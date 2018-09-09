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Единый день голосования в России

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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фотоЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).

Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва — день голосования на этих выборах.

Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.

Законом был снят запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням.

Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет.

Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. Избирательные участки, участки референдума являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референдумов субъектов РФ, местных референдумов.

Участковые комиссии формируются сроком на пять лет, за исключением участковых комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами РФ, в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в иных определенных Федеральным законом местах.

4 ноября 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, совмещающий единый день голосования в России с выборами в нижнюю палату парламента.

14 октября 2012 года в России прошел первый единый день голосования. В пяти регионах состоялись выборы губернаторов, а в шести регионах — парламентские выборы. Также состоялись выборы мэров Калининграда и подмосковных Химок и еще более четырех тысяч местных выборов и референдумов в 77 регионах страны.

В 2013 году единый день голосования прошел в России 8 сентября. В целом по стране состоялось около семи тысяч выборов, большей частью муниципальных — выборы мэров городов, глав администраций районов и сел, депутатов городских, сельских и районных советов.

В 2014 году в единый день голосования, 14 сентября, выборы прошли в 84 регионах РФ. В 30 субъектах выбирали губернаторов, в 14 — депутатов законодательных собраний. Всего было назначено порядка шести тысяч избирательных кампаний.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года выборы прошли в 84 субъектах страны, всего замещалось свыше 92 тысяч мандатов различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов.

В 2016 году единый день голосования был совмещен с выборами в Государственную Думу и прошел 18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, губернаторов девяти регионов и депутатов 39 законодательных собраний, в разных точках страны прошли многочисленные муниципальные выборы, а также более 150 местных референдумов. Всего на единый день голосования были назначены более 5,3 тысячи выборов разного уровня, в общей сложности замещались более 39,5 тысячи мандатов. Лишь в трех регионах — Марий Эл, Калмыкии и Магаданской области — россияне не выбирали никого, кроме депутатов Госдумы.

В 2017 году в единый день голосования, 10 сентября, состоялись выборы разного уровня в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день избрали глав регионов, а в шести — депутатов региональных законодательных собраний. В двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область) — состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. В 2017 году был применен новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения.

В 2018 году в единый день голосования 9 сентября пройдут как региональные (выборы губернаторов региона и депутатов парламентов), так и федеральные выборы (дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам). Выборы охватят большинство регионов России, в 33 из них пройдут голосования регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов. На выборах зарегистрировано свыше 72 тысяч кандидатов, что составило более 90% от числа выдвигавшихся.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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