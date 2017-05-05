Команды-победители чемпионатов мира по хоккею

Сборная России

Является правопреемницей сборной СССР.

Член Международной хоккейной федерации (IIHF) с 1952 года. Первый официальный матч в истории команда провела 11 марта 1953 года.

Абсолютный рекордсмен по количеству побед на чемпионатах мира — 27 золотых медалей (1954, 1956, 1963-1971, 1973-1975, 1978-1983, 1986, 1989-1990, 1993, 2008, 2009, 2012, 2014). Десять раз команда СССР/России завоевывала серебряные (1955, 1957, 1958, 1959, 1972, 1976, 1987, 2002, 2010, 2015) и восемь раз бронзовые (1960, 1961, 1977, 1985, 1991, 2005, 2007, 2016) медали мирового хоккейного первенства.

Наши хоккеисты восемь раз выигрывали золото Олимпийских игр (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992), дважды становились серебряными (1980, 1998) и дважды бронзовыми (1960, 2002) призерами Олимпийских игр.

Действующий рейтинг IIHF — 2 место.

Главный тренер — Олег Знарок.

Сборная Канады

Сборная Канады как команда-"родоначальница" хоккея считается одной из сильнейших команд на международной арене. Член IIHF с 1920 года.

Сборная Канады была основана в 1963 году. С 1920 года по 1963 год Канаду на чемпионатах мира представлял один из любительских клубов. Команда Канады считается первым в истории чемпионом мира по хоккею. Сборная Канады 26 раз выигрывала первенство мира по хоккею (1920, 1924, 1928, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1948, 1950, 1951, 1952, 1955, 1958, 1959, 1961, 1994, 1997, 2003, 2004, 2007, 2015, 2016), 13-кратный серебряный (1933, 1936, 1949, 1954, 1960, 1962, 1985, 1989, 1991, 1996, 2005, 2008, 2009) и девятикратный бронзовый призер (1956, 1966, 1967, 1968, 1978, 1982, 1983, 1986, 1995) чемпионата мира по хоккею.

Канадские хоккеисты девять раз выигрывали золото Олимпийских игр (1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010, 2014), четырежды становились серебряными призерами (1936, 1960, 1992, 1994) и дважды бронзовыми призерами Олимпийских игр (1956, 1968).

Действующий рейтинг IIHF — 1 место.

Главный тренер — Билл Питерс.

Сборная Чехии

Является правопреемницей сборной Чехословакии. Член IIHF с 1908 года (страна-основатель).

Сборная Чехии 12 раз выигрывала чемпионат мира по хоккею (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985, 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 и 2010), 13 раз становилась обладателем серебряной медали мирового первенства (1948, 1961, 1965, 1966, 1968, 1971, 1974, 1975, 1978, 1979, 1982, 1983, 2006) и 21 раз — бронзовой награды (1920, 1933, 1938, 1955, 1957, 1959, 1963, 1964, 1969, 1970, 1973, 1981, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 1998, 2011, 2012).

Сборная Чехии — олимпийский чемпион 1998 года, обладатель четырех серебряных (1948, 1968, 1976, 1984) и пяти бронзовых (1920, 1964, 1972, 1992, 2006) наград Олимпийских игр.

Действующий рейтинг IIHF — 6 место.

Главный тренер — Йозеф Яндач.

Сборная Швеции

Член IIHF с 1912 года.

Команда Швеции девять раз выигрывала чемпионат мира по хоккею (1953, 1957, 1962, 1987, 1991, 1992, 1998, 2006, 2013), она обладатель 19 серебряных (1928, 1947, 1951, 1963, 1964, 1967, 1969, 1970, 1973, 1977, 1981, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 2003, 2004, 2011) и 17 бронзовых наград (1952, 1954, 1958, 1965, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1979, 1994, 1999, 2001, 2002, 2009, 2010, 2014) мирового хоккейного первенства. Двукратный олимпийский чемпион (1994, 2006), обладатель трех серебряных (1928, 1964, 2014) и четырех бронзовых(1952, 1980, 1984, 1988) олимпийских наград.

Действующий рейтинг IIHF — 5 место.

Главный тренер — Рикард Гренборг.

Сборная США

Член IIHF с 1920 года.

Первую игру команда провела 23 апреля 1920 года. Американцы дважды выигрывали чемпионат мира по хоккею (1933, 1960), являются обладателями девяти серебряных (1920, 1924, 1931, 1932, 1934, 1939, 1950, 1952, 1956) и семи бронзовых (1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015) наград мирового первенства.

Сборная США — двукратный олимпийский чемпион (1960, 1980), восьмикратный серебряный (1920, 1924, 1932, 1952, 1956, 1972, 2002, 2010) и бронзовый (1936) призер Олимпийских игр.

Действующий рейтинг Международной хоккейной федерации (IIHF) — 4 место.

Главный тренер — Джефф Блашилл.

Сборная Финляндии

Член IIHF с 1928 года. Впервые сборная Финляндии приняла участие в международном турнире в 1939 году.

Финны два раза выигрывали чемпионат мира по хоккею (1995, 2011), они являются обладателями восьми серебряных (1992, 1994, 1998, 1999, 2001, 2007, 2014, 2016) и трех бронзовых (2000, 2006, 2008) наград мирового первенства. Сборная Финляндии — двукратный серебряный (1988, 2006) и четырехкратный бронзовый (1994, 1998, 2010, 2014) призер Олимпийских игр.

Действующий рейтинг IIHF — 3 место.

Главный тренер — Лаури Марьямяки.

Сборная Словакии

Сборная Словакии была образована после распада Чехословакии, член IIHF с 1993 года.

Команда Словакии — чемпион мира 2002 года, двукратный серебряный (2000, 2012) и бронзовый (2003) призер мирового первенства.

Действующий рейтинг IIHF — 8 место.

Главный тренер — Здено Цигер.

Сборная Великобритании

Член IIHF с 1908 года (страна-основатель).

Сборная Великобритании по хоккею в настоящее время не входит в число мировых лидеров, выступает в первом дивизионе чемпионата мира.

Сборная была сильна в начале XX века. Команда Великобритании является обладателем одной золотой (1936), двух серебряных (1937, 1938) и двух бронзовых (1924, 1935) медалей мирового хоккейного первенства. Команда Великобритании — олимпийский чемпион 1936 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1924 года.

Действующий рейтинг IIHF — 24 место.

Главный тренер — Питер Расселл.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников