Могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены

Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны.

Первая Могила Неизвестного солдата была сооружена 11 ноября 1920 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне (Великобритания) в память жертв Первой мировой войны. В 1921 году такой мемориал создали под Триумфальной аркой в Париже (Франция), а в 1923 году там зажгли Вечный огонь.

Позже были сооружены могилы Неизвестного солдата и в других странах.

В Советской России первый подобный памятник, названный "Борцам революции", был открыт на Марсовом поле в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) 7 ноября 1919 года (с 1957 года горит Вечный огонь).

Память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны увековечена многими мемориальными сооружениями, в том числе могилами Неизвестного солдата в ряде городов страны.

В Москве мемориал Могила Неизвестного солдата сооружен в Александровском саду у Кремлевской стены.

Прах Неизвестного солдата был перенесен сюда в дни 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой в 1966 году из братской могилы, расположенной на месте кровавых боев в Зеленограде, в 40 километрах от Москвы.

2 декабря 1966 года братскую могилу вскрыли, прах одного из погребенных поместили в гроб, увитый оранжево-черной лентой — символом солдатского ордена Славы, а на крышке гроба поместили каску образца 1941 года. До утра следующего дня, сменяясь каждые два часа, у гроба стояли в почетном карауле молодые солдаты и ветераны войны. А 3 декабря в 11.45 гроб установили на открытой машине, и траурная процессия двинулась по Ленинградскому шоссе в Москву. В столице гроб перенесли на артиллерийский лафет и в сопровождении солдат почетного караула и участников войны, с развернутым боевым знаменем под звуки траурного марша военного духового оркестра доставили к постоянному месту захоронения у Кремлевской стены.

После окончания траурного митинга гроб опустили в могилу в Александровском саду. Прогремел артиллерийский салют; батальоны всех родов войск торжественным маршем прошли по Манежной площади, отдавая последние воинские почести Неизвестному солдату.

8 мая 1967 года на этом месте был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь славы, который вырывается из середины бронзовой звезды, размещенной в центре зеркально отполированного черного квадрата из лабрадора, обрамленного площадкой из красного гранита. Факел был доставлен из Ленинграда, где был зажжен от Вечного огня на Марсовом поле.

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На гранитной плите надгробия начертано: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".

Надгробная плита могилы-памятника увенчана объемной бронзовой композицией — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени (установлена в 1975 году).

Слева от надгробия — стена из малинового кварцита с надписью: "Павшим за Родину. 1941-1945".

Справа — гранитная аллея, где расположены блоки из темно-красного порфира с замурованными в них капсулами с землей городов-героев: Ленинграда (взята с Пискаревского кладбища), Киева (от подножия Обелиска участникам обороны города), Волгограда (с Мамаева кургана), Одессы (с рубежей обороны), Севастополя (с Малахова кургана), Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы (земля взята с передовых рубежей обороны этих городов) и крепости-героя Брест (земля от подножия стен).

На каждом блоке — название города-героя и чеканное изображение медали "Золотая Звезда".

В 2004 году согласно распоряжению президента России Владимира Путина, на каменном парапете возле могилы Неизвестного солдата слово "Волгоград" было заменено на "Сталинград".

Далее от аллеи городов-героев размещена стела в честь городов воинской славы, открытая в 2010 году. Монумент представляет собой блок длиной порядка 10 метров, выполненный из красного гранита. На нем надписи — "Города воинской славы" и поименный список самих городов.

Указом президента РФ от 8 декабря 1997 года у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве был установлен постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка. Согласно документу, смена караула на посту происходит ежедневно каждый час с восьми до двадцати часов. В исключительных случаях по решению руководителя Федеральной службы охраны РФ почетный караул может выставляться в другое время.

Указом президента России от 17 ноября 2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов РФ мемориалу "Могила Неизвестного солдата" был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Он был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

В тот же год началась реконструкция мемориала. В связи с работами Вечный огонь 27 декабря 2009 года был перенесен на Поклонную гору в Парк Победы. 23 февраля 2010 года после завершения ремонтных работ его вернули к Кремлевской стене. 8 мая 2010 года Общенациональный мемориал воинской славы был торжественно открыт после реконструкции.

К Могиле Неизвестного солдата возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений. Здесь же отдают дань героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в Россию.

В последние годы родилась традиция: ранним утром в День Победы у Поста №1 собираются на вахту памяти ветераны Отечественной войны и молодежь с зажженными свечами в руках.

3 декабря — день торжественного захоронения праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля с 2014 года в России отмечается как День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников