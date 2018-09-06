Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин, президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии подписания двусторонних документов. 29 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии подписания двусторонних документов. 29 июня 2017

Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года.

Вьетнам — один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.

Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие — Договор об основах дружественных отношений (1994 год) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001 год). В июле 2012 года стратегическое партнерство России и Вьетнама приобрело статус всеобъемлющего.

Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам — единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посетил президент России (Владимир Путин — в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах; Дмитрий Медведев — в 2010 году).

28 июня — 1 июня 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом.

В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.

Руководители государств и правительств регулярно встречаются в рамках многосторонних мероприятий. В ноябре 2017 года состоялись встречи президентов двух стран "на полях" саммита форума АТЭС в Дананге (Вьетнам), а также глав правительств — в ходе Восточноазиатского саммита в Маниле (Филиппины).

22-23 марта 2018 года Вьетнам с рабочим визитом посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Состоялись его переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем. Сергей Лавров также был принят президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне. В октябре 2017 года председатель Нацсобрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган приняла участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Делегации Госдумы и Совета Федерации в январе 2018 года участвовали в очередной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Ханое.

Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.

Углубление многопланового взаимодействия с Вьетнамом является одним из ключевых направлений внешней политики Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отвечает коренным интересам народов наших государств и способствует обеспечению безопасности и устойчивого развития в регионе.

Укрепляются связи в торгово-экономической сфере. Объем российско-вьетнамской торговли растет на протяжении последних 10 лет (кроме 2014 и 2016 годов). По данным ФТС России, в 2017 году товарооборот составил 5,23 миллиарда долларов (+36,2%), в том числе экспорт — 1,9 миллиарда долларов (+38,7%), импорт — 3,3 миллиарда долларов (+34,8%).

По итогам первого полугодия 2018 года объем торговли России и Вьетнама составил 2,42 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта — 775,4 миллиона долларов и импорта — 1,65 миллиарда долларов.

Ключевые статьи российского экспорта — машины и оборудование, минеральное сырье, металлы и изделия из них; импорта — машины и оборудование, текстиль и изделия из него, продовольствие и сельхозсырье.

Координирующий орган экономической кооперации — Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Заседания проходят ежегодно (20-е заседание состоялось в сентябре 2017 года в городе Хошимине).

Вьетнам стал первым государством, с которым Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заключил Соглашение о свободной торговле (подписано 29 мая 2015 года, вступило в силу 5 октября 2016 года). Реализация документа призвана способствовать активизации торгово-экономических связей, наращиванию взаимных потоков товаров, услуг, инвестиций между странами-членами ЕАЭС и Вьетнамом.

Эффективным инструментом продвижения инвестиционного взаимодействия служит Российско-Вьетнамская Рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам под председательством министров промышленности и торговли.

Россия входит в число крупных иностранных инвесторов в экономику Вьетнама. По данным Минпланинвеста Вьетнама, совокупный объем российских инвестиций составил 1,1 миллиарда долларов (117 проектов). Вьетнамские компании вложили в проекты на территории России более 2,9 миллиарда долларов (крупнейшие объекты — ООО "СК "Русвьетпетро", многофункциональный культурно-деловой центр "Ханой-Москва" и агропромышленный комплекс компании "Ти-Эйч Тру милк" в Московской области). Одно из ключевых направлений взаимодействия — нефтегазовый сектор, в первую очередь кооперация в разведке и добыче нефти и газа. В 1981 году было учреждено совместное предприятие "Вьетсовпетро" (участники — АО "Зарубежнефть", 49% уставного капитала, и Корпорация нефти и газа (КНГ) "Петровьетнам", 51%). В 2010 году подписано Межправсоглашение о продлении срока деятельности предприятия до 2030 года.

На континентальном шельфе Вьетнама работают ПАО "Газпром" (в том числе в рамках совместной операционной компании "Вьетгазпром") и ПАО "НК "Роснефть". В 2015 году создано совместное предприятие по производству во Вьетнаме газомоторного топлива. Интерес к налаживанию сотрудничества проявляет ПАО "НОВАТЭК".

С 2008 года добычу углеводородов на территории России (в Ненецком автономном округе) ведет ООО "Совместная компания "Русвьетпетро".

В 2009 году учреждено и получило лицензию на разведку и добычу нефти и газа на месторождениях в Оренбургской области и Ямало-Ненецком автономном округе ООО "Газпромвьет" (участники — ПАО "Газпром" и КНГ "Петровьетнам").

Прилагаются усилия по расширению присутствия профильных отечественных компаний на вьетнамском энергетическом рынке. С декабря 2013 года ПАО "Силовые машины" реализует контракт на строительство ТЭС "Лонгфу-1".

5 октября 2016 года вступил в силу Межправительственный протокол о поддержке производства моторных транспортных средств, предусматривающий таможенные льготы отечественным автопроизводителям ("Группа ГАЗ", ПАО "КамАЗ", ПАО "Соллерс") при условии создания ими во Вьетнаме мощностей по крупноузловой сборке.

Перспективные направления — поставки СПГ и энергетического угля во Вьетнам. Прорабатываются возможности экспорта отечественного горношахтного оборудования. Новое направление сотрудничества — развитие транспортной инфраструктуры, включая возможное строительство линий метро в Ханое и Хошимине.

С 2006 года во Вьетнаме функционирует Совместный Вьетнамско-Российский банк (участники — ПАО Банк ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама). Прорабатываются параметры механизма расчетов в национальных валютах двух стран.

В числе приоритетных проектов — продвижение на вьетнамский рынок российской авиатехники, прежде всего самолетов Sukhoi Superjet 100, МС-21 и гражданских вертолетов, поставка оборудования для модернизации объектов энергетики во Вьетнаме, строительство многофункционального регионального сервисного центра авиатехники.

Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр.

Традиционный характер носят связи в области образования. Россия выделяет для граждан Вьетнама самую большую квоту среди всех стран дальнего зарубежья на бесплатное обучение в вузах — около одной тысячи в год.

Расширяются обмены в культурной сфере. На регулярной основе проводятся национальные Дни культуры, тематические кинопоказы, выступления творческих коллективов, художественные выставки. Достигнута договоренность о проведении в 2019 году "перекрестных годов" России и Вьетнама, приуроченных к 25-летию Договора об основах дружественных отношений.

Растет популярность Вьетнама в качестве места отдыха российских туристов, в том числе благодаря безвизовому режиму пребывания российских граждан в этой стране на срок до 15 суток. По данным Ростуризма, в 2017 году Вьетнам посетили 512 тысяч российских туристов, что более чем на 30% больше 2016 году. Количество туристов из Вьетнама в Россию достигло 43 тысяч человек.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников