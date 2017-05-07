Вооруженные силы России

Вооруженные силы (ВС) РФ являются важнейшей частью государственной военной организации государства, составляющей основу обороны страны. Они предназначены для отражения агрессии, направленной против РФ, вооруженной защиты целостности и неприкосновенности ее территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами РФ. Привлечение ВС РФ к выполнению задач с использованием вооружения не по их назначению производится президентом РФ в соответствии с федеральными законами.

Деятельность ВС РФ осуществляется на основе Конституции РФ в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами в области обороны, а также нормативными правовыми актами президента и правительства РФ.

ВС РФ состоят из органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск ВС РФ, в войска, не входящие в виды и рода войск ВС и в тыл ВС РФ, а также организаций и воинских частей строительства и расквартирования войск.

ВС структурно включают в себя три вида: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-Морской Флот; и два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска. Каждый из видов состоит из родов войск, имеет специальные войска и тыл.

Основу боевой мощи ВС РФ и поддержания стратегической стабильности в мире составляют стратегические ядерные силы, состоящие из РВСН, авиационных и морских стратегических ядерных сил.

В мирное время ВС РФ содержатся в сокращенном составе. Их стратегическое развертывание осуществляется при возникновении угрозы государству или с началом военных действий.

Руководство ВС РФ осуществляет президент РФ — верховный главнокомандующий ВС РФ. Министр обороны РФ руководит ВС через министерство обороны и генеральный штаб, являющийся основным органом оперативного управления.

Личный состав ВС РФ включает военнослужащих и лиц гражданского персонала. Комплектование осуществляется: военнослужащими — путем призыва граждан на военную службу по экстерриториальному принципу и путем их добровольного поступления на военную службу; гражданским персоналом — путем добровольного поступления на работу.

Согласно указу президента РФ от 28 марта 2017 года, штатная численность ВС РФ с 1 января 2017 года составляет 1 897 694 человека, в том числе 1 013 628 военнослужащих. С 1 июля 2017 года российская армия может иметь в своем составе 1 903 051 человека, но количество военнослужащих останется тем же.

Свою историю ВС РФ ведут со времени становления российской государственности, связанной с этим борьбой славянских народов за свою независимость, за объединение русских земель. В конце XVII — начале XVIII веков в ходе военных реформ царя Петра I в России были созданы регулярные армия и флот. Смена государственной власти в стране в 1917 году привела к ликвидации военной организации Российской империи. Во время Гражданской войны и военной интервенции в России (1917-1922) пришедшими к власти в стране большевиками для защиты завоеваний революции были созданы Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) и Рабоче-крестьянский Красный Флот (РККФ). После окончания войны в СССР была проведена военная реформа (1924-1925), принят закон об обязательной военной службе. К середине 1941 года в советской армии имелось 303 дивизии (из них около одной четверти в стадии формирования). Общая численность вооруженных сил к этому времени составляла свыше пяти миллионов человек.

После нападения 22 июня 1941 года Германии в СССР была проведена коренная перестройка военной организации государства, стала наращиваться мощь ВС СССР.

Несмотря на захват значительной части советской территории, Германии не удалось достичь поставленных целей войны. Советские войска, ведя ожесточенные бои, сначала очистили территорию СССР от врага, а затем, взаимодействуя с армиями союзников по антигитлеровской коалиции, завершили разгром фашистской Германии и освободили от оккупации страны Европы.

После окончания Второй мировой войны ВС СССР были сокращены. С середины 1950-х годов началось оснащение ВС СССР ракетно-ядерным оружием и другим новейшим для того времени вооружением. Развитие ВС осуществлялось в соответствии с военной доктриной государства, основными требованиями которой являлись сохранение паритета и поддержание обороноспособности страны на уровне, позволяющем отразить любую агрессию.

После распада СССР (1991) на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ, созданы Вооруженные Силы Российской Федерации. Указ "О создании Вооруженных Сил Российской Федерации" был подписан президентом РФ 7 мая 1992 года. С того времени эта дата считается официальным Днем создания Вооруженных Сил России.

ВС РФ, явившиеся преемником боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР, в то же время являются наследником традиций и побед русской армии и ВМФ дореволюционного времени.

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