 45 дней до выборов. При голосовании в посольстве или консульстве голос можно отдать за 24 дня до выборов.

Избирателям с ограниченными возможностями разрешено голосовать с сопровождающим. При отсутствии человека, способного выступить в качестве представителя, муниципалитет может предоставить члена избирательной комиссии.

После завершения голосования в день выборов члены избирательного комитета проводят предварительный подсчет голосов. После этого избирательные бюллетени помещаются в специальные защитные мешки, запечатываются и передаются в избирательную комиссию.

При необходимости через три месяца после выборов может быть проведен второй тур голосования.

Первое заседание нового парламента проводится на 15 день после дня выборов, но не ранее чем через четыре дня после обнародования результатов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена