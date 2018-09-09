Процедура выборов мэра Москвы

Выборы мэра Москвы проводятся в соответствии с основными законодательными актами РФ и города Москвы — Конституцией РФ (1993), Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ" (1994), Уставом города Москвы (1995), Избирательным кодексом города Москвы (2005).

Мэр Москвы является высшим должностным лицом города Москвы. Избирается сроком на пять лет жителями Москвы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Мэром Москвы может быть избран гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.

Не может быть избран мэром Москвы гражданин РФ, занимающий должность мэра Москвы второй срок подряд в результате выборов. Не имеют права избирать и быть избранными, осуществлять другие избирательные действия граждане РФ, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Выборы мэра Москвы проводятся по городскому избирательному округу, в состав которого входит вся территория города Москвы.

Выборы мэра Москвы являются обязательными и назначаются Московской городской Думой. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Правом голосовать на выборах мэра обладают жители Москвы, достигшие 18 лет.

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места жительства, вправе подать в избирательную комиссии заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Выборы мэра Москвы организуют и проводят Городская комиссия, территориальные и участковые комиссии.

Кандидаты на должность мэра Москвы выдвигаются политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральным законодательством право участвовать в выборах, либо их региональными отделениями. Также выдвижение кандидатов может быть осуществлено в порядке самовыдвижения.

Кандидаты на должность мэра Москвы должны заручиться поддержкой 6% депутатов представительных органов местного самоуправления и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований.

Кандидаты-самовыдвиженцы также должны собрать подписи избирателей — 0,5% от числа избирателей Москвы.

Кандидат на должность мэра Москвы обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения данных кандидатов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Регистрация кандидата на должность мэра Москвы производится Городской комиссией.

Кандидат на должность мэра вправе назначить 500 доверенных лиц.

Агитационный период для кандидата начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться.

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из бюджета города Москвы.

Кандидаты на должность мэра Москвы обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании.

Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет: собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 3% от предельной суммы расходов средств избирательного фонда кандидата на должность мэра Москвы; средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (не из средств избирательного фонда избирательного объединения) — не более 50% от предельной суммы расходов; добровольных пожертвований граждан — не более 0,5% от предельной суммы расходов; добровольных пожертвований юридических лиц — не более 3% от предельной суммы расходов.

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата на должность мэра Москвы не может превышать 250 миллионов рублей.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избирательные участки. По решению Городской комиссии и в установленном ею порядке территориальными комиссиями могут образовываться избирательные участки для голосования избирателей, включенных в списки избирателей по месту нахождения за пределами территории города Москвы.

Голосование на выборах мэра Москвы проводится в день голосования с 8 до 22 часов. В случае если на территории избирательного участка расположено место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает с временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы), по решению Городской комиссии время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.

Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

Фамилии кандидатов размещаются в бюллетене в алфавитном порядке.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого был сделан выбор.

Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.

Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть на избирательный участок, могут проголосовать вне помещения для голосования.

Городская комиссия определяет результаты выборов не позднее чем на седьмой день со дня голосования.

Избранным на должность мэра Москвы признается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран на должность мэра, Городская комиссия назначает повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования на общих выборах.

Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению Городской комиссии передается следующему по числу полученных голосов кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах.

По итогам повторного голосования избранным на должность мэра считается зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного кандидата.

Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный кандидат считается избранным на должность мэра, если он получил не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае выбытия всех кандидатов проводятся повторные выборы.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников