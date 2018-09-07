Российский туроператор Danko (полное наименование ООО "Данко Трэвел Компани") начал свою деятельность в 1997 году.

Компания была внесена в единый федеральный реестр туроператоров в сентябре 2009 года.

Согласно информации реестра туроператоров, компания имела представительства в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону.

Туроператор специализировался на внутреннем и международном въездном и выездном туризме.

Основные направления деятельности компании: Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Китай, Куба, Латвия, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Монако, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Россия, Сейшелы, Сербия, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Французская Полинезия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Компания предлагала горнолыжные туры, детский туризм, морские и речные круизы, лечебный туризм, образовательный и паломнический туризм, пляжный отдых, шоп-туризм, экскурсионный туризм и др.

Гражданская ответственность туроператора застрахована в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на общую сумму 50 миллионов рублей.

Генеральный директор ООО "Данко Трэвел Компани" — Оксана Люлинцева.

7 сентября 2018 года туроператор Danko объявил о приостановке деятельности в связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями.

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