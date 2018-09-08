Межгосударственные отношения России и Армении

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Страны связывают отношения союзнического партнерства. Заключено более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.

Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.

Российско-армянские отношения характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях.

Первый государственный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Российскую Федерацию состоялся 23-25 октября 2011 года.

2 декабря 2013 года состоялся государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Армению.

В 2014 году Владимир Путин и Серж Саргсян встречались "на полях" неформального саммита ОДКБ 8 мая в Москве, 9 августа в Сочи в рамках встречи президентов России, Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, 6 ноября и 24 декабря в Москве.

24 апреля 2015 года Владимир Путин посетил Армению для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян в Османской империи. В ходе визита состоялись его переговоры с Сержом Саргсяном.

8-9 мая 2015 года Серж Саргсян посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. http://www.mid.ru/ru/maps/am/?currentpage=double Президент Армении Серж Саргсян также посетил Москву 7 сентября 2015 года.

В 2016 году президент России Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян провели три полноформатные встречи — в Москве 10 марта и 10 августа в ходе рабочих визитов президента Армении в Россию, в Санкт-Петербурге 20 июня "на полях" трехстороннего саммита по нагорно-карабахскому урегулированию. Главы государств России и Армении участвовали в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане 31 мая, 16 сентября в Бишкеке — в заседании Совета глав государств СНГ, 14 октября в Ереване — в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, 26 декабря в Санкт-Петербурге — в мероприятиях ЕАЭС и ОДКБ на высшем уровне.

15 марта 2017 года президент Армении Серж Саргсян посетил Москву с официальным визитом, 23 августа 2017 года — Сочи с кратким рабочим визитом. 15 ноября 2017 года вновь состоялась встреча президентов двух стран в Москве. Путин и Саргсян дали старт Дням культуры Армении в России.

В 2017 году лидеры России и Армении 14 апреля в Бишкеке приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств-членов ОДКБ, 11 октября в Сочи — в заседании Совета глав государств СНГ, и Высшего Евразийского экономического совета, 30 ноября в Минске — в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, 26 декабря в Подмосковье — в неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

В марте 2018 года на президентских выборах в Армении победил Армен Саркисян. 25 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым президентом.

8 мая 2018 года Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор.

14 мая состоялась первая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Путиным "на полях" саммита ЕАЭС в Сочи. 13 июня президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию на открытие чемпионата мира по футболу.

14-15 июля президент Армении Армен Саркисян посетил Москву. 14 июля он присутствовал в Большом театре на гала-концерте звезд мировой оперы, посвященном завершению чемпионата мира по футболу. 15 июля Армен Саркисян посетил торжественную церемонию закрытия чемпионата и финальный матч мирового первенства.

Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами двух стран.

24-25 января 2017 года премьер-министр Армении Карен Карапетян находился с официальным визитом в России. 24-25 октября 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с официальным визитом Армению. Главы правительств Росси и Армении также провели двусторонние встречи 14 августа в Астане (Казахстан) и 6 марта в Бишкеке (Киргизия) "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министры России и Армении также участвовали 26 мая в Казани — в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств государств — участников СНГ, 3 ноября в Ташкенте (Узбекистан) — в заседании Совета глав правительств государств — участников СНГ.

14 июня 2018 года Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного российско-армянского сотрудничества.

Глава правительств также участвовали в заседаниях Евразийского межправительственного совета 2 февраля в Алма-Ате (Казахстан) и 27 июля в Санкт-Петербурге.

Активны контакты на уровне министров иностранных дел двух стран. 21-22 февраля 2017 года министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетил Россию с официальным визитом. 20-21 ноября состоялся официальный визит Сергея Лаврова в Ереван. В 2017 году главы внешнеполитических ведомств также встречались 19 января в Москве и 8 декабря "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

7 июня 2018 года Москву с рабочим визитом посетил новый министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Поддерживается диалог между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межпарламентские связи.

Россия и Армения активно сотрудничают в решении международных проблем на основных международных площадках — в ООН, в рамках Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности. Позиции двух стран по большинству ключевых международных проблем совпадают или близки.

Россия, наряду с другими сопредседателями (США и Франция) Минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Россия — ведущий экономический партнер Армении (доля во внешней торговле — 26,7%). Двусторонний товарооборот увеличился в 2017 году на 29,7% —до 1,74 миллиарда долларов (в 2016 году — 1,34 миллиарда долларов). Объем российского экспорта составил — 1,23 миллиарда долларов, импорта — 514,7 миллиона долларов.

По итогам первого полугодия 2018 года объем внешней торговли составил 925,6 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 643,3 миллиона долларов и импорта — 282,2 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности и др. Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, драгоценные металлы и камни, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и др.

Эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 18-е заседание Межправкомиссии состоялось в феврале 2018 года в Ереване.

Объем накопленных российских капиталовложений в экономику Армении — 1,8 миллиарда долларов, что составляет порядка 35% всех иностранных инвестиций. В республике работают около 2,2 тысячи предприятий с российским капиталом.

Крупнейшим российским инвестором в армянскую экономику является ПАО "Газпром". Компания вложила в газоэнергетические проекты в Армении около 800 миллионов долларов; завершила строительство и модернизацию пятого энергоблока Разданской ТЭС; занимается реконструкцией газотранспортной системы страны и полностью обеспечивает ее потребности в природном газе.

ГК "Росатом" ведет работы по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС за счет средств российского кредита.

Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, — ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ".

Значительный импульс двусторонним связям придало вступление Армении в январе 2015 года в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга Содружества и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Сформирована объединенная российско-армянская войсковая группировка.

Пограничное управление ФСБ России в Армении совместно с армянскими пограничниками осуществляет охрану рубежей страны с Турцией и Ираном.

Активно развивается межрегиональное сотрудничество, в котором участвуют около 70 субъектов Российской Федерации и практически все административно-территориальные единицы Армении.

В июне 2018 года в Ереване прошел седьмой российско-армянский межрегиональный форум.

Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты. В 2016 году с большим успехом прошли Дни России в Армении, Неделя российского кино, Дни Москвы и Санкт-Петербурга, Дни русского слова. В 2017 году состоялись Дни культуры Армении в России.

В Ереване работает Российско-Армянский (Славянский) университет. В нем, а также в шести филиалах российских высших учебных заведений, которые действуют на территории Армении, по программам российского высшего образования обучаются около 3,5 тысяч армянских граждан.

20 декабря 2017 года в Гюмри состоялась торжественная церемония открытия филиала Ереванского Российского центра науки и культуры.

По данным Росстата, в 2017 году Армению посетили 368 тысяч россиян, что на 27,8% больше, чем в 2016 году. Поток туристов при этом составил чуть более 90 тысяч человек.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников