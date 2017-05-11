Крупные землетрясения в мире в 2016-2017 годах

2017

11 мая в 05.58 (00.58 мск) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. По меньшей мере 180 зданий оказались разрушенными, число жертв землетрясения достигло восьми человек.

5 апреля подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в 94 километрах к юго-востоку от Мешхеда на северо-востоке Ирана. Очаг залегал на глубине 10 километров. По меньшей мере два человека погибли, еще 11 пострадали. Четыре деревни, находившиеся в эпицентре землетрясения, были разрушены.

13 марта землетрясение было зафиксировано в 33 километрах к северо-востоку от населенного пункта Тарьярвади (Tharyarwady) в Мьянме. Два человека погибли, 36 получили ранения. Также было разрушено несколько жилых домов и храмов.

10 февраля в городе Суригао в южной провинции Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7. Погибло восемь человек, более 200 получили ранения. Более тысячи домов пострадали от разрушений различной степени.

6 января в провинции Фарс на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения. Погибшие были гражданами Афганистана, которые работали на местных фермах.

2016

19 декабря в Эквадоре в провинции Эсмеральдас произошла серия землетрясений. Три человека погибли и 47 получили ранения. Было разрушено как минимум 10 домов. В курортном городе Атакамес обрушились несколько отелей.

7 декабря толчок магнитудой 6,5 произошел у северной части индонезийского острова Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Толчок разрушил много мечетей, мест общественного пользования и жилых домов. Число жертв землетрясения достигло 92, в больницы доставлено около 500 пострадавших.

22 ноября мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на рассвете (около полуночи по московскому времени) на востоке Японии. Его эпицентр находился у берегов Фукусимы, очаг залегал на глубине 10 километров. Помощь медиков потребовалась нескольким жителям, получившим незначительные повреждения. Землетрясение стало причиной пожара в лаборатории химической корпорации Kureha и привело к остановке производств, в том числе в компании Nissan Motor. На АЭС "Фукусима-2" была автоматически остановлена система охлаждения в резервуарах для отработавшего топлива.

13 ноября в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,9, спровоцировавшее цунами. Вслед за ним было зафиксировано более 400 афтершоков. Погибли два человека. Были серьезно повреждены здания и мосты на восточном побережье Южного острова.

30 октября сильное землетрясение произошло в центральной Италии. На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщалось, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, его магнитуда составила 6,6. По данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда составила 6,5. Многочисленные разрушения были зафиксированы примерно в 100 населенных пунктах четырех итальянских областей — Марке, Умбрии, Лацио и Абруццо, около 40 тысяч человек остались без крыши над головой. В результате землетрясения были легко ранены 20 человек, пропавших без вести или погибших нет.

26 октября на Апеннинах произошло землетрясение магнитудой 5,4. После этого в течение двух дней в центральной Италии было зарегистрировано около 550 подземных толчков различной силы. В результате землетрясения серьезные разрушения произошли во многих городах и селениях центральной Италии, а наибольший ущерб был нанесен 20 населенным пунктам в провинции Мачерата, где без крыши над головой остались около 5 тысяч человек. Около 10 человек получили ранения и контузии.

10 сентября на северо-западе Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах от населенного пункта Нсунга. Очаг залегал на глубине 10 километров. По меньшей мере 16 человек погибли, еще 253 получили травмы. В результате землетрясения были разрушены 840 зданий, среди них 44 госучреждений, нарушены телекоммуникации. Землетрясение ощущалось в Руанде, Бурунди, Уганде и Кении.

24 августа землетрясение магнитудой 6,8 произошло в центральной части Мьянмы. Его эпицентр находился в 19 километрах к западу от города Чау. Очаг залегал на глубине 91 километра. При землетрясении в древней столице Мьянмы городе Багане, известном своими 2500 буддийскими храмами, построенными в XI–XIV веках, пострадали 400 храмовых построек.

В ночь на 24 августа сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в центральной части Италии. Разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Колебания земной поверхности ощущались во многих итальянских городах, в том числе в Риме, Флоренции и Болонье. В результате стихийного бедствия погибли 299 человек, несколько сотен человек получили ранения и более трех тысяч лишись крыши над головой.

14 августа землетрясение магнитудой 5,4 произошло в южной части Перу. Эпицентр землетрясения находился в 3,1 километра к востоку от города Копораке. В результате землетрясения четыре человека погибли, 68 получили ранения. Среди погибших — ребенок и турист из США. Непригодными для жилья после удара стихии стали 132 дома, частично разрушены 556 строений.

31 июля землетрясение магнитудой 5,4 произошло в городском округе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров. В зоне бедствия оказались 16 тысяч человек, из которых более 1,2 тысячи были экстренно эвакуированы. Около 200 жилых домов получили различные повреждения.

2 июня землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья индонезийского острова Суматра. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к западу от города Сунгайпенух. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,8 километра. В результате землетрясения 14 человек пострадали, обрушились несколько зданий.

18 мая землетрясение магнитудой 6,7 произошло на западе Эквадора. Эпицентр землетрясения располагался в 34 километрах западнее города Роса-Сарате и в 155 километрах к западу от столицы страны Кито. Очаг подземных толчков залегал на глубине 32,4 километра. В результате землетрясения пострадали шесть человек. В этот же день на западе Эквадора произошло второе землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах юго-западнее города Роса-Сарате и в 139 километрах северо-западнее столицы страны Кито. Их очаг залегал на глубине 68 километров.

11 мая землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тибетском автономном районе КНР. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7 километров. Пострадали более 60 человек. В результате землетрясения были разрушены дома, мосты и дороги.

16 апреля в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,8. Его эпицентр располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра. Погибли 663 человека, 12,5 тысячи получили травмы, разрушена инфраструктура в провинциях Манаби, Эсмеральдас, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, Гуаяс, Санта-Элена и Лос-Риос.

С вечера 14 апреля на японском острове Кюсю произошла серия землетрясений с магнитудой до 7,3, вызвав массовые разрушения домов и мостов, оползни и смещения почвы с повреждением автомобильных и железных дорог. Всего было зафиксировано около 500 подземных толчков. Только в префектуре Кумамото полностью разрушено около 400 домов, частично повреждены 1262 строения. Погибли свыше 40 человек, более тысячи человек получили ранения.

10 апреля землетрясение было зафиксировано в 50 километрах к югу от города Ашкашам в регионе Гиндукуш в Афганистане. Очаг залегал на глубине 211 километров. Магнитуда составила 6,8.Подземные толчки ощущались в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб. О подземных толчках сообщалось в городах Лахор, столице Пакистана Исламабаде, Пешаваре, Свате, Читрале, Мардане, Кохате, а также в пакистанском Кашмире. Остаточные толчки ощущались также на севере Индии и в Афганистане. В Пешаваре (Пакистан) из-за землетрясения погибли не менее шести человек, около 28 пострадали.

2 марта землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Индийском океане к западу от индонезийского острова Суматра и вызвало панику на острове. Эпицентр подземного толчка находился в 682 километрах к юго-западу от острова Ментавэй, лежащего у северо-западного побережья Суматры. Очаг залегал на глубине всего 10 километров под поверхностью Индийского океана.

6 февраля землетрясение магнитудой 6,4 (согласно первоначальной оценке, 6,7) произошло в южной части острова Тайвань. Толчки были зафиксированы в 25 километрах к югу от города Юйцзин (Yujing). Очаг располагался на глубине 10 километров. В результате землетрясения наиболее сильно пострадал город Тайнань. Жертвами стихийного бедствия стали 36 человек.

4 января землетрясение магнитудой 6,7 произошло на северо-востоке Индии в штате Манипур неподалеку от границы с Мьянмой. Его эпицентр располагался в 29 километрах к западу от столицы штата, города Импхал. Очаг землетрясения залегал на глубине 55 километров. В результате стихийного бедствия погибли девять человек, пострадали около 200, примерно 2 тысячи человек лишились жилья.