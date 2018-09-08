История города Москвы

Первое упоминание о Москве встречается в летописи XII века (отсюда датой основания города считается 1147 год) как владение ростово-суздальского князя Юрия Долгорукого.

Хотя заселение территории будущей Москвы, как свидетельствуют многочисленные археологические памятники, началось в эпоху неолита (каменный век) племенами охотников и рыболовов. В эпоху бронзового века на ней жили скотоводы — представители фатьяновской культуры, в эпоху железного века — представители дьяковской культуры. Во второй половине первого тысячелетия нашей эры в районе современной Москвы возникли поселения славян — вятичей и кривичей.

Археологические раскопки свидетельствуют, что в конце XI века на Боровицком холме при впадении реки Неглинной в реку Москву располагался укрепленный городок, вокруг которого развивался ремесленно-торговый посад.

Согласно летописному сказанию, в середине XII века на месте Москвы стояли на Москве-реке "села красные" боярина Степана Кучки.

Как повествует предание, Юрий Долгорукий победил Кучку и превратил городок на Боровицком мысу в одну из своих окраинных резиденций.

Некоторое время город назывался Кучков, а затем за ним закрепилось название Москва — по имени Москвы-реки.

Согласно Тверской летописи, около 1156 года на Боровицком холме была возведена новая, более обширная деревоземляная крепость, в XIV веке получившая название Кремль. Общая территория города расширилась в пять-шесть раз. Москва стала важным городом и оборонительным рубежом Владимиро-Суздальского княжества.

В 1237-1238 годах город подвергся разорению в результате нашествия войск хана Батыя, но вскоре был вновь отстроен. Со второй половины XIII века Москва стала центром самостоятельного княжества. Родоначальником династии ее князей был сын Александра Невского Даниил Александрович.

С конца XIII века Москва и ее окрестности стали местом притяжения выходцев из различных регионов Руси, содействовавших хозяйственному освоению московского края. Рост и возвышение Москвы в значительной степени были связаны с ее расположением на пересечении торговых путей, ведущих к верховьям Волги, Оки и Днепра. К концу XIII века относится сооружение первых каменных храмов в Кремле, положившее начало оформлению его главной площади (Соборной).

В XIV веке Москва стала центром Московского великого княжества, а также в остром соперничестве с Тверью центром объединения Руси, организатором борьбы за освобождение от татаро-монгольского ига (XIV-XV века). Около 1326 года в нее из Владимира была перенесена резиденция митрополитов Русской православной церкви, что знаменовало рост ее политической роли. Территория Кремля была расширена и после пожара 1331 года обнесена новыми стенами и башнями, рубленными из дуба.

Москва превратилась в крупный город с многочисленным торгово-ремесленным населением, которое расселялось на территории Великого посада (впоследствии — Китай-город) и многочисленных слобод в Заречье (впоследствии Замоскворечье) и Занеглименье (территория к западу от реки Неглинной).

Во второй половине XIV века дубовые стены Кремля были заменены каменными из известняка, велось строительство белокаменных соборов на великом княжеском дворе. Отсюда пошло название "Москва белокаменная". Были основаны монастыри, которые играли и оборонительную роль: Высокопетровский (1380), Рождественский (1386), Сретенский (1397), а также более отдаленные от Кремля Данилов (1282), Андроников(1362), Симонов (1379).

В Москве формировалось общерусское войско, которое в 1380 году нанесло поражение ордынским полчищам на Куликовом поле. В 1382 году город был разграблен и сожжен в результате набега хана Тохтамыша. В 1408 году москвичи отразили набег хана Едигея.

Со второй половины XV века Москва стала столицей централизованного русского государства, навсегда сбросившего монголо-татарское иго в 1480 году. В этот период на Соборной площади Кремля были сооружены соборы: Успенский (1475-1479), Благовещенский (1484-1489), Архангельский (1505-1508), колокольня "Иван Великий" (1505-1508); в 1485-1495 годах появились новые кирпичные стены Кремля, была создана Красная площадь.

Население города росло. Территория Москвы располагалась в основном в пределах современного Садового кольца. В XVI веке в Москве была создана система кольцевых оборонительных сооружений. Вокруг Великого посада была построена каменная стена, получившая название Китай-города. На месте нынешнего Бульварного кольца были возведены каменные стены и башни Белого города. Посад, распространивший свою территорию за пределы Белого города, был укреплен земляным валом с деревянными стенами и 50 башнями по линии современного Садового кольца (эти сооружения получили название Скородом или Деревянный город, а позднее Земляной город). В сочетании с радиусами дорог-улиц, сходившихся к Кремлю, эти укрепления образовали основу радиально-кольцевой планировки Москвы.

Польско-литовское нашествие в 1610 году, неурожайные годы, многочисленные пожары нанесли городу огромный урон. Сильно сократилось население, ремесла и торговля пришли в упадок. После освобождения Москвы ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году началось быстрое восстановление города. Его территория выросла, во многих местах Москва перешагнула за черту Земляного вала.

После переноса в 1712 году столицы России в Санкт-Петербург Москва осталась главным религиозным, политическим, экономическим и культурным центром страны; здесь короновались российские императоры. В 1730 году в городе началось устройство уличного освещения, в 1781 году — сооружение первого в России городского Мытищинского водопровода. Территория Москвы раздвинулась до пределов Камер-Коллежского вала, сооруженного в конце XVIII века для осуществления таможенного досмотра и взимания пошлин. Вал протяженностью 32 километра имел 16 застав — Дорогомиловскую, Трехгорную, Пресненскую, Тверскую, Бутырскую, Крестовскую, Сокольническую, Преображенскую, Семеновскую, Проломную, Рогожскую, Покровскую, Спасскую, Серпуховскую, Даниловскую, Калужскую.

Во время Отечественной войны 1812 года в сентябре-октябре Москва находилась в руках французских войск Наполеона I и была сильно разрушена. После восстановительных работ новый облик получили центральные площади: были возведены здания Манежа, Большого и Малого театров; перестроены здания университета. Река Неглинная была взята в трубу, у северной стены Кремля был разбит Александровский сад. На месте бывших укреплений Белого города и Земляного вала создали систему бульваров и широкие улицы Садового кольца.

С 1830-1840-х годов Москва, сохраняя черты дворянского города, все более превращалась в промышленный и торговый центр.

Расширилась территория города; в 1864 году Камер-Коллежский вал стал официальной границей Москвы. В конце 1840-х годов в городе появился первый общественный транспорт — линейки. Совершенствовалась система уличного освещения. Масляные фонари были заменены газовыми (1867), а затем дуговыми электрическими (1883). В 1872 году началось движение по городским железным дорогам с конной тягой (конки). В том же году вступила в действие линия телеграфной связи Москва — Петербург, а в 1898 году две столицы были связаны междугородной телефонной линией. В конце XIX века в городе появилась канализация, в 1899 году трамвай, в 1903 году — современный водопровод.

Экономическому развитию Москвы способствовало постепенное превращение ее в ключевой железнодорожный узел страны. Вслед за Николаевской (ныне Октябрьской) железной дорогой, связавшей Москву с Петербургом (1851), вошли в строй Нижегородская (1862), Северная (1862), Рязанская (1864), Курская (1868), Белорусская (1870), Рязано-Уральская (1862-1899), Киевская (1899), Савеловская (1900), Балтийская (1901) железные дороги. В 1903-1908 годах вокруг Москвы была проложена Окружная железная дорога. Железные дороги связали город с большинством регионов страны и морскими портами.

В XIX — начале XX веков Москва превратилась в один из крупнейших промышленных центров европейской части России. В 1913 году в ней имелось около одной тысячи промышленных предприятий, на которых работали около 160 тысяч человек. В начале XX века город приобрел черты крупного мирового кредитно-финансового центра, в котором было сосредоточено большое число банков и других финансовых учреждений.

Москва была ареной важнейших событий революции 1905-1907 годов. После установления в 1917 году в стране советской власти решением правительства 12 марта 1918 года она стала столицей России, а в 1922 году, оставаясь столицей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), — одновременно и столицей Советского Союза. В этот период началась интенсивная застройка города. С увеличением числа жителей развивалась и транспортная инфраструктура. В 1924 году в Москве появилось регулярное движение автобусов, а в 1933 году по улицам Москвы прошли первые троллейбусы. В мае 1935 года состоялось торжественное открытие Московского метрополитена. В 1930-е годы были асфальтированы все основные площади и проезды города. В результате строительства канала имени Москвы была решена проблема водоснабжения и развития судоходства на Москве-реке.

В первые месяцы Великой Отечественной войны (1941-1945) из Москвы были эвакуированы многие предприятия на восток страны. В городе 24 октября 1941 было объявлено осадное положение, а 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад.

Немецкие войска вплотную подступили к Москве. В октябре 1941 года — апреле 1942 года на подступах к городу произошла Московская битва, в ходе которой немецко-фашистской армии было нанесено первое во Второй мировой войне (1939-1945) крупное поражение и сорван гитлеровский план "молниеносной войны". После завершения войны 24 июня 1945 года на Красной площади города состоялся Парад Победы.

В послевоенные годы в Москве были сооружены высотные здания, в значительной степени изменившие архитектурный силуэт города. С середины 1950-х годов в связи с ростом населения в городе началось массовое жилищное строительство. Создавались новые крупные районы. В 1960 году границей города стала Московская кольцевая автодорога (МКАД), построенная в 1958-1961 годах. В состав Москвы был включен ряд крупных населенных пунктов, в том числе города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово, Тушино. С середины 1980-х годов к Москве присоединили несколько районов за пределами МКАД.

После того как в 1991 году СССР прекратил свое существование, Москва стала столицей Российской Федерации, а с 1993 года — городом федерального значения. В ней продолжился рост численности населения. С 1995 по 2012 год прирост населения в Москве составил 2,9 миллиона человек, при этом площадь столицы оставалась неизменной.

1 июля 2012 года территория Москвы была увеличена в 2,5 раза за счет земель на юго-западе Подмосковья (на 1480 квадратных километров). К границам "старой" Москвы присоединили два городских округа (Троицк и Щербинку) и 19 городских и сельских поселений из состава Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского районов, а также часть Одинцовского и Красногорского районов Московской области. Сейчас площадь Москвы составляет 2561 квадратный километр.

Современная Москва является не только крупнейшим мегаполисом мира, но и претендует на звание перспективного международного финансового центра.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников