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Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2017 годах

12:3804.05.2017
(обновлено: 12:43 04.05.2017)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские шахтеры. Архивное фотоИранские шахтеры. Архивное фото
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

2017

3 мая неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан в Иране произошел взрыв в угольной шахте. Глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек, в больницы были доставлены 28 пострадавших. Число погибших достигло 21 человек.

9 марта в городском округе Шуанъяшань в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая на шахте компании Longmay Mining Holding Group произошел обвал на угольной шахте. Жертвами обвала стали 17 человек. 256 шахтеров были спасены.

2016

29 декабря в индийском штате Джаркханд произошло обрушение шахты на угольном руднике в Лалматии (округ Годда). Погибли 16 шахтеров.

5 декабря в китайской провинции Хубэй произошел выброс газа на угольной шахте "Синьцзя" (Xinjia Coal Mine). В общей сложности во время ЧП под землей находились 46 горняков. Большинству из них удалось выбраться, 11 человек погибли.

3 декабря взрыв произошел на одной из угольных шахт в автономном районе Внутренняя Монголия севере Китая. Погибли 17 горняков.

31 октября в Китае на частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин произошел взрыв. В момент взрыва под землёй находились 35 человек, двум удалось выбраться, 33 горняка погибли.

4 июля пожар произошел на незаконной угольной шахте в городе Бэньси провинции Ляонин на северо-востоке Китая. На тот момент 13 человек оказались заблокированными под землей. Погибли 11 человек.

24 марта инцидент произошел на шахте в китайской провинции Шаньси, которая принадлежит компании Shanxi Datong Coal Mine Group. В момент происшествия под землей находились в общей сложности 129 человек, 110 из которых смогли успешно выбраться на поверхность.

Погибли 19 человек. Подробности инцидента не сообщались.

6 марта выброс газа случился на шахте в округе Тунхуа в китайской провинции Цзилинь. В момент ЧП под землей находились свыше 700 человек. После случившегося 692 горняка смогли выбраться на поверхность, еще 13 оказались заблокированы под землей, из которых 12 позднее погибли.

25 февраля в шахте "Северная" в Воркуте произошли два взрыва с интервалом примерно в час, которые спровоцировали обрушение и пожар. Авария произошла на глубине 748 метров. В последующие дни количество взрывов превысило пять. В момент аварии в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.

2015

17 декабря в результате сварочных работ произошел пожар в одной из шахт горнодобывающей компании в городе Хулудао провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Погибли 13 человек, еще 10 пострадали.

21 ноября произошел пожар на шахте в провинции Хэйлунцзян (Китай). По сообщению агентства Синьхуа, в момент воспламенения в забое работали 38 человек, по меньшей мере 21 человек погиб.

12 августа агентство Синьхуа сообщило об аварии на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. По меньшей мере 10 человек стали жертвами выброса угля и газа, не менее пяти человек получили легкие ранения.

4 марта произошел взрыв на шахте имени Засядько на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Во время аварии в шахте были 232 шахтера, из которых 50 человек находились на аварийном участке. Более 30 горняков погибли, 16 пострадали.

2014

14 декабря произошел взрыв газа на угольной шахте в городе Цзиси китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. На месте аварии спасатели обнаружили тела десяти горняков.

27 ноября произошел взрыв на шахте в провинции Гуйчжоу в Китае. В момент взрыва под землей находились 19 рабочих, погибли 11 человек.

В ночь на 26 ноября произошел пожар на шахте компании Hengda Coal, дочернего предприятия крупнейшей в китайской провинции Ляонин государственной корпорации Fuxin Coal Corporation. 24 горняка погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

28 октября на шахте в районе города Эрменек провинции Караман на юге Турции произошло обрушение породы с последующим затоплением.

В момент аварии в шахте находились около 40 горняков, большинству удалось выбраться наружу. Погибли 18 горняков.

24 октября в результате аварии на угольной шахте рядом с городом Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР 16 человек погибли, 11 получили ранения.

5 июля произошел взрыв в угольной шахте в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе (СУАР) Китая. Шахта, принадлежащая компании Huangshan Yuxin Coal, находится в 126 километрах от столицы СУАР — Урумчи. В момент аварии в шахте находились 20 горняков, 17 горняков, заблокированных в шахте, погибли, трое были спасены.

13 мая в населенном пункте Сома в Турции в 250 километрах к югу от Стамбула на глубине около двух километров произошла авария на шахте. В момент обрушения под землей находились 787 шахтеров. На месте погиб 201 человек, впоследствии ещё один шахтер скончался в больнице.

В ночь на 21 апреля произошел взрыв газа в частной угольной шахте в юго-западной китайской провинции Юньнань в городском округе Цюйцзин. Во время происшествия в шахте работали 56 горняков, 42 из которых благополучно удалось выбраться на поверхность, погибли 13 человек.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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