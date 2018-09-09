РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Международный день памяти жертв фашизма

040
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкентральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фотоентральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2018 году этот день приходится на 9 сентября.

Дата отмечается в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война.

Вторая мировая война по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, военные действия велись на территории 40 государств, а также на обширных акваториях Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов.

В ходе войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший около 27 миллионов человек.

Более 70 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны.

По мнению ряда экспертов, в наши дни в Европе идет постепенное обеление и возрождение нацизма.

В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Киевские власти признали членов УПА* (запрещена в России) — карателей и пособников фашистов, борцами за независимость.

По инициативе России Генассамблея ООН ежегодно с 2005 года принимает резолюции, призывающие пресечь попытки героизации нацизма.

22 ноября 2014 года Третий комитет Генассамблеи ООН по инициативе России принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В резолюции члены ГА ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".

Кроме того, в резолюции осуждается объявление пособников фашизма участниками национально-освободительных движений и отрицание Холокоста.

Резолюция также "с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию групп "бритоголовых", на которых лежит ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии". Против резолюции выступили только три государства — США, Украина и Канада.

5 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России.

4 ноября 2014 года президент РФ подписал закон, вносящий поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Поправки расширили круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.

Основной целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. Объединиться, чтобы противостоять неофашизму — лозунг этого памятного дня.

В Международный день памяти жертв фашизма по традиции проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны.

* Организация запрещена в России

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена