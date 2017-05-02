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Программа помощи МВФ Украине

06:5502.05.2017
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрезидент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

11 марта 2015 года Совет директоров Международного валютного фонда одобрил для Украины программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Программа в размере 17,5 миллиарда долларов рассчитана на четыре года и призвана заменить программу stand-by, одобренную МВФ в 2014 году. Программа stand-by в размере 17,1 миллиарда долларов была рассчитана на два года. Из этой суммы 4,6 миллиарда долларов Киев получил уже в 2014 году.

Общая сумма пакета помощи Украине может достичь 40 миллиардов долларов.

МВФ выдал кредит на достаточно жестких условиях: власти Украины должны провести серьезные реформы, снизить дотирование жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, должен сократиться чиновничий аппарат, административное регулирование бизнеса, должна быть проведена налоговая реформа. Экономические реформы предполагают такие непопулярные меры, как увеличение пенсионного возраста в рамках пенсионной реформы, повышение тарифов для населения в рамках реформы ЖКХ.

Транш будет выдаваться поэтапно, по мере выполнения всех условий.

Для получения новой кредитной программы Верховная рада Украины одобрила по согласованию с МВФ изменения в госбюджет на 2015 год, а также приняла пакет правительственных законов, необходимых для получения нового транша финансовой помощи. Депутаты, в частности, одобрили закон, временно ограничивающий выплаты работающим пенсионерам.

17 марта 2015 года Национальный банк Украины сообщил о зачислении первого транша финпомощи от Международного валютного фонда в размере 5 миллиардов долларов в полном объеме.

В июле 2015 года парламент Украины принял очередной пакет законов, необходимых для получения финансовой помощи от МВФ. В частности, Рада одобрила закон, который касается совершенствования системы гарантий вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с украинского рынка. Депутаты также одобрили отмену моратория на реализацию имущества должников перед "Нафтогазом Украины".

Кроме того, был принят закон, запрещающий устанавливать тарифы на ЖКХ услуги ниже экономически обоснованных.

31 июля 2015 года стало известно, что исполнительный совет МВФ завершил первый обзор расширенного соглашения с Украиной по программе расширенного кредитования и одобрил выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,7 миллиарда долларов.

5 августа 2015 года стало известно, что второй транш от МВФ в полном объеме поступил на счета Украины.

Перечисление третьего платежа откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который мешал утверждению необходимых реформ. МВФ подтвердил свою готовность работать с Киевом после отставки Арсения Яценюка и назначения на пост премьер-министра Владимира Гройсмана.

18 мая 2016 года миссия МВФ достигла с властями Украины договоренностей, необходимых для завершения второго обзора в рамках программы финансовой помощи.

По результатам работы с властями Украины были достигнуты договоренности о выполнении ряда мер, необходимых для продолжения успешного сотрудничества с фондом. Среди прочего, украинский парламент должен был принять ряд законопроектов.

Был принят закон о добровольной финансовой реструктуризации "проблемных" кредитов предприятий перед банками и досудебной санации; закон, который предусматривает создание наблюдательных советов на государственных предприятиях; в первом чтении был принят законопроект, который регулирует создание и деятельность учреждения бизнес-омбудсмена. В то же время ряд законов приняты не были. В частности, закон об обжаловании решений по налоговым долгам, а также закон об уполномоченных экономических операторах.

Третий транш в размере 1 миллиарда долларов МВФ выделил Украине только в сентябре. 16 сентября пресс-служба министерства финансов Украины сообщила, что Украина получила средства третьего транша кредита от МВФ.

Выделяя в сентябре 2016 года Украине третий транш, МВФ заявил, что, согласно скорректированному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планируется ежеквартально по результатам выполнения условий, определенных соглашением.

Для выделения четвертого транша у МВФ было несколько условий, главные из которых — пенсионная реформа и отмена моратория на продажу земель сельхозназначения. Соответствующие законодательные акты парламент Украины должен был рассмотреть в октябре 2016 года, но не сделал этого.

В конце 2016 года — начале 2017 года Украина планировала получить еще один миллиард, но в кредитовании снова наступила пауза. В марте 2017 года вопрос о выделении очередного кредита Украине вообще был снят с повестки дня. В самом МВФ эту отсрочку объяснили необходимостью проведения дополнительных расчетов в связи с изменением политической и экономической ситуации в стране.

Объявленная радикалами и поддержанная 15 марта президентом и правительством транспортная блокада неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, как полагали в МВФ, может существенно повлиять на экономические прогнозы развития страны.

Нацбанк Украины 21 марта обнародовал свои прогнозы экономического развития страны на 2017-2018 годы уже с учетом влияния торговой блокады ДНР и ЛНР. При этом регулятор признал, что прогноз роста ВВП в 2017 году в связи с блокадой снизится с 2,8% до 1,9%. Получив эти цифры, МВФ снова поставил украинский вопрос на повестку дня.

3 апреля 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что совет директоров МВФ принял решение о выделении Киеву транша в миллиард долларов.

5 апреля стало известно, что четвертый транш МВФ в размере миллиарда долларов поступил в резерв Нацбанка Украины.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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