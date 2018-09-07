Биография Игоря Комарова

Гендиректор Государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 30 сентября 2016

Гендиректор Государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 30 сентября 2016

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 года в Энгельсе Саратовской области.

В 1986 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности экономист.

Профессиональную карьеру начал инженером отдела Всероссийского научно-исследовательского института экономических проблем развития науки и техники (ВНИИ ЭПРАНТ).

С августа 1987 года по апрель 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах.

С октября 1992 года по 2002 год работал на руководящих должностях в банковской сфере: первым вице-президентом ОАО АБ "Инкомбанк", первым вице-президентом КБ "Национальный резервный банк", заместителем председателя правления ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ.

В 2002-2008 годах был заместителем генерального директора ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".

В 2008-2009 годах занимал должность советника генерального директора Государственной корпорации "Ростех".

В 2009 году был исполнительным вице-президентом по стратегии, финансам, экономике и корпоративному управлению ОАО "АвтоВАЗ".

С 2009 год по 2013 года — президент ОАО "АвтоВАЗ".

В 2013-2014 годах занимал должность заместителя руководителя Федерального космического агентства.

В 2014-2015 годах — генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации.

4 августа 2015 года был избран председателем совета директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

5 августа 2015 года указом президента РФ Игорь Комаров был назначен генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

24 мая 2018 года освобожден от занимаемой должности.

30 июня 2018 года Комаров был избран в совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия".

11 июля 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Комарова заместителем министра науки и высшего образования.

7 сентября 2018 года Комаров назначен полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Комаров награжден орденом Почета (2012). В 2010 году удостоен звания кавалера Ордена Почетного легиона (Франция).

Декларированный доход Комарова за 2017 год составила около 108,6 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников