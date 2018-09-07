Саммит Россия - Турция - Иран по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турциии Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турциии Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Саммит Россия — Турция — Иран — трехсторонняя встреча на высшем уровне по сирийскому урегулированию. В таком формате лидеры России, Турции и Ирана впервые встретились 22 ноября 2017 года в Сочи.

Встрече предшествовала серьезная подготовка. 1 ноября президент России побывал с визитом в Иране, где встречался с Хасаном Роухани. Иранский президент тогда отметил, что наши страны играют важную роль в заключении мира и стабильности в регионе и благодаря сотрудничеству стал возможным разгром ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ). Тогда же Роухани выразил надежду на то, что именно развитие трехстороннего сотрудничества в формате Россия — Иран — Турция поможет установить в Сирии мир и стабилизировать обстановку. 13 ноября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 20 ноября Владимир Путин принял президента Сирии Башара Асада.

Также президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Подготовительные встречи также провели министры иностранных дел трех стран и начальники генеральных штабов.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана 22 ноября в Сочи продолжалась два часа. На переговорах также присутствовали главы МИД и Минобороны трех стран.

Президенты Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита приняли итоговое заявление, в котором "выразили поддержку широкому межсирийскому диалогу с участием представителей всех сегментов сирийского общества".

Лидеры, призвали представителей правительства Сирии и оппозиции, приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру сирийского государства, принять конструктивное участие в Конгрессе национального диалога Сирии.

Лидеры России, Ирана и Турции подтвердили важность сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Определять же судьбу страны, по словам президента РФ Владимира Путина, должны сирийцы — как сторонники действующей власти, так и оппозиции.

Лидеры также договорились, что будут наращивать сотрудничество для окончательного разгрома террористических организаций ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других экстремистских группировок. При этом они призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии.

Россия, Турция и Иран также заявили о том, что продолжат принимать скоординированные усилия для обеспечения снижения насилия в Сирии.

Как отмечается в документе, президенты подчеркнули, что создание в рамках астанинского процесса зон деэскалации в Сирии оказалось весьма эффективным и значительно помогло снизить уровень насилия, облегчить гуманитарные страдания, остановить поток беженцев и начать работу над созданием условий для безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, стороны подчеркнули, что астанинский формат и его достижения стали эффективным инструментом содействия миру и стабильности в Сирии.

На встрече с лидерами Ирана и Турции Владимир Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии. Он объяснил инициативу "колоссальным масштабом разрушений" в республике.

Кроме того, лидеры трех стран договорились сделать все, чтобы увеличить в разы объемы гуманитарной помощи для Сирии и привлечь к этой работе другие государства и международные организации.

По итогам саммита президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли решение при необходимости встретиться вновь для обсуждения сирийской проблематики.

Вторая трехсторонняя встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла в Анкаре (Турция) 4 апреля 2018 года.

По итогам переговоров президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление.

В частности, в нем говорится, что Россия, Иран и Турция убеждены, что не существует военного решения конфликта в Сирии, его можно решить только путем политического процесса. Президенты трех стран призвали международное сообщество увеличить гуманитарную помощь Сирии, а также содействовать разминированию и восстановлению основных объектов инфраструктуры и сохранению исторического наследия.

Лидеры трех стран подчеркнули, что готовы оказать помощь ООН для запуска работы конституционной комиссии САР в ближайшее время, а также важность отделения террористических группировок в Сирии от вооруженной оппозиции, соблюдающей перемирие, и выразили готовность продолжить сотрудничество для полной ликвидации террористов в Сирии.

По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, Турция и Иран видят своей общей стратегической целью разгром террористов в Сирии, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию.

Президент РФ назвал свой официальный визит в Турцию очень успешным, а также отметил, что переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке.

При этом Путин подчеркнул, что политизация гуманитарной проблематики в Сирии недопустима.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников