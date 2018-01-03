Случаи гибели российских военнослужащих в Сирии в 2015-2018 годах

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии 31 декабря из-за технической неисправности, оба пилота погибли, борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, сообщает Минобороны РФ.

Ниже приводится справочная информация о случаях гибели российских военнослужащих в Сирии в 2015-2018 годах.

С 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин приказал вывести российские войска из Сирии, которые находились там с сентября 2015 года по запросу Дамаска. Однако на территории арабской республики остается постоянная группировка на военных базах Хмеймим и Тартус.

2018

3 января стало известно, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии в 15 километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли. По сообщению Минобороны РФ, причиной трагедии явилась техническая неисправность, никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

2017

10 октября в Сирии погибли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Для выполнения боевой задачи управляемый ими российский самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим.

2 октября скончался российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии. Офицер получил множественные ранения, когда террористы взорвали фугас под автомобилем, на котором Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.

25 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии во время обстрела террористами из группировки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение.

4 сентября стало известно, что двое российских военных-контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Военнослужащие сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению в провинции Дейр-эз-Зор.

10 июля во время минометного обстрела со стороны террористов в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга погиб уроженец города Соль-Илецк Оренбургской области 33-летний военный советник капитан Николай Афанасов.

3 мая в Сирии, спасая товарища от террористов, погиб российский военнослужащий капитан Евгений Константинов, который в качестве военного советника помогал командованию войск сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих.

2 мая стало известно, что российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии при обстреле боевиками одного из подразделений правительственных войск. Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников. В его задачу входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийской армии. Во время занятия по боевой подготовке подразделение обстрелял снайпер боевиков, подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

20 апреля стало известно, что российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии при нападении боевиков на военный гарнизон. Офицер, занимавшийся подготовкой сирийских подразделений, не допустил прорыва террористов в жилой городок, взяв на себя командование сирийскими военнослужащими. В ходе боя Сергей Бордов получил смертельные ранения.

11 апреля стало известно, что двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии, еще один ранен. По информации минобороны РФ, российские военные контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков.

2 марта рядовой контрактной службы Артем Горбунов, выполнявший в Сирии задачи по охране группы российских военных советников, погиб в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России — ред.) на позиции сирийских войск, где находились военные советники.

20 февраля Минобороны России сообщило, что четверо российских военнослужащих погибли и двое ранены в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе 16 февраля. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Когда колонна проехала около четырех километров, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд.

2016

8 декабря, по информации СМИ, в районе Пальмиры, когда радикальные исламисты начали бои за возвращение города под свой контроль, погиб командир десантно-штурмового батальона уроженец Калмыкии майор Санал Санчиров. 13 декабря Санал Санчиров был похоронен на родине в поселке Яшкуль.

7 декабря стало известно, что российский военный советник полковник Руслан Галицкий скончался от ран, полученных в ходе артобстрела боевиками так называемой "оппозиции" одного из жилых кварталов Алеппо. Военные медики несколько суток боролись за жизнь офицера, однако спасти его не удалось. Галицкий входил в группу советников, которые выполняют задачи в Сирии. Командование представило полковника Галицкого к высокой государственной награде посмертно.

5 декабря в результате артобстрела развернутого в сирийском Алеппо российского мобильного военного госпиталя погибли две медсестры-россиянки: старшина Дураченко Надежда Владимировна, младший сержант Михайлова Галина Викторовна, тяжелые ранения получил профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Арсентьев Вадим Геннадиевич. В результате обстрела также пострадали местные жители, прибывшие на прием. В Минобороны России случившееся расценивают как спланированное убийство, ответственность за которое несет так называемая умеренная оппозиция и ее покровители на Западе.

1 августа вертолет ВКС РФ Ми-8, осуществлявший гуманитарную миссию, был сбит в сирийской провинции Идлиб. На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра по примирению. По официальной информации, поступившей из министерства обороны РФ, все они героически погибли, пытаясь увести машину, чтобы минимизировать жертвы на земле.

22 июля стало известно, что российский рядовой Никита Шевченко погиб в сирийской провинции Алеппо при выполнении задачи по сопровождению колонны автомобилей Центра примирения враждующих сторон. Шевченко следовал на автомобиле сопровождения колонны с продуктами питания и водой для местных жителей. На въезде в населенный пункт рядом с автомобилем сработало заложенное боевиками самодельное взрывное устройство.

Российские военные медики на месте боролись за жизнь тяжелораненого Шевченко, однако спасти его не удалось.

8 июля российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин погибли в Сирии во время облета в районе Пальмиры. Как уточнили в министерстве, в этот день крупный отряд боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибулин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. Экипаж вертолета погиб.

19 июня Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии военнослужащего охранения гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих сторон. Сержант Андрей Тимошенков погиб, остановив начиненный взрывчаткой автомобиль, на котором смертник пытался прорваться к месту выдачи гуманитарной помощи жителям провинции Хомс. При взрыве автомобиля сам Андрей получил несовместимое с жизнью ранение.

В мае при выполнении боевого задания в Сирии погиб военнослужащий из Кабардино-Балкарии — Аскер Бижоев. Указом президента РФ он награжден орденом Мужества посмертно.

11 мая стало известно, что в провинции Хомс при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон в результате обстрела боевиками получил тяжелые ранения российский военнослужащий Антон Ерыгин. Сразу после он был доставлен в госпиталь, где военные медики в течение двух суток боролись за его жизнь, но спасти Ерыгина не удалось.

В первой половине мая в провинции Алеппо получил ранение российский контрактник младший сержант Михаил Широкопояс. Он должен был пробыть в Сирии три месяца. Военные врачи оперативно оказали военнослужащему медицинскую помощь, он был доставлен в военный клинический госпиталь в Москву специальным самолетом МО РФ. 7 июня Широкопояс скончался в московском госпитале.

12 апреля вертолет российских вооруженных сил Ми-28Н "Ночной охотник" разбился в Сирии в районе города Хомс. В результате крушения оба летчика погибли.

По данным СМИ, погибшие летчики были выпускниками Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков: командир Андрей Окладников 2000 года выпуска и штурман Виктор Панков 2011 года выпуска. Экипаж вертолета до командировки в Сирию проходил службу в 487 отдельном вертолетном полку в Буденновске Ставропольского края.

24 марта Министерство обороны РФ сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры.

Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание героя России. Тело погибшего офицера Прохоренко было доставлено в Россию, офицер был похоронен в селе Городки Тюльганского района.

1 февраля в результате минометного обстрела террористами "Исламского государства" воинского гарнизона, где дислоцируется одно из соединений сирийской армии, смертельное ранение получил российский военный советник.

Имя погибшего в Сирии военного советника не называлось из соображений безопасности. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал имя погибшего — Иван Черемисин.

2015

25 ноября российский офицер Федор Журавлев, погибший при исполнении воинского долга в Сирии, был похоронен в селе Пальцо Брянской области. Федор Журавлев был наводчиком, чья задача заключалась в координации авиаударов российских ВВС. Он отдал свою жизнь при наведении ракет дальней стратегической авиации.

24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиками с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. В ходе спасательной операции погиб морпех Александр Позынич.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников