Процедура выборов в парламент Швеции

В соответствии с конституцией Швеции (1974), высшим законодательным органом в стране является риксдаг. Это однопалатный парламент, состоящий из 349 членов, которые избираются по пропорциональной системе в результате проведения свободных, тайных и прямых выборов.

Правом избирать и быть избранным в риксдаг обладают все шведские граждане, достигшие на день выборов 18 лет и проживающие или когда-либо проживавшие на территории королевства.

Из 349 мест в парламенте 310 распределяются между одержавшими победу партиями на основании результатов выборов в каждом отдельно взятом избирательном округе. Еще 39 мест распределяются между партиями по всей стране, чтобы обеспечить максимально справедливое представительство.

Для того, чтобы иметь право принимать участие в распределении мандатов, партии должны получить не менее 4% голосов избирателей по стране или 12% голосов в одном из 29 избирательных округов.

Выборы в риксдаг проводятся каждые четыре года во второе воскресенье сентября.

За проведение выборов отвечает Центральная избирательная комиссия Швеции.

Перед выборами лицам, имеющим право голоса, на почтовый адрес отправляется избирательная карта, в которой указаны название, адрес и часы работы избирательного участка. В ней также размещается информация о местах досрочного голосования, которое начинается за 18 дней до выборов.

Если избиратель не получил свою карту избирателя или потерял ее, он может заказать новую в своем муниципалитете или в Центральной избирательной комиссии Швеции.

В назначенный день избиратели приходят на избирательный участок, предъявляют документ, удостоверяющий личность и заполняют бюллетень желтого цвета. При отсутствии документа личность избирателя может подтвердить другое лицо, при условии, что этот человек предъявит свое удостоверение личности.

Лицо, принимающее участие в голосовании, выбирает один из трех типов избирательных бюллетеней: именной, в котором указаны имена кандидатов; партийный — только с обозначением партии; незаполненный, в который можно самостоятельно вписать название партии.

После заполнения бюллетеня его опускают в специальную урну для голосования.

Бюллетень считается недействительным, если он содержит имена двух или более кандидатов, зачеркнутые пункты или лишние символы.

Граждане страны, находящиеся за границей, имеют право голосовать по почте, в шведских диппредставительствах или на шведских судах, находящихся в плавании. При голосовании по почте необходимо заказать пакет документов в Центральной избирательной комиссии. Сделать это можно за 45 дней до выборов. При голосовании в посольстве или консульстве голос можно отдать за 24 дня до выборов.

Избирателям с ограниченными возможностями разрешено голосовать с сопровождающим. При отсутствии человека, способного выступить в качестве представителя, муниципалитет может предоставить члена избирательной комиссии.

После завершения голосования в день выборов члены избирательного комитета проводят предварительный подсчет голосов. После этого избирательные бюллетени помещаются в специальные защитные мешки, запечатываются и передаются в избирательную комиссию.

При необходимости через три месяца после выборов может быть проведен второй тур голосования.

Первое заседание нового парламента проводится на 15 день после дня выборов, но не ранее чем через четыре дня после обнародования результатов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников