США
5.055 мая07:24МСК
USD57.57+0.48
EUR62.73+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

История проведения чемпионатов мира по хоккею с шайбой

06:4505.05.2017
0130
© AP Photo / Hans Von NoldeМатч между сборными Канады и Швеции на Олимпийских играх в Осло, 1952 год. Архивное фотоМатч между сборными Канады и Швеции на Олимпийских играх в Осло, 1952 год. Архивное фото
© AP Photo / Hans Von Nolde

Хоккей с шайбой — спортивная командная игра с клюшками и шайбой на специальной ледяной площадке. Цель игры — забить шайбу в ворота соперника. В матче побеждает команда, забросившая больше шайб.

В настоящее время хоккей, возникший в XIX веке в Канаде, культивируется во многих странах мира, активно развивается женский хоккей.

Главным событием в этом виде спорта, которое проводится ежегодно, является чемпионат мира. Точкой отсчета в истории чемпионатов мира одни источники считают 1920 год, другие — 1930 год. Расхождения объясняются тем, что первый мировой турнир по хоккею с шайбой прошел во время Летних игр VII Олимпиады в Антверпене (Бельгия, 1920). В 1982 году турниру 1920 года присвоили статус чемпионата мира. Команда Канады считается первым в истории чемпионом мира по хоккею. Успех сопутствовал канадцам и на двух последующих чемпионатах в 1924 и 1928 годах.

Начиная с 1930 года чемпионаты мира проводятся ежегодно при условии участия в них хотя бы одной неевропейской страны.

Исключением является период с 1940 года по 1946 год, когда чемпионаты мира по хоккею с шайбой совсем не проводились из-за Второй мировой войны.

Все Олимпийские турниры по хоккею с шайбой между 1920 и 1968 годами считались чемпионатами мира. В 1972 и 1976 годах первенства мира разыгрывались отдельно от Олимпиад. В годы Олимпийских игр 1980, 1984 и 1988 годов чемпионаты мира по хоккею не проводились вообще. В настоящее время в олимпийский год снова ЧМ по хоккею проводится как самостоятельное соревнование.

Одиннадцать раз чемпионат мира по хоккею как самостоятельный турнир (без учета олимпийских турниров) принимала Швеция (1949, 1954, 1963, 1969, 1970, 1981, 1989, 1995, 2002, 2012, 2013), десять раз чемпионат проходил в Чехии (включая Чехословакию) (1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004, 2015), по восемь раз в Швейцарии (1935, 1939, 1953, 1961, 1971, 1990, 1998, 2009) и Финляндии (1965, 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2013), семь раз в Германии (1930, 1955, 1975, 1983, 1993, 2001, 2010) и России (включая СССР) (1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007, 2016), шесть раз в Австрии (1930, 1967, 1977, 1987, 1996, 2005). Дважды хозяйками чемпионатов мира по хоккею были Польша (1931, 1976), Великобритания (1937, 1950), Норвегия (1958, 1999), Италия (1934, 1994) и Франция (1930, 1951). Также чемпионат проходил в США (1962), Югославии (1966), Латвии (2006), Канаде (2008), Словакии (2011) и Белоруссии (2014).

В 2017 году чемпионат мира пройдет в Германии и Франции, в 2018 году — в Дании. В 2019 году чемпионат мира по хоккею примет Словакия, а в 2020 году — Швейцария.

Формула проведения чемпионата мира не раз менялась. Первенства разыгрывались по олимпийской и круговой системе, а также по различным смешанным вариантам, один из которых принят в настоящее время.

На отборочном этапе 16 команд будут разделены на две группы по восемь команд. Команды, занявшие первые четыре места в каждой группе выходят в четвертьфинал, где будут играть крест-накрест (1-4, 2-3). Команда, занявшая первое место в каждой группе отборочного раунда, играет с командой, занявшей четвертое место из другой группы, в то время как команда, занявшая второе место, играет с командой, занявшей третье место из другой группы: 1А-4Б, 2А-3Б, 1Б-4А, 2Б-3А. Команды-победители выходят в полуфинал. Полуфинальные пары: победитель 1А-4Б против победителя 2Б-3А, победитель 1Б-4А против победителя 2А-3Б.

Победители полуфиналов встретятся между собой в матче за золотую медаль, а проигравшие команды встретятся в матче за бронзовую медаль.

Очки за игры начисляются следующим образом: команда, одержавшая победу в основное время, получает 3 очка; команды, завершившие матч в основное время вничью, получают по 1 очку. Команда, одержавшая победу в 5-минутном овертайме или в серии послематчевых штрафных бросков, которая проводится в случае невыявления победителя в овертайме, получает дополнительное очко. Команда, проигравшая в основное время, получает 0 очков.

Если по завершении основного времени матча команды не выявляют победителя, после трех минутного перерыва команды проводят 5-минутный овертайм.

Команды меняются воротами, игра завершается после истечения пяти минут или после того, как забивается гол. Забившая гол команда объявляется победителем. Если в овертайме команды не забивают голов, проводится серия послематчевых штрафных бросков. В овертайме Чемпионата мира по хоккею команды выступают в следующем формате: четыре полевых игрока и один голкипер. Серия послематчевых штрафных бросков проводится по следующей схеме: каждая команда выставляет по три игрока, которые по очереди производят броски по воротам. Если после трех бросков в исполнении каждой команды счет по-прежнему остается равным, серия продолжается дополнительными бросками в исполнении игроков команд в обратном порядке.

В случае равенства очков у двух команд в итоговой таблице преимущество получает та, команда, которая победила в очной встрече.

Наибольшее количество раз (27) чемпионом мира становилась команда СССР/России, которая дебютировала на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция, 1954). Канада выигрывала первенство мира 26 раз, Чехия/Чехословакия — 12, Швеция — 9, Финляндия и США по 2 раза, Великобритания и Словакия — по одному разу.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена