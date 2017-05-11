США
11.0511 мая04:27МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Российско-палестинские отношения

04:2511.05.2017
050
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и глава Палестины М. Аббас. Архивное фотоПрезидент РФ В. Путин и глава Палестины М. Аббас. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации Освобождения Палестины.

18 ноября 1988 года СССР официально признал Государство Палестина, провозглашенное тремя днями ранее в Алжире на сессии Палестинского национального совета. В январе 1990 года Палестинское представительство в Москве стало Посольством Государства Палестина, возглавляемым послом.

В августе 1995 году в Газе начало функционировать Представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года Представительство было переведено в Рамаллу.

После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень.

Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января — 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Всего с 2005 года по 2013 год состоялось 10 визитов Махмуда Аббаса в Россию. Программы его визитов в 2008-2013 годах включали посещение Чечни, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и Карачаево-Черкессии.

29 апреля 2005 года президент РФ Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Владимира Путина с Махмудом Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "развитии экономики, в том числе в секторе Газа".

Отдельная встреча лидеров состоялась в феврале 2007 года в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне Владимира Путина.
18 января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон). На переговорах обсуждалось ближневосточное урегулирование, ситуация в регионе, перспектива созыва мирной конференции по Ближнему Востоку в России. Кроме того, обсуждались проблемы экономической сферы, в т. ч. торговля, инвестиционные проекты, туризм и сельское хозяйство.

26 июня 2012 года прошел второй рабочий визит президента РФ Владимира Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне. Владимир Путин и Махмуд Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры.

В последние годы российско-палестинские контакты на высшем уровне носят регулярный характер. Лидеры двух стран встречались дважды в 2014 (в январе и июне) и 2015 годах (в апреле и сентябре).

В 2016 году президент Палестины Махмуд Аббас посетил Россию с рабочим визитом 18 апреля. На встрече в Кремле главы государств обсудили актуальные вопросы российско-палестинской повестки дня. Приоритетное внимание традиционно уделялось перспективам палестино-израильского переговорного процесса.

11 ноября 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил с визитом Государство Палестина. В ходе визита Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Обсуждались вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, а также проблематика палестино-израильского диалога и обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. По итогам переговоров был подписан пакет документов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в сентябре 2004 года, октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Сергей Лавров встречался с Махмудом Аббасом в Аммане. На регулярной основе в сентябре проводятся встречи Сергея Лаврова с Махмудом Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Между Россией и ПНА заключены межправительственные и межведомственные соглашения: о сотрудничестве в области образования (1988), о культурном и научном сотрудничестве (1994), о торгово-экономическом сотрудничестве (1998) и о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации и Государственным бюро по административному и финансовому контролю ПНА (2008). Однако реализация этих соглашений затруднена в связи с сохраняющейся сложной ситуацией в регионе.

13 апреля 2015 года в рамках визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию была создана Межправительственная российско-палестинская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Этот формат взаимодействия пришел на смену рабочей группе высокого уровня для проведения консультаций по экономическим и инвестиционным вопросам. Сопредседателями комиссии являются министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и министр национальной экономики Палестины Абир Оде. Первое заседание комиссии прошло 14-15 марта 2016 года в Рамалле.

Минэкономразвития РФ характеризует торгово-экономические связи и инвестиционное взаимодействие с Палестинской национальной администрацией как практически или полностью отсутствующие. Президент Палестины Махмуд Аббас объясняет низкий товарооборот с Россией, оцениваемый примерно в миллион долларов в год, ограничениями, которые вытекают из давних договоренностей с Израилем (Парижское соглашение от 1994 года было заключено в развитие договоренностей о создании Палестинской национальной администрации и определяет согласованные с Израилем рамки ее экономической, в том числе внешнеторговой деятельности).

Динамика развития объемов взаимной торговли между странами в последние годы приобрела поступательный характер: за последние пять лет товарооборот увеличился почти в шесть раз — до 3,4 миллиона долларов в 2015 году.

Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. 10 октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК, которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕврАзЭС. Список товарных позиций, освобождаемых от пошлин, включает 27 наименований. В основном, это продукция сельского хозяйства, лекарственные средства и мебель.

Ведомства России и Палестины активно взаимодействуют по вопросам образования, культуры и туризма. Осенью 2016 года в России прошли Дни палестинской культуры, в 2017 году Дни российской культуры пройдут в Палестине.

Начиная с 1970-х года оказывается помощь в подготовке национальных кадров путем предоставления государственных стипендий на обучение палестинцев в российских вузах за счет средств федерального бюджета.

В октябре 2010 года при содействии Управления делами Президента Российской Федерации было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. 26 июня 2012 года Владимир Путин и Махмуд Аббас приняли участие в открытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вифлееме. Там же был открыт гостевой дом для приема православных паломников. Россия профинансировала ремонтно-реставрационные работы вифлеемской Церкви Рождества Христова. В последнее время заметно активизировало просветительскую, культурную и научную деятельность Императорское православное палестинское общество (председатель Сергей Степашин).

Общество проводит большую работу по развитию туризма на палестинских территориях, прежде всего в Иерихоне, Вифлееме, Хевроне и Восточном Иерусалиме.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена