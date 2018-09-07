Межгосударственные отношения России и Ирана

Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в Москве. 28 марта 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в Москве. 28 марта 2017

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке.

20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством — преемником СССР.

Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года).

Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам, сирийскому и иракскому урегулированию, ситуации в Афганистане.

Россия исходит из того, что взаимодействие с Ираном является важным условием обеспечения национальных интересов нашей страны, укрепления стабильности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.

Между Россией и Ираном поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях.

В 2013-2014 годах президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани встречались четыре раза: "на полях" заседания Совета глав государств ШОС в Бишкеке (13 сентября 2013 года), саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Шанхае (21 мая 2014 года), заседания Совета глав государств ШОС в Душанбе (12 сентября 2014 года), а также 4-го Каспийского саммита в Астрахани (29 сентября 2014 года).

28 января 2015 года президент России Владимир Путин принял спецпредставителя руководства Ирана Али Акбара Велаяти, который передал Владимиру Путину послание от его иранского коллеги Хасана Роухани.

9 июля 2015 года Владимир Путин и Хасан Роухани провели встречу "на полях" саммита БРИКС в Уфе. Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы российско-иранских отношений, в частности перспективы расширения торгово-экономических связей и сотрудничество в сфере энергетики.

Очередная встреча Владимира Путина и Хасана Роухани состоялась 28 сентября 2015 года "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

23 ноября 2015 года президент РФ Владимир Путин посетил Иран с кратким рабочим визитом. В ходе визита Владимир Путин встретился с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани.

В феврале 2016 года Россию посетил советник верховного лидера исламской республики по международным вопросам Али Акбар Велаяти. В ходе своего четырехдневного визита в Москву он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.

8 августа 2016 года по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева президент России Владимир Путин посетил Баку для участия в первой трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Ирана и России. В ходе пребывания в Баку состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани.

27-28 марта 2017 года президент Ирана Хасан Роухани посетил Россию с официальным визитом.

1 ноября 2017 года в Тегеране состоялась трехсторонняя встреча главы Российского государства с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам саммита было принято совместное заявление лидеров трех стран. В рамках рабочего визита состоялись отдельные встречи Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани, а также с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи.

22 ноября 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры были посвящены проблематике сирийского урегулирования с учетом совместной работы в астанинском формате. По окончании встречи с главами Ирана и Турции Владимир Путин провел отдельную двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

3-4 апреля 2018 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом. 4 апреля в Анкаре прошла встреча Владимира Путина и Хасана Роухани. Лидеры обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, международной и региональной повестки дня. Также состоялась трехсторонняя встреча глав России, Ирана и Турции.

9 июня состоялась очередная встреча Владимира Путина и Хасана Роухани "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).

12 июля Владимир Путин принял в загородной резиденции Ново-Огарево старшего советника Верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбара Велаяти. Он передал главе российского государства послания от верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Роухани.

12 августа президент России Владмир Путин и президент Ирана Хасан Роухани приняли участие в Пятом каспийском саммите, состоявшимся в Актау (Казахстан). На полях саммита "каспийской пятерки" состоялась их двустороння встреча. Обсуждались пути урегулирования наиболее острых мировых кризисов, особенно в ближневосточном регионе.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран регулярно встречаются в рамках сессий ГА ООН, "на полях" других международных мероприятий, общаются по телефону.

На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня, актуальным проблемам Ближнего Востока и Северной Африки.

Поддерживаются межпарламентские связи, налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран.

Россия и Иран ведут совместную работу по поиску эффективных ответов на актуальные вызовы и угрозы современности, включая борьбу с международным терроризмом, политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии.

Россия внесла весомый вклад в урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Отношения между Ираном и Россией после снятия санкций с Ирана активно развиваются по многим направлениям, это касается как двустороннего сотрудничества, так и регионального партнерства. Растут экономические связи и товарооборот.

В ходе многочисленных визитов представителей различных ведомств и министерств были подготовлены контракты на сумму примерно 40 миллиардов долларов. Контракты охватывают широкий спектр тем, включая промышленность, авиакосмическую отрасль, тяжелое и легкое автомобилестроение, авиастроение, нефтегазовую отрасль, нефтехимию, сельское хозяйство и т.д.

Действует постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное состоялось 6 марта 2018 года в Москве.

В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков — 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока — в 2026 году.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Ирана по итогам 2017 года составил 1,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 1,3 миллиарда долларов и импорт — 392,2 миллиона долларов.

По итогам первого полугодия 2018 года объем внешней торговли России и Ирана составил 945,4 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 628,5 миллиона долларов и импорта — 316,9 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Иран основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; продукция химической промышленности.

Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности; минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства.

Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играет сельское хозяйство. За 2017 год объемы торговли сельскохозяйственной продукцией увеличились почти на 25%. В марте 2018 года по итогам очередного заседания постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министерства сельского хозяйства России и Ирана предварительно согласовали меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок.

Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт. В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.

В марте 2018 года стало известно, что Россия создаст в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО).

Осуществляется взаимодействие в нефтяной сфере. В ноябре 2017 года Россия начала закупки у Ирана по программе "нефть в обмен на товары".

Россия и Иран начали обсуждать эту программу несколько лет назад, в августе 2014 года был подписан соответствующий меморандум. Однако старт совместной программы неоднократно переносился, во многом из-за сложностей с денежными расчетами.

По условиям программы, Тегеран должен направлять половину получаемых средств на закупки российских товаров и услуг. Начиная с 2018 года, Москва планирует приобретать ежегодно по пять миллионов тонн иранской нефти (около 100 тысяч баррелей в сутки), поставляя ее в другие страны. Торгпред РФ в Иране Андрей Луганский сообщал, что всего по этой программе Россия может поставить товаров на 45 миллиардов долларов. В качестве возможной "оплаты" назывались товары для железной дороги, грузовики и автобусы, самолеты и оборудование для аэродромов, трубы, услуги по строительству на территории Ирана.

Целый ряд российских компаний — "Газпром", "Роснефть, "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Татнефть", "Лукойл" — ведут переговоры с Тегераном по разработке трех месторождений в Иране.

Россия и Иран реализуют целый ряд крупных проектов в энергетике, в их числе — сооружение ТЭС "Сирик", электрификация железнодорожного участка Гармсар — Инче Бурун.

Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. С 1998 года работает Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве. В сотрудничестве с российскими университетами представительство проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду по персидскому языку и литературе, организует практику российских студентов и преподавателей в иранских вузах и на курсах повышения квалификации по персидскому языку в ИРИ.

Для оказания Ирану помощи в подготовке национальных кадров министерство образования и науки РФ выделяет государственные стипендии для приема на обучение иранских граждан в российских вузах.

Работает Совместная российско-иранская комиссия по диалогу "Православие — Ислам".

3-8 сентября 2018 года в Москве и Уфе проходят Дни культуры Ирана в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников