Согласно закону о статусе иностранного агента для СМИ, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

5 декабря 2017 года в соответствии с Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

"Голос Америки" (Voice of America, VOA) — крупнейшая американская мультимедийная вещательная компания, деятельность которой координируется государственным Советом управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG). "Голос Америки" предлагает новости и информацию на более 40 языках, имеет еженедельную аудиторию 236,8 миллиона человек.

Радиостанция "Голос Америки" была создана в 1942 году, в 1947 году было начато вещание на русском языке.

Директор радиостанции "Голос Америки" — Аманда Беннетт.

Штаб-квартира расположена в Вашингтоне (округ Колумбия).

"Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Позиционирует себя как радиостанция, создающая передачи, направленные на поощрение развития демократических институтов и рыночной экономики, противодействие вражде на этнической и религиозной почве, обеспечение свободы средств массовой информации.

"Радио Свободная Европа" было создано в 1949 году как часть Национального комитета за свободную Европу в качестве альтернативного СМИ для стран Восточной Европы, находящихся под контролем Советского Союза.

"Радио Освобождения" (переименованное позже в "Радио Свобода") было образовано с целью вещания для народов СССР и начало работу в 1953 году. В 1975 году две организации были объединены в одну, поддерживаемую Конгрессом США.

Сначала вещание велось из Мюнхена (ФРГ). В 1995 году штаб-квартира организации переехала в Прагу (Чехия). Имеются 17 региональных бюро.

Русская служба "Радио Свобода" начала свою работу в 1953 году.

Бюро в России было открыто в 1991 году на основании указа президента страны Бориса Ельцина.

Директор Русской службы — Андрей Шарый.

"Радио Свободы" ведет вещание на 25 языках в 23 странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Помимо радиовещания, "Радио Свобода" также ведет вещание через Интернет и создает телевизионные передачи.

Еженедельная аудитория — 26,9 миллиона человек.

Телеканал "Настоящее время" — совместный медиапроект "Радио Свобода/Свободная Европа" и "Голоса Америки".

Проект стартовал в 2014 году. Телеканал осуществляет 24-часовое телевизионное и интернет-вещание, ориентированное на русскоязычную аудиторию в России, странах Центральной и Восточной Европы, а также по миру.

Редакция находится в Праге (Чехия), журналисты проекта работают в России, Украине, Азербайджане, Грузии, Киргизии и других странах.

Директор телеканала "Настоящее Время" — Дейзи Синделар.

"Крым.Реалии" — крымский проект украинской службы "Радiо Свобода".

Проект был запущен в марте 2014 года. Является частью информационной службы "Радио Свобода/Свободная Европа".

Выпускает три информационных сайта на русском, украинском и крымско-татарском языках, готовит две еженедельные телевизионные программы с крымским контентом — "Крим.Реалії" на украинском новостном телеканале "24" и "Крым.Настоящий" на телеканале "Настоящее Время".

В сентябре 2015 года было запущено Радио "Крым.Реалии", которое транслирует свои передачи на средних волнах на большую часть территории Крыма, юго-восток Украины и предгорные районы Северного Кавказа России.

В сентябре 2017 года был открыт круглосуточный канал Радио "Крым.Реалии" на частоте 105,9 FM.

"Сибирь.Реалии" — медиапроект русской службы "Радио Свобода".

Проект был запущен 3 ноября 2017 года.

Позиционируется как информационно-аналитический сайт, рассказывающий о ситуации и актуальных проблемах зауральских регионов России.

Информационный портал "Кавказ. Реалии" — проект "Радио Свобода".

Начал свою работу в сентябре 2016 года.

Радио "Азатлык" — татаро-башкирская редакция корпорации "Радио Свободная Европа — Радио Свобода".

Первая передача татаро-башкирской редакции вышла в эфир 11 декабря 1953 года.

Трансляции велась на коротких радиоволнах и через спутник.

С 1 октября 2016 года "Азатлык радиосы" прекратила радиовещание.

Всю свою деятельность редакция продолжает на сайте и в социальных сетях.

Руководитель службы — Рим Гильфанов.

Региональный проект "Idel.Реалии" является составной частью деятельности "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Вещает на регионы Среднего Поволжья (Башкотостан. Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Самару)

Проект стартовал 26 августа 2016 года.

"Фактограф" — совместный проект Русской службы Радио Свободная Европа / Радио Свобода и "Голоса Америки".

Проект был запущен в сентябре 2017 года.

В нем анализируются высказывания политиков, чиновников, общественных деятелей на актуальные темы — на предмет соответствия фактам.

Каждому заявлению выносится краткий "вердикт" ("правда", "неправда", "да, но…", "сомнительно" и так далее) в зависимости от того, насколько близко или далеко оно от действительности.

В фокусе проекта — проблемы внутренней политики России, социальной сферы, труда и занятости, демографии, экологии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников