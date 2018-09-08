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Международный день грамотности

(обновлено: 03:34 08.09.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУрок русского языкаУрок русского языка
© РИА Новости / Илья Питалев
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8 сентября отмечается Международный день грамотности (International Literacy Day). Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате торжественного открытия этой конференции.

Начиная с 1967 года этот международный день отмечается ежегодно.

Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.

Конкретное содержание понятия грамотности менялось исторически, расширяясь с ростом общественных требований к развитию человека — от элементарных умений читать, писать, считать к владению минимумом общественно необходимых знаний и навыков (функциональная грамотность).

Грамотность является правом человека и основой для обучения на протяжении всей жизни. Благодаря своему "множительному эффекту" грамотность способствует искоренению нищеты, снижению уровня детской смертности, сдерживанию темпов роста населения, достижению гендерного равенства и обеспечению устойчивого развития, мира и демократии.

Образование занимает центральное место в концепции устойчивого развития и является составной частью одной из целей в области устойчивого развития (ЦУР) ЮНЕСКО.

Это обеспечение всеобъемлющего и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Задача состоит в том, чтобы к 2030 году все молодые люди и значительная часть взрослых, как мужчин, так и женщин, овладели навыками чтения и счета.

Начиная с 2000 года, показатели уровня грамотности взрослых улучшились, достигнув 85,3% в глобальном масштабе, но в странах Африки к югу от Сахары, в Южной и Западной Азии по-прежнему преобладают самые низкие показатели.

Грамотность среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в настоящее время благодаря доступности школьного образования достигла 90,6%.

Женщины составляют две трети всех неграмотных взрослых — 63%, молодые женщины составляют 59% от неграмотной молодежи.

Однако, по данным ЮНЕСКО, в мире проживают 750 миллионов взрослых (из них 102 миллиона молодых людей 15-24 лет), которым не хватает базовых навыков грамотности. Шесть из десяти детей и подростков (617 миллионов) не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. Примерно 267 миллионов детей не посещают школу.

Каждый год празднование международного дня посвящено определенной теме. Темой 2017 года была "Грамотность в мире цифровых технологий". Тема Дня 2018 года — "Грамотность и развитие навыков".

В настоящее время Международный день грамотности отмечается во всем мире. В его праздновании принимают участие правительства, многосторонние, двусторонние и неправительственные организации, профессиональные сообщества, преподаватели, учащиеся и эксперты в этой области.

С 1967 года Международными премиями ЮНЕСКО в области распространения грамотности отмечаются достижения и инновации в этой сфере. За 50 лет премии были присуждены свыше 480 проектам и программам.

В настоящее время ежегодно ЮНЕСКО присуждает пять премий: три премии имени Конфуция (The UNESCO Confucius Prize for Literacy) за распространение грамотности, учрежденные в 2005 году при поддержке правительства КНР, и две премии имени короля Сечжона (The UNESCO King Sejong Literacy Prize) за распространение грамотности, учрежденные в 1989 году при поддержке правительства Южной Кореи.

В 2017 году лауреатами Премии ЮНЕСКО имени короля Сечжона стали иорданская онлайн-платформа We Love Reading ("Мы любим чтение") и Центр исследований и образования канадского Университета Конкордия за проект "Использование образовательных технологий при преподавании базовых навыков в Африке к югу от Сахары".

Премии ЮНЕСКО имени Конфуция были присуждены: проекту преподавания цифровой грамотности пожилым людям AdulTICo, курируемому Секретариатом технологий информации и коммуникации города Армения (Колумбия); программе обучения грамотности взрослых Aagahi фонда The Citizens Foundation (Пакистан), которая позволяет определить пробелы в цифровой грамотности и организовать образовательный процесс для женщин и девочек, не посещавших школу; некоммерческой организации FunDza Literacy Trust (Южная Африка), целью которой является распространение грамотности среди подростков и молодежи.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

 

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