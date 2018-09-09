День образования КНДР

Корейские школьницы на демонстрации в День провозглашения Республики. 1948 год

Корейские школьницы на демонстрации в День провозглашения Республики. 1948 год

Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.

В 1910 году одна из древнейших стран Азии Корея насильственным путем была аннексирована Японией. 22 августа 1910 года страна была официально включена в состав Японской империи и на протяжении 35 лет оставалась японской колонией. Управление осуществлялось генерал-губернатором.

Согласно решениям Каирской конференции союзных держав (1 декабря 1943 года), Корея должна была обрести независимость после окончания Второй мировой войны. Решение это было подтверждено Потсдамской декларацией от 26 июля 1945 года.

После объявления Советским Союзом войны Японии и с началом разгрома Квантунской армии в августе 1945 года император Японии объявил о капитуляции и выполнении решения Потсдамской конференции. По соглашению между союзниками по антигитлеровской коалиции в Корее были определены две временные зоны для приема капитуляции японской армии: советская — к северу от 38-й параллели и американская — к югу от нее.

Советско-американский договор о временном управлении Кореей, подписанный в декабре 1945 года, предполагал, что разделенной страна пробудет недолго — до формирования нового правительства. Однако в условиях "холодной войны", которая началась между СССР и США практически сразу после окончания Второй мировой войны, 38-я параллель превратилась, по существу, в границу между Севером и Югом Кореи.

В северной части Кореи сразу же после освобождения были ликвидированы японские органы колониального аппарата, проведена земельная реформа, национализированы промышленность, транспорт, средства связи, банки и т. д. При этом советская военная администрация способствовала созданию структуры партийной и государственной власти по образу и подобию модели, существовавшей в те годы в СССР. С другой стороны, на юге Корейского полуострова США, декларировав приверженность принципам парламентаризма и демократии, на деле способствовали установлению зависимого от Вашингтона авторитарного режима.

Совместная советско-американская комиссия по Корее, созданная на Московском совещании министров иностранных дел России, США и Великобритании в декабре 1945 года, так и не смогла выработать приемлемую формулу образования корейского государства.

В 1947 году вопрос о создании в Корее единого государства по инициативе США был передан на обсуждение ООН, принявшей решение о проведении выборов под наблюдением комиссии ООН.

В мае 1948 года в Южной Корее были проведены выборы в национальное собрание и сформировано южнокорейское правительство во главе с Ли Сын Маном. 15 августа 1948 года было провозглашено образование Республики Корея со столицей в Сеуле.

Объявив этот акт незаконным, власти Северной Кореи при поддержке советской военной администрации провели аналогичную работу на Севере. 9 сентября 1948 года была образована Корейская Народно-Демократическая Республика со столицей в Пхеньяне. Вслед за образованием КНДР Пхеньян добился объединения партийных организаций Севера и Юга в Трудовую партию Кореи (ГПК). Председателем кабинета министров КНДР был назначен Ким Ир Сен, он же возглавил Трудовую партию Кореи.

Оба правительства намеревались объединить Корею под собственной властью, что и провозгласили в принятых в 1948 году Конституциях.

В 1948 году с Севера были выведены все советские войска. Американцы вывели свои войска летом 1949 года, однако оставили в Южной Корее около 500 советников. Военные советники СССР остались и в КНДР.

Военно-политические противоречия между государствами с различным социально-политическим строем привели в 1950 году к началу войны. В боевых действиях на стороне Республики Кореи принимали участие контингенты ВС США и 15 других стран, действовавших под флагом многонациональных сил ООН, на стороне КНДР — контингенты ВС Китая и СССР. 27 июля 1953 года КНДР и Республика Корея заключили Соглашение о перемирии.

По Соглашению о перемирии, Северную и Южную Корею разделяет военно-демаркационная линия, по обе стороны которой проходит демилитаризованная зона общей шириной 4 километра.

В июле 1972 года подписано Совместное заявление Севера и Юга, в котором зафиксированы основные принципы объединения — самостоятельно, без опоры на внешние силы; мирным путем; на основе "великой национальной консолидации".

В 1991 году КНДР и Республика Корея заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.

Формально война в Корее еще не окончена. После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. В 2018 году состоялось уже два саммита лидеров республик в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Предыдущие два межкорейских саммита прошли в Пхеньяне в июне 2000 года и октябре 2007 года.

В Северной Корее День образования республики традиционно отмечают масштабными военными парадами. В предыдущие годы к годовщине основания КНДР также были приурочены испытательные взрывы ядерных зарядов и старты их потенциальных носителей — баллистических ракет.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников