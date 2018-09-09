Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2018 году этот день приходится на 9 сентября.

Дата отмечается в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война.

Вторая мировая война по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, военные действия велись на территории 40 государств, а также на обширных акваториях Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов.

В ходе войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший около 27 миллионов человек.

Более 70 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны.

По мнению ряда экспертов, в наши дни в Европе идет постепенное обеление и возрождение нацизма.

В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Киевские власти признали членов УПА* (запрещена в России) — карателей и пособников фашистов, борцами за независимость.

По инициативе России Генассамблея ООН ежегодно с 2005 года принимает резолюции, призывающие пресечь попытки героизации нацизма.

22 ноября 2014 года Третий комитет Генассамблеи ООН по инициативе России принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В резолюции члены ГА ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".

Кроме того, в резолюции осуждается объявление пособников фашизма участниками национально-освободительных движений и отрицание Холокоста.

Резолюция также "с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию групп "бритоголовых", на которых лежит ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии". Против резолюции выступили только три государства — США, Украина и Канада.

5 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России.

4 ноября 2014 года президент РФ подписал закон, вносящий поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Поправки расширили круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.

Основной целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. Объединиться, чтобы противостоять неофашизму — лозунг этого памятного дня.

В Международный день памяти жертв фашизма по традиции проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны.

* Организация запрещена в России

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников