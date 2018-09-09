Биография Вячеслава Шпорта

Вячеслав Иванович Шпорт родился 16 июня 1954 года в городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край).

После окончания школы учился в техникуме по специальности "Самолетостроение". 1982 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности "инженер самолетостроения".

В 2002 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба ВС РФ по специальности "оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации". В 2003 году получил второе высшее образование по специальности "юриспруденция". Доктор технических наук.

Действительный член Академии военных наук, профессор.

Трудовую деятельность начал после окончания техникума — работал на Комсомольском-на-Амуре Авиационном производственном объединении им. Ю.А. Гагарина.

С 1973 по 1975 год проходил срочную службу в Вооруженных силах на Дальнем Востоке. После службы вернулся на авиационное объединение, где прошел путь от мастера до главного инженера — технического директора.

В 1999-2007 годах — депутат Государственной Думы РФ третьего и четвертого созывов. Заместитель председателя комитета ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, председатель экспертного совета ГД по техническому перевооружению промышленности России, председатель межфракционного депутатского объединения "Авиация и космос".

В 1999-2003 годах возглавлял Экспертный совет по авиации и космонавтике.

С 2008 года по 2009 год — директор дирекции по производству и техническому развитию авиационной холдинговой компании "Сухой" (ОАО "Компания "Сухой").

С марта 2009 года занимал должность заместителя председателя правительства Хабаровского края — министра промышленности, транспорта и связи края.

30 апреля 2009 года указом президента РФ назначен исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

6 мая 2009 года Законодательной Думой Хабаровского края Вячеслав Шпорт был наделен полномочиями губернатора края.

30 апреля 2013 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

8 сентября 2013 года Вячеслав Шпорт был избран губернатором Хабаровского края. За него проголосовали 63,92% избирателей. Вступил в должность 17 сентября.

Награжден орденом Дружбы (2002).

Удостоен званий Почетный авиастроитель РФ и Отличник качества авиационной промышленности.

Является автором 10 изобретений, закрепленных патентами.

Женат, двое детей — сын и дочь.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год — 16,5 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников