Международный астма-день (World Asthma Day) проводится ежегодно в первый вторник мая в рамках Глобальной инициативы по бронхиальной астме (Global Initiative for Asthma, GINA).

В 2017 году он будет проходить 2 мая под девизом "Астма: лучше воздух — лучше дыхание" (Asthma: Better air,better breathing).

Международный астма-день был организован, чтобы привлечь внимание общества к проблеме бронхиальной астмы, повысить осведомленность населения о заболевании, его диагностике и лечении.

История возникновения этого дня восходит к 1993 году, когда Национальный институт сердца, легких и крови (NIHLB, США), Национальный институт здоровья (National Institutes of Health, США) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создали Рабочую группу GINA, результатом деятельности которой явился доклад "Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы" (1995). Также была разработана программа "Глобальная инициатива по бронхиальной астме" (GINA) для развития взаимодействия между врачами, лечебными учреждениями и официальными инстанциями.

В 1998 году в рамках первой Всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне прошел первый Международный астма-день, инициатива его проведения была поддержана 35 странами.

Бронхиальная астма является глобальной проблемой здравоохранения. Это хроническая болезнь дыхательных путей, от которой, по данным ВОЗ, страдает около 235 миллионов человек по всему миру. Заболевание астмой — самое распространенное хроническое заболевание среди детей.

Самыми значительными факторами риска развития астмы являются аллергены: клещи домашней пыли в постельных принадлежностях, коврах и мягкой мебели, цветочная пыльца и плесень, химические раздражающие вещества, табачный дым. Провоцировать астму могут холодный воздух, крайнее эмоциональное возбуждение, такое как гнев или страх, и физические упражнения.

Особенно остро астма протекает в больших городах, где содержащиеся в воздухе природные аллергены соединяются с выбросами в атмосферу, в частности, от автомобильного транспорта.

Также на развитие бронхиальной астмы может влиять ряд генетических факторов. Ученые США и Японии обнаружили четыре гена, вариации в которых могут привести к появлению астмы.

Для астмы характерны рецидивирующие приступы удушья и свистящего дыхания, тяжесть и частота которых варьируются у разных людей. У пациентов, страдающих астмой, симптомы могут наступать несколько раз в день или в неделю, у некоторых людей приступы случаются во время физической активности или ночью.

Во время приступа астмы эпителиальная выстилка бронхиол разбухает, что приводит к сужению дыхательных путей и сокращению воздушного потока, поступающего в легкие и выходящего из них. Повторяющиеся приступы астмы часто приводят к бессоннице, дневной усталости.

Астму нельзя излечить, но благодаря надлежащим диагностике и лечению (в частности, применению ингаляционных кортикостероидов) болезнь можно контролировать.

Именно к таким изменениям призвал исполнительный комитет GINA в 2006 году, рекомендовав пересмотреть "Глобальную стратегию лечения и профилактики бронхиальной астмы" и перенести акцент в лечении с уменьшения тяжести проявлений болезни на повышение уровня общего контроля над заболеванием.

Контроль над астмой означает, что у пациентов отсутствуют симптомы заболевания или они минимальны, нет необходимости в ограничении повседневной активности, отсутствует потребность в препаратах неотложной помощи, а частота обострений крайне низка.

Чтобы контролировать астму и предупреждать приступы нужно избегать факторов, вызывающих приступы, показываться врачу два или три раза в год, принимать быстродействующие и профилактические противоастматические средства.

Врач назначает принимать профилактические лекарства ежедневно, если у человека появляются кашель и хрипы или ощущается заложенность в груди чаще двух раз в неделю; он просыпается по ночам из-за астмы; для прекращения приступов астмы приходится использовать препараты неотложной помощи чаще двух раз в неделю.

В России, по официальным данным, бронхиальной астмой страдают около пяти миллионов человек. В московском регионе число детей с астмой превышает 8-10%, а взрослых — 2-4% от всего населения территории. При этом тяжелую форму бронхиальной астмы имеют 15-25% больных. Практически такие же цифры, с небольшими колебаниями, зафиксированы по Санкт-Петербургу и Новосибирску.

В столицах Западной Европы данные по заболеваемости астмой выше на 2-3%.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников