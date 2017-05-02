США
2.052 мая07:55МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Международный астма-день (World Asthma Day)

07:3302.05.2017
0230
© Fotolia / IlikeАэрозольный ингалятор для больных астмойАэрозольный ингалятор для больных астмой
© Fotolia / Ilike

Международный астма-день (World Asthma Day) проводится ежегодно в первый вторник мая в рамках Глобальной инициативы по бронхиальной астме (Global Initiative for Asthma, GINA).

В 2017 году он будет проходить 2 мая под девизом "Астма: лучше воздух — лучше дыхание" (Asthma: Better air,better breathing).

Международный астма-день был организован, чтобы привлечь внимание общества к проблеме бронхиальной астмы, повысить осведомленность населения о заболевании, его диагностике и лечении.

История возникновения этого дня восходит к 1993 году, когда Национальный институт сердца, легких и крови (NIHLB, США), Национальный институт здоровья (National Institutes of Health, США) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создали Рабочую группу GINA, результатом деятельности которой явился доклад "Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы" (1995). Также была разработана программа "Глобальная инициатива по бронхиальной астме" (GINA) для развития взаимодействия между врачами, лечебными учреждениями и официальными инстанциями.

В 1998 году в рамках первой Всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне прошел первый Международный астма-день, инициатива его проведения была поддержана 35 странами.

Бронхиальная астма является глобальной проблемой здравоохранения. Это хроническая болезнь дыхательных путей, от которой, по данным ВОЗ, страдает около 235 миллионов человек по всему миру. Заболевание астмой — самое распространенное хроническое заболевание среди детей.

Самыми значительными факторами риска развития астмы являются аллергены: клещи домашней пыли в постельных принадлежностях, коврах и мягкой мебели, цветочная пыльца и плесень, химические раздражающие вещества, табачный дым. Провоцировать астму могут холодный воздух, крайнее эмоциональное возбуждение, такое как гнев или страх, и физические упражнения.

Особенно остро астма протекает в больших городах, где содержащиеся в воздухе природные аллергены соединяются с выбросами в атмосферу, в частности, от автомобильного транспорта.

Также на развитие бронхиальной астмы может влиять ряд генетических факторов. Ученые США и Японии обнаружили четыре гена, вариации в которых могут привести к появлению астмы.

Для астмы характерны рецидивирующие приступы удушья и свистящего дыхания, тяжесть и частота которых варьируются у разных людей. У пациентов, страдающих астмой, симптомы могут наступать несколько раз в день или в неделю, у некоторых людей приступы случаются во время физической активности или ночью.

Во время приступа астмы эпителиальная выстилка бронхиол разбухает, что приводит к сужению дыхательных путей и сокращению воздушного потока, поступающего в легкие и выходящего из них. Повторяющиеся приступы астмы часто приводят к бессоннице, дневной усталости.

Астму нельзя излечить, но благодаря надлежащим диагностике и лечению (в частности, применению ингаляционных кортикостероидов) болезнь можно контролировать.

Именно к таким изменениям призвал исполнительный комитет GINA в 2006 году, рекомендовав пересмотреть "Глобальную стратегию лечения и профилактики бронхиальной астмы" и перенести акцент в лечении с уменьшения тяжести проявлений болезни на повышение уровня общего контроля над заболеванием.

Контроль над астмой означает, что у пациентов отсутствуют симптомы заболевания или они минимальны, нет необходимости в ограничении повседневной активности, отсутствует потребность в препаратах неотложной помощи, а частота обострений крайне низка.

Чтобы контролировать астму и предупреждать приступы нужно избегать факторов, вызывающих приступы, показываться врачу два или три раза в год, принимать быстродействующие и профилактические противоастматические средства.

Врач назначает принимать профилактические лекарства ежедневно, если у человека появляются кашель и хрипы или ощущается заложенность в груди чаще двух раз в неделю; он просыпается по ночам из-за астмы; для прекращения приступов астмы приходится использовать препараты неотложной помощи чаще двух раз в неделю.

В России, по официальным данным, бронхиальной астмой страдают около пяти миллионов человек. В московском регионе число детей с астмой превышает 8-10%, а взрослых — 2-4% от всего населения территории. При этом тяжелую форму бронхиальной астмы имеют 15-25% больных. Практически такие же цифры, с небольшими колебаниями, зафиксированы по Санкт-Петербургу и Новосибирску.

В столицах Западной Европы данные по заболеваемости астмой выше на 2-3%.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

Комментировать
+
Справки
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена