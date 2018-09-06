Биография Натальи Тимаковой

Наталья Александровна Тимакова родилась 12 апреля 1975 года в Алма-Ате (Казахская ССР).

В 1998 году окончила философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 1995-1997 годах работала корреспондентом отдела политики газеты "Московский комсомолец", с 1997 года — корреспондентом отдела политики издательского дома "Коммерсант", с 1999 года — политическим обозревателем службы новостей информационного агентства "Интерфакс".

В 1999 году Тимакова была назначена заместителем начальника департамента правительственной информации аппарата правительства РФ.

В 2000 году занимала пост заместителя начальника управления пресс-службы президента РФ.

В 2001 году назначена первым заместителем начальника управления пресс-службы президента РФ.

В ноябре 2002 года заняла должность первого заместителя пресс-секретаря президента РФ — начальника управления пресс-службы президента РФ.

В 2004-2008 годах — начальник управления пресс-службы и информации президента РФ.

В 2008-2012 годах — пресс-секретарь президента РФ.

22 мая 2012 года Наталья Тимакова была назначена пресс-секретарем председателя правительства РФ — заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

6 сентября 2018 года Наталья Тимакова сообщила, что переходит на работу в ВЭБ.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2003).

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