Биография Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на теледебатах. Архивное фото

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на теледебатах. Архивное фото

Французский политический деятель, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (полное имя — Марион Анн Перрин Ле Пен) родилась 5 августа 1968 года в Нейи-сюр-Сен.

Младшая из трех дочерей Жан-Мари Ле Пена, основателя партии "Национальный фронт".

В 1991 году окончила Университет Пантеон-Ассас (Париж II) со степенью магистра права, в 1992 году получила дополнительную степень магистра уголовного права.

С 1992 года по 1998 год работала адвокатом в Париже.

В 1998-2003 годах возглавляла юридическую службу "Национального фронта".

В 1998-2004 годах — депутат регионального совета Норд-Па-де-Кале.

С 2000 года занимала руководящие позиции в партии "Национальный фронт": член политбюро (2000), вице-президент (2003), член центрального комитета (2007), исполнительный вице-президент по образованию, связям с общественностью и пропаганде.

В 2004 году была избрана в Европарламент от "Национального фронта".

В 2008-2011 годах — член муниципального совета города Энен-Бомон в Па-де-Кале.

В 2009 году была переизбрана в Европарламент, где стала членом комитета по труду и социальным отношениям.

В 2010 году была снова избрана в совет региона Норд-Па-де-Кале.

16 января 2011 года Марин Ле Пен возглавила "Национальный фронт".

В 2012 году участвовала в выборах президента Франции от "Национального фронта". По итогам первого тура президентских выборов получила 17,90% голосов избирателей и заняла третье место.

В марте 2014 года по итогам муниципальных выборов "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен набрал около 7% голосов избирателей.

В мае 2014 года "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен одержал во Франции победу на выборах в Европейский парламент, набрав 26% голосов.

9 февраля 2016 года Марин Ле Пен первой официально объявила об участии в президентских выборах в 2017 году.

18 марта 2017 года зарегистрирована кандидатом в президенты Франции.

По итогам первого тура президентских выборов, состоявшегося 23 апреля 2017 года, Марин Ле Пен набрала 21,30% голосов избирателей. Ее соперником во втором туре стал экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который заручился поддержкой 24,01% избирателей.

Во втором туре, который прошел 7 мая, Ле Пен набрала 33,9% голосов, проиграв выборы Эммануэлю Макрону.

Марин Ле Пен была дважды замужем, у нее трое детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников