Биография Владимира Васильева

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018

Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области.

В 1967-1968 годах проходил срочную службу в Советской Армии.

В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 году — Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина), в 1991 году — Академию МВД СССР (ныне Академия управления МВД РФ). Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в московском НИИ точного приборостроения.

С 1972 года Владимир Васильев работал в управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности (БХСС) Бауманского РУВД Москвы: следователем, инспектором, старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела.

В 1983-1987 годах — начальник отдела, заместитель начальника УБХСС ГУВД города Москвы.

В 1991-1992 годах — главный инспектор инспекции Службы организации управления МВД РСФСР.

В 1992 году Владимир Васильев стал главным инспектором Главной инспекции Штаба МВД России.

С 1993 по 1995 год работал заместителем начальника Штаба МВД России — начальником оперативного управления.

В 1995-1997 годах — первый заместитель начальника ГУВД города Москвы — начальник Штаба.

В 1997 году — первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. В том же году стал первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации — начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

В 1998-1999 годах — первый заместитель министра внутренних дел РФ.

В 1999-2001 года — заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.

В 2001-2003 годах — статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ.

С 2003 года — депутат Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов.

В Госдуме IV и V созывов был председателем Комитета по безопасности. В Госдуме V и VI созывов входил в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. В Госдуме VI и VII созывов — заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия".

3 октября 2017 года назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Владимир Васильев имеет звание генерал-полковника милиции. Заслуженный юрист Российской Федерации(2006).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалями.

Декларированный доход Васильева за 2017 год составил более 5,1 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников