Биография Бориса Заходера

Советский и российский писатель, поэт, переводчик, автор стихов, сказок, пьес для детей Борис Владимирович Заходер родился 9 сентября 1918 года в городе Кагул (Бессарабия, ныне территория Молдавии). В дальнейшем семья переехала в Одессу, затем в Москву.

Борис Заходер с детства увлекался естествознанием. В 1936 году он поступил на биологический факультет Казанского университета, а затем перевелся в МГУ имени М.В. Ломоносова. Через два года Заходер оставил биологический факультет и поступил в Литературный институт имени Максима Горького, где был зачислен в поэтический семинар Павла Антокольского. В 1947 году окончил институт.

Как сотрудник армейской печати участвовал в советско-финляндской (1939-1940) и Великой Отечественной войнах (1941-1945). В эти годы его стихи публиковались в армейских газетах.

Свое первое детское стихотворение "Морской бой" Борис Заходер опубликовал в 1947 году под псевдонимом Борис Вест в журнале "Затейник".

В 1955 году в издательстве "Детгиз" вышла первая книга детских стихов Заходера "На задней парте". За ней последовали сборники "Мартышкино завтра" (1956), "Никто и другие" (1958), "Кто на кого похож" (1960), "Кит и кот" (1964), "Русачок" (1967), "Школа для птенцов" (1970), "Добрый носорог" (1977), "Считалия" (1979), "Моя Вообразилия" (1980), "Если мне подарят лодку" (1981), "Про всех на свете" (1990), "Трава-везде-растунья" (1994), "Остров Гдетотам" (1995) и другие.

Работы писателя регулярно печатали в журнале "Мурзилка", в газете "Пионерская правда". В 1958 году Заходер был принят в Союз писателей СССР.

Писатель создал ряд детских пьес: "Очень умные игрушки" (1976), "Ростик в дремучем лесу" (1976), "Лопушок у Лукоморья" (1977), "Крылья Дюймовочки" (1978), "Пиргорой Винни-Пуха" (1979), "Приключения Алисы в Стране Чудес" (1982) и другие.

Также Борис Заходер являлся автором "взрослых" стихов, которые были объединены в сборник под названием "Заходерзости" (1997).

В историю отечественной детской литературы Заходер вошел как переводчик многих произведений зарубежной литературы, таких как: "Винни-Пух и все-все-все" Алана Милна (другой вариант — "Винни-Пух и все остальные", 1960), "Мэри Поппинс" Памелы Трэверс (1968), "Приключения Алисы в Стране Чудес" Льюиса Кэрролла (1971-1972), сказки Карела Чапека, братьев Гримм ("Бременские музыканты", 1982, и другие), пьеса "Питер Пэн" Джеймса Мэтью Барри (1967), стихотворения Яна Бжехвы, Юлиана Тувима, Уильяма Джея Смита, Людвига Керна и других произведений.

Также Заходер выступил в качестве сценариста таких анимационных работ, как "Винни-Пух" (1969), "Сказка про доброго носорога" (1970), "Винни-Пух идет в гости" (1971), "Винни-Пух и день забот" (1972), "Птичка Тари" (1976), "Топчумба" (1980), "Про всех на свете" (1984) и других.

7 ноября 2000 года Борис Заходер скончался.

Писатель был награжден медалью "За боевые заслуги" (1944).

В 1999 году он был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Писатель был награжден почетным дипломом литературной премии имени Ханса Кристиана Андерсена.

Борис Заходер был трижды женат. Первая жена — Нина Ефимовна, дочь писателя Ефима Зозули, вторая жена — артистка эстрады Кира Смирнова. Третья жена — фотохудожник и литератор Галина Романова, автор книги воспоминаний "Заходер и все-все-все".

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