8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов.

Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира. После его гибели книга была переведена на 70 языков мира.

Журналистика во всем мире продолжает оставаться одной из самых опасных профессией. Почти во всех уголках планеты журналисты ежегодно подвергаются нападениям, иногда приводящим к смерти.

В 2014 году, исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества.

В 2016 году в Киеве (Украина) в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет.

В июле 2017 года корреспондент RT Arabic Халид аль-Хатыб погиб во время информационного освещения операции сирийской армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Он получил смертельное ранение при ударе противотанковой управляемой ракеты, который террористы нанесли по позициям правительственных сил в селении Аль-Багилия.

В июле 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер-документалист Александр Расторгуев.

По данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (CPJ), в 2017 году в разных точках планеты погибли 46 журналистов. Самыми опасными в 2017 году стали Сирия и Ирак, где погибли по восемь человек, Мексика (шесть человек), Афганистан и Индия (по четыре журналиста).

По данным Комитета защиты журналистов в 2018 году (данные на начало сентября) в мире погибли 39 журналистов. Максимальное количество убийств произошло в Афганистане (десять человек) и Сирии (шесть человек).

В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции и съезды, на которые собираются журналисты из разных стран.

Ежегодно в честь праздника Союз журналистов России устраивает специальную благотворительную концертную программу памяти погибших журналистов в Большом Зале московской Консерватории. Средства, вырученные от продажи билетов на эту концертную программу, традиционно перечисляются на поддержку семей погибших коллег.

Секретариат Союза журналистов России учредил национальную премию "Камертон" имени Анны Политковской "Журналист года", которая также вручается в День солидарности журналистов за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников