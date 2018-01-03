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Аварии российских вертолетов Ми-24 в мире в 2005-2018 годах

16:0703.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВертолеты Ми-24. Архивное фотоВертолеты Ми-24. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В среду стало известно, что в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, борттехник получил травмы.

2018

3 января стало известно, что в Сирии в 15 километрах от аэродрома Хама потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник вертолета получил травмы и был эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи. Причиной ЧП Минобороны РФ назвало техническую неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

2015

16 сентября вечером в Смоленской области совершил жесткую посадку российский военный вертолет Ми-24, пострадавших не было. ЧП произошло после того, как вертолет совершил плановый учебно-тренировочный полет на аэродроме "Двоевка".

2011

26 августа в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Черниговка (Приморский край) при выполнении планового учебного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. При столкновении с землей вертолет загорелся, в результате чего один член экипажа погиб, два других летчика спаслись. Вертолет принадлежал 575 авиабазе Минобороны РФ.

2010

13 июля в горах Ботлихского района Дагестана недалеко от села Анди совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-24. Жертв и пострадавших не было, вертолет полностью сгорел. Экипаж был подобран другим вертолетом.

2009

3 февраля в ходе выполнения плановых полетов в Саратовской области в 18 километрах от аэродрома "Пугачев" потерпел катастрофу вертолет Ми-24 Сызранского высшего военного авиационного училища. Погибли три члена экипажа. Причиной катастрофы Ми-24 стало внезапное разрушение основного редуктора. Во время выполнения обычного планового полета винт вертолета заклинило, что привело к отрыву лопастей.

2007

24 августа во время планового учебного полета вертолет Ми-24 потерпел аварию при посадке на аэродроме у села Поздеевка Амурской области. Сильный порыв ветра накренил машину, лопасти коснулись земли. Вертолет с оторванной винтовой частью упал на бок. Пилоты не пострадали.

2005

29 марта в Таджикистане, в 100 километрах от Душанбе, потерпел аварию вертолет Ми-24 российской погрангруппы: при заходе на площадку случилась потеря оборота винта. Погибших не было, несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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