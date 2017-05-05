История проведения чемпионатов мира по хоккею с шайбой

Матч между сборными Канады и Швеции на Олимпийских играх в Осло, 1952 год. Архивное фото

Матч между сборными Канады и Швеции на Олимпийских играх в Осло, 1952 год. Архивное фото

Хоккей с шайбой — спортивная командная игра с клюшками и шайбой на специальной ледяной площадке. Цель игры — забить шайбу в ворота соперника. В матче побеждает команда, забросившая больше шайб.

В настоящее время хоккей, возникший в XIX веке в Канаде, культивируется во многих странах мира, активно развивается женский хоккей.

Главным событием в этом виде спорта, которое проводится ежегодно, является чемпионат мира. Точкой отсчета в истории чемпионатов мира одни источники считают 1920 год, другие — 1930 год. Расхождения объясняются тем, что первый мировой турнир по хоккею с шайбой прошел во время Летних игр VII Олимпиады в Антверпене (Бельгия, 1920). В 1982 году турниру 1920 года присвоили статус чемпионата мира. Команда Канады считается первым в истории чемпионом мира по хоккею. Успех сопутствовал канадцам и на двух последующих чемпионатах в 1924 и 1928 годах.

Начиная с 1930 года чемпионаты мира проводятся ежегодно при условии участия в них хотя бы одной неевропейской страны.

Исключением является период с 1940 года по 1946 год, когда чемпионаты мира по хоккею с шайбой совсем не проводились из-за Второй мировой войны.

Все Олимпийские турниры по хоккею с шайбой между 1920 и 1968 годами считались чемпионатами мира. В 1972 и 1976 годах первенства мира разыгрывались отдельно от Олимпиад. В годы Олимпийских игр 1980, 1984 и 1988 годов чемпионаты мира по хоккею не проводились вообще. В настоящее время в олимпийский год снова ЧМ по хоккею проводится как самостоятельное соревнование.

Одиннадцать раз чемпионат мира по хоккею как самостоятельный турнир (без учета олимпийских турниров) принимала Швеция (1949, 1954, 1963, 1969, 1970, 1981, 1989, 1995, 2002, 2012, 2013), десять раз чемпионат проходил в Чехии (включая Чехословакию) (1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004, 2015), по восемь раз в Швейцарии (1935, 1939, 1953, 1961, 1971, 1990, 1998, 2009) и Финляндии (1965, 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2013), семь раз в Германии (1930, 1955, 1975, 1983, 1993, 2001, 2010) и России (включая СССР) (1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007, 2016), шесть раз в Австрии (1930, 1967, 1977, 1987, 1996, 2005). Дважды хозяйками чемпионатов мира по хоккею были Польша (1931, 1976), Великобритания (1937, 1950), Норвегия (1958, 1999), Италия (1934, 1994) и Франция (1930, 1951). Также чемпионат проходил в США (1962), Югославии (1966), Латвии (2006), Канаде (2008), Словакии (2011) и Белоруссии (2014).

В 2017 году чемпионат мира пройдет в Германии и Франции, в 2018 году — в Дании. В 2019 году чемпионат мира по хоккею примет Словакия, а в 2020 году — Швейцария.

Формула проведения чемпионата мира не раз менялась. Первенства разыгрывались по олимпийской и круговой системе, а также по различным смешанным вариантам, один из которых принят в настоящее время.

На отборочном этапе 16 команд будут разделены на две группы по восемь команд. Команды, занявшие первые четыре места в каждой группе выходят в четвертьфинал, где будут играть крест-накрест (1-4, 2-3). Команда, занявшая первое место в каждой группе отборочного раунда, играет с командой, занявшей четвертое место из другой группы, в то время как команда, занявшая второе место, играет с командой, занявшей третье место из другой группы: 1А-4Б, 2А-3Б, 1Б-4А, 2Б-3А. Команды-победители выходят в полуфинал. Полуфинальные пары: победитель 1А-4Б против победителя 2Б-3А, победитель 1Б-4А против победителя 2А-3Б.

Победители полуфиналов встретятся между собой в матче за золотую медаль, а проигравшие команды встретятся в матче за бронзовую медаль.

Очки за игры начисляются следующим образом: команда, одержавшая победу в основное время, получает 3 очка; команды, завершившие матч в основное время вничью, получают по 1 очку. Команда, одержавшая победу в 5-минутном овертайме или в серии послематчевых штрафных бросков, которая проводится в случае невыявления победителя в овертайме, получает дополнительное очко. Команда, проигравшая в основное время, получает 0 очков.

Если по завершении основного времени матча команды не выявляют победителя, после трех минутного перерыва команды проводят 5-минутный овертайм.

Команды меняются воротами, игра завершается после истечения пяти минут или после того, как забивается гол. Забившая гол команда объявляется победителем. Если в овертайме команды не забивают голов, проводится серия послематчевых штрафных бросков. В овертайме Чемпионата мира по хоккею команды выступают в следующем формате: четыре полевых игрока и один голкипер. Серия послематчевых штрафных бросков проводится по следующей схеме: каждая команда выставляет по три игрока, которые по очереди производят броски по воротам. Если после трех бросков в исполнении каждой команды счет по-прежнему остается равным, серия продолжается дополнительными бросками в исполнении игроков команд в обратном порядке.

В случае равенства очков у двух команд в итоговой таблице преимущество получает та, команда, которая победила в очной встрече.

Наибольшее количество раз (27) чемпионом мира становилась команда СССР/России, которая дебютировала на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция, 1954). Канада выигрывала первенство мира 26 раз, Чехия/Чехословакия — 12, Швеция — 9, Финляндия и США по 2 раза, Великобритания и Словакия — по одному разу.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников