Правила проведения музыкального конкурса "Евровидение"

Правила музыкального конкурса "Евровидение" за время его существования менялись несколько раз.

В первом конкурсе, который проходил в 1956 году, участвовали семь стран, каждая из которых представила по две песни. На конкурс были допущены только сольные исполнители. От каждой страны-участницы в жюри конкурса входило по два представителя.

Позже было принято решение исполнять одну песню и отстранять от конкурса, который будет проводиться в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты. Если с самого начала конкурса победителей определяло жюри, то в 1997 году началось постепенное введение телеголосования зрителей, с переходом только на него в 2003 году. В сентябре 2008 года вновь были внесены изменения в правила оценки итогов конкурса. Начиная с 2009 года, выступления конкурсантов оценивают не только зрители, но и профессиональное жюри.

До 2004 года победителя "Евровидения" определяли в финале. Но поскольку в последние годы число стран-участниц значительно возросло, потребовалось ввести два полуфинала. Их должны проходить все участники, кроме представителя страны — "хозяйки" текущего конкурса. Участвовать в конкурсе могут страны, которые состоят в Европейском вещательном союзе. От борьбы в полуфинале освобождаются страны "Большой пятерки" — Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия.

Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса — в субботу.

Все страны-участники проводят собственные национальные отборочные конкурсы. Правила их проведения устанавливает телекомпания, участвующая в "Евровидении", на собственное усмотрение.

Каждая страна-участница представляет на конкурс одного исполнителя с единственной песней. Участвующая песня (текст и музыка) не должны быть коммерчески выпущены и/или публично исполнены до 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

Максимальная продолжительность песни — три минуты.

Песня из каждой страны исполняется один раз и в живом голосе (музыка может быть записана на фонограмму, которая не должна содержать вокал или имитацию).

Певец может выступать только за одну страну.

Текст песни и выступление не должны навлекать на конкурс плохую репутацию. Участникам запрещено появляться на сцене в непристойном виде и совершать действия провокационного характера. В песнях не должно содержаться политических высказываний, нецензурных выражений, рекламы. Песни, содержащие политические или рекламные послания, нецензурные выражения до конкурса не допускаются.

По современным правилам, конкурсанты должны быть старше 16 лет на момент проведения конкурса. Исполнительская группа из одной страны может быть представлена максимум шестью участниками. Выбор языка исполнения является свободным и осуществляется участвующими телекомпаниями.

В полуфинале и финале зрителям всех стран, которые принимают участие в конкурсе, предлагается проголосовать через официальное приложение, телефон и/или SMS. Зрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Жюри состоит из пяти участников, включая председателя. Каждый представитель жюри должен назначить дублера в случае, если он не сможет присутствовать на мероприятии.

Члены жюри не должны быть сотрудниками участвующих телевещательных компаний.

В состав жюри входят профессионалы музыкальной индустрии (ведущий, исполнитель, композитор, автор текста или музыкальный продюсер), но при условии, что они не были в жюри двух предыдущих конкурсов.

Никто из членов жюри не должен быть причастен к производству и исполнению песен участников конкурса. Голоса жюри имеют решающее значение, если две или больше песен получают одинаковое число голосов телезрителей.

Ранее результат участников являлся "комбинированным": он складывался из результатов голосования профессионального жюри и зрителей. С 2016 года профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов. В ходе объявления итоговых результатов сначала называются баллы от жюри, после чего к ним добавляются результаты голосования зрителей. При этом объявлять суммарные итоги начинают с наименее удачно выступивших конкурсантов.

Победителем признается страна, чья песня набрала наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.

В сентябре 2007 года была заложена традиция передачи символа "Евровидения": Хельсинки передал права города, принимающего песенный конкурс "Евровидение", Белграду. Сербской столице была вручена знаковая Helsinki Insignia, которая впоследствии стала передаваться каждому следующему городу, принимающему конкурс "Евровидение".

Государство, которое принимает у себя "Евровидение", должно разработать собственный лозунг и символ, которые будут добавлены к основному логотипу. Символ и лозунг должны отражать дух конкурса и особенности страны-хозяйки "Евровидения".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников