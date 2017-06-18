Биография Михаила Черникова

Генерал-майор полиции Михаил Юрьевич Черников родился 11 января 1974 года в городе Ачинске Красноярского края.

Имеет два высших образования — инженерно-строительное и юридическое.

В 1995 году начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД Ачинска.

С 1996 по 2003 годы Черников проходил службу в подразделениях УВД Ачинска: командир роты ДПС ОГАИ, начальник ОГИБДД, заместитель начальника управления — начальник отдела кадров.

С 2003 года Черников в должности заместителя начальника управления возглавлял отдел кадров, позднее милицию общественной безопасности УВД Ачинска и Ачинского района.

С мая 2006 года Черников руководил управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края. В 2011 году назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Пятого февраля 2015 года указом президента РФ генерал-майор внутренней службы Михаил Черников назначен на должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

Черников является мастером спорта СССР по гиревому спорту, кандидатом в мастера спорта по дзюдо.

Женат, воспитывает двоих детей.