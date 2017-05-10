Биография Ли Нак Ёна

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и кандидат на пост премьер-министра страны Ли Нак Ен во время пресс-конференции в Сеуле. 10 мая 2017 года

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и кандидат на пост премьер-министра страны Ли Нак Ен во время пресс-конференции в Сеуле. 10 мая 2017 года

Ли Нак Ён родился 20 декабря 1952 году в Йонгване в провинции Чолла-Намдо Южной Кореи.

В 1974 году окончил юридический факультет Сеульского национального университета со степенью бакалавра в области права.

С 1979 года работал в ежедневной корейской газете Donga Ilbo, занимал должности от репортера до редактора международного отдела.

С 2000 года Ли Нак Ён участвует в политической жизни страны.

В 2000-2014 годах он был депутатом Национального собрания Южной Кореи 16-19 созывов.

Одновременно в 2000-2006 годах занимал различные посты в Демократической партии Южной Кореи, в том числе, с апреля по июнь 2007 года был заместителем председателя Демократической партии; с 2007 по 2008 год являлся пресс-секретарем Объединенной Демократической партии.

С 2010 года по 2011 год — генеральный секретарь Демократической партии.

С 1 июля 2014 года — губернатор провинции Чолла-Намдо.

10 мая 2017 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул Ли Нак Ёна на пост премьер-министра страны.

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