Авария на плавучей буровой платформе "Кольская" в Охотском море в 2011 году

18 декабря 2011 года буровая платформа "Кольская" перевернулась во время сильного шторма в Охотском море. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14.

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) "Кольская" — нефтяная платформа, построенная в 1985 году финской судостроительной компанией "Раума Репола". Она имела треугольную компоновку с консолью и тремя независимыми ногами для закрепления на морском дне.

СПБУ поднимается в рабочем состоянии над поверхностью моря на колоннах, опирающихся на грунт. Колонны подвижны в вертикальном направлении относительно основного корпуса (понтона). На верхней палубе понтона и в понтоне располагается технологическое оборудование и средства жизнеобеспечения.

Общая длина буровой установки "Кольская" (включая вертолетную площадку) составляла 69,25 метра; ширина (включая якоредержатели) — 80 метров; высота корпуса — 8,55 метра у диаметральной линии.

Порт приписки буровой — Мурманск. Судовладельцем "Кольской" являлась компания "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР).

После постройки платформа долгое время работала в акватории Кольского залива, позже была сдана в аренду. После окончания работы в Кольском заливе она была передана для работы на Сахалинском месторождении.

С лета 2010 года по весну 2011 года был проведен капитальный ремонт СПБУ "Кольская" под надзором двух классификационных обществ — норвежского DNV и Российского морского регистра судоходства (РМРС).

В августе 2011 года плавучая буровая установка была доставлена на теплоходе "Трансшельф" из Мурманска в Магаданский морской торговый порт. 26 августа два буксира провели платформу в Охотское море на Западно Камчатский лицензионный участок шельфа для ведения работ по бурению и испытанию скважины "Первоочередная". В сентябре установка приступила к бурению скважины.

Планировалось в течение трех с половиной месяцев пробурить скважину глубиной 3,5 тысячи метров. После завершения работ на Камчатке установка должны была сняться с точки бурения и пойти выполнять работы по заказу совместного российско вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро".

После завершения предусмотренных контрактом работ по бурению и консервации скважины, 11 декабря 2011 года началась буксировка СПБУ "Кольская" с точки бурения на Сахалин в порт Корсаков. Буксировка осуществлялась ледоколом "Магадан" и транспортно буксирным судном "Нефтегаз 55". На борту "Кольской" находилось 67 членов экипажа.

В течение пяти суток буксировка проходила в штатном режиме, но в ночь на 16 декабря погода ухудшилась. Ответственный за буксировку "Кольской" самовольно увеличил скорость движения, пытаясь обогнать циклон. На следующий день из за превышения скорости на наружной обшивке корпуса установки образовались трещины. На платформу непрерывно стала поступать вода. К концу дня носовая часть установки накренилась.

Экипаж "Кольской" информировал руководство "Арктикморнефтегазразведка" о необходимости спуска опорных колонн на установке для увеличения устойчивости судна и перехода в режим дрейфования, но распоряжений о спуске колонн не последовало.

С 17 по 18 декабря под воздействием шквалистого ветра до 25 метров в секунду и волн высотой до 4-5 метров на платформе сорвало обтекатель носовой опоры.

Из за этого произошло затопление балластных цистерн, нарушилась герметичность водонепроницаемых закрытий на верхней палубе. Воды в машинное отделение поступало больше, чем могли откачать насосы. Осадка и дифферент судна увеличивались.

Практически спустя сутки руководство "Арктикморнефтегазразведка" дало указание опустить опорные колонны, но из за крена этого сделать не удалось.

18 декабря в 9.45 (время местное), вопреки запрету руководства, капитан "Кольской" подал сигнал SOS, но он оказался сильно запоздавшим.

Через три часа в 12 часов 46 минут СПБУ "Кольская" опрокинулась и затонула в Охотском море на глубине более 1000 метров. Катастрофа произошла в центральной части Охотского моря в 200 километрах северо восточнее сахалинского мыса Терпения.

В первые часы после происшествия силами экипажей буксира "Нефтегаз 55" и ледокола "Магадан" были спасены и подняты на борт 14 человек. Морские суда продолжали поиск остальных людей, но работы осложнялись сильным волнением моря и порывистым ветром. К поисковой операции были привлечены два вертолета Ми 8 компании "Авиашельф" и самолет Ил 38 Тихоокеанского флота. В течение 18 декабря воздушные суда проводили разведку в районе происшествия, но поиски с воздуха результатов не дали.

19 декабря в поисково спасательной операции в районе происшествия принял участие самолет Ан 74 Дальневосточного авиационно спасательного центра МЧС России, который в течение нескольких часов осуществлял воздушную разведку акватории Охотского моря и поиск пропавших людей. Также осмотр местности с воздуха проводил вертолет Ми 8 МЧС России со спасателями на борту и необходимым подъемным оборудованием. В результате поисков была обнаружена пустая спасательная шлюпка с платформы "Кольская".

В дневное и ночное время осмотр морской акватории проводился четырьмя морскими судами. Поиск членов экипажа и пассажиров буровой платформы "Кольская" вели также промысловые и торговые суда, проходящие квадрат крушения. Многие из них изменили курс и направились в точку ЧП.

20 декабря в зоне чрезвычайной ситуации в поиске участвовали два судна, а также самолет Ан 74 и два вертолета Ми 8. Всего за три дня в ходе поисково спасательных работ было осмотрено около 2,5 тысяч квадратных миль.

20 декабря в Мурманской области был объявлен днем траура по погибшим в Охотском море членам экипажа буровой "Кольская".

Активные поисковые работы продолжались до 23 декабря, когда поиск был прекращен в связи с приближением в район, где затонула буровая платформа "Кольская", глубокого циклона.

Из 67 человек, находящихся в момент крушения на платформе, 14 человек были спасены, тела 17 человек нашли во время поисково спасательной операции.

Еще 36 членов экипажа считались пропавшими без вести до 27 июля 2012 года, когда Первомайский районный суд Мурманска признал их погибшими. В конце августа 2012 года это решение вступило в силу. В числе погибших были жители Мурманской, Магаданской и Сахалинской областей.

В августе 2014 года на городском кладбище Мурманска был открыт мемориал в память о погибших членах экипажа буровой установки "Кольская". Кроме того, память погибших увековечили в "Зале памяти" мемориального архитектурного ансамбля "Маяк", где есть Книга памяти с именами погибших в мирное время моряков гражданского и военного флотов. По решению Мурманской городской администрации в эту книгу, символизирующую "спокойствие жизни на берегу" и "вечные ожидания тех, кто не вернулся из морей", внесены имена всех 53 погибших членов экипажа буровой платформы "Кольская".

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.

В начале мая 2012 года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) официально сообщила, что комиссия ведомства завершила расследование аварии с "Кольской" и сделала вывод, что причиной аварии стали: во первых, принятие судовладельцем ОАО "Арктикморнефтегазразведка" решения на буксировку буровой установки в период действующего сезонного запрета на буксировку (ранее следствие выяснило, что "Кольскую" нельзя было буксировать в это время года); во вторых, нарушение требований документов, определяющих порядок и объем подготовки "Кольской" к разовому перегону в зимнее время в зимней сезонной зоне со стороны судовладельца; в третьих, неудовлетворительное обеспечение безопасности морской буксировки буровой со стороны руководства АМНГР.

Также к трагедии привело и запоздалое решение со стороны должностных лиц АМНГР, находящихся на берегу и платформе, по прекращению буксировки, спасению находящихся на "Кольской" людей и началу спасательной операции.

Комиссия Ространснадзора передала результаты расследования в Следственный комитет РФ.

В рамках расследования уголовного дела о крушении плавучей буровой установки "Кольская" было проведено уникальное подводное обследование затонувшей буровой установки с применением глубоководного аппарата Triton. Допрошено около 200 свидетелей, потерпевших и должностных лиц различных государственных структур, произведены многочисленные обыски, выемки, осмотры документации, фото и видеоматериалов, свидетельствующих о техническом состоянии СПБУ "Кольская". Также проведено более 60 судебных экспертиз. В их числе сложная комплексная технико эксплуатационная экспертиза, многочисленные судебно медицинские и ситуационные судебные экспертизы.

Объем материалов уголовного дела составил 28 томов.

В 2015 году в Мурманске начался судебный процесс. Обвинение предъявлено двум руководителям ОАО "Арктикморнефтегазразведка" бывшему исполняющему обязанности главного инженера Леониду Бордзиловскому, а также бывшему исполняющему обязанности заместителя генерального директора по безопасности мореплавания Борису Лихвану. Они обвиняются по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В декабре 2016 года бывшему следователю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Виталию Фердеру было предъявлено обвинение в рамках дела о фальсификации доказательств по делу о крушении буровой платформы "Кольская" в 2011 году. Расследование данного уголовного дела велось давно.

Судебный процесс о гибели буровой платформы "Кольская" в Охотском море в 2011 году длился чуть меньше двух лет, в уголовном деле — более 70 томов.

3 мая 2017 года Первомайский суд Мурманска приговорил бывших и.о. руководителей компании "Арктикморнефтегазразведка" (АМНГР) Бориса Лихвана и Леонида Бордзиловского к шести годам заключения каждого. Отбывать наказание осужденным предстоит в колониях поселениях.

Кроме того, после освобождения Лихван и Бордзиловский не смогут три года работать в сфере эксплуатации морского и речного транспорта.

Суд пришел к выводу, Лихван и Бордзиловский не проконтролировали безопасность прохождения морского каравана и допустили, что при буксировке платформы на ней, вопреки регламенту, оставались "лишние" рабочие. Согласно приговору, платформа не была заранее подготовлена к штормовым условиям, а сигнал SOS был подан слишком поздно, что не позволило находившимся поблизости спасательным службам и судам быстро прийти на помощь.

Оба подсудимых не признали себя виновными. По их мнению, ответственность за гибель людей лежит на бывшем заместителе генерального директора АМНГР Василии Васецком и гендиректоре АМНГР Юрии Мелехове и других руководителях, которые приняли решение буксировать платформу зимой.

Васецкий и Мелехов проходили по делу свидетелями.

В итоге, приговор оказался даже жестче наказания, на котором настаивала прокуратура (5,5 лет колонии поселения).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников