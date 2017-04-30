Международный день джаза отмечается ежегодно 30 апреля. Решение о праздновании этого дня было принято в ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Цель празднования — повышение информированности общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

Джаз (jazz) как род музыкального искусства сложился в результате синтеза европейской и африканской музыкальных культур. Основные черты джаза — главенствующая роль ритма, мелодические акценты, порождающие ощущение волнообразного движения, импровизационное начало.

Джаз рождался повсюду, где происходило взаимопроникновение афроамериканской и европейской культур. Считается, что наиболее благоприятные обстоятельства сопутствовали формированию джаза в портовом американском городе Новый Орлеан.

Согласно легенде, первым руководителем джазового оркестра, заработавшим популярность, был афроамериканский корнетист Чарльз "Бадди" Болден (1877-1931), но до наших дней не дошло ни одной записи его исполнения. Среди пионеров новоорлеанского джаза — Фредди Кеппард, Кинг Оливер, Джелли Ролл Мортон, Сидней Беше, Луи Армстронг.

Джаз быстро нашел поклонников и за пределами Нового Орлеана — в Чикаго, Нью-Йорке, Калифорнии и других музыкальных центрах США. Росту его популярности в 1920-х годах способствовало исполнение джазовых мелодий на радио и массовые продажи пластинок с джазовой музыкой.

Джаз как вид музыкального искусства прошел ряд этапов развития: традиционный джаз (новоорлеанский и чикагский стили, диксиленд) 1900-1920-х годов; свинг 1930-х годов; бибоп, кул-джаз 1940-1950-х годов; фри-джаз 1960-х годов, джаз-рок 1970-х годов. Джаз сформировался во взаимодействии с блюзом, обладает собственными типами ансамблей и оркестров — джаз-бэндами (jazz band) и специфическими формами социального функционирования, такими как импровизационные концерты — джем-сейшн (jam-session).

С 1920-х годов началось распространение джаза в странах Европы, затем Азии. Взаимодействуя с другими видами музыки, джаз породил гибридные формы, такие как симфоджаз, оказал влияние на композиторскую музыку XX века. В историю джаза вошли имена Эллы Фицджералд, Гленна Миллера, Бэнни Гудмена, Диззи Гиллеспи, Дюка Эллингтона и других.

В СССР первые джаз-бэнды появились в 1920-х годах. У отечественного джаза есть даже почти официальная дата рождения — 1 октября 1922 года, когда вернувшийся из Франции музыкант Валентин Парнах дал со своим оркестром первый джазовый концерт.

В 1927-м году в Москве появился оркестр под управлением Александра Цфасмана ("АМА-джаз") и почти одновременно — оркестр под управлением Леопольда Теплицкого в Ленинграде.

Основополагающую роль в становлении советского джаза сыграла организация в 1929 году "Tea-джаза" под руководством Леонида Утесова. Признанием значения джазовой музыки как самостоятельного жанра явилось создание в 1938 году Государственного джаз-оркестра СССР под руководством Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого. Репертуар оркестра складывался в основном из песенных и инструментальных произведений советских композиторов.

Ситуация изменилась с началом "холодной войны": джаз вдруг оказался "музыкой порабощения и духовной нищеты", и под негласный запрет попало даже само слово. Потихоньку возвращаться к слушателям джаз начал с "оттепелью" в середине 1950-х годов. 1 октября 1956 года был основан концертный эстрадный оркестр под управлением Олега Лундстрема (ныне Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема), известный сегодня как самый "долгоиграющий" коллектив в мире.

Активную деятельность вели гастролирующие оркестры под руководством Константина Орбеляна, Георгия Гараняна, Раймонда Паулса и др.

Сегодня джаз есть в каждой стране — со своими героями, легендами и со своим лицом. Импровизация и стиль исполнения — основные факторы, благодаря которым джаз представляет собой постоянно обновляющийся музыкальный жанр, продолжающий привлекать в свои ряды новых слушателей.

Одним из крупнейших джазовых событий в мире является Фестиваль в Новом Орлеане, который проводится с 1970 года и собирает более 300 тысяч человек. На фестивале можно услышать различные виды джазовой музыки — блюз, госпел, кажун, ритм-энд-блюз, рок, фанк, африканскую, латиноамериканскую и карибскую музыку, фолк и др.

Каждый год по случаю празднования Международного дня джаза проходит концерт с участием звезд мировой величины. Для проведения концерта выбирается место с богатой историей, символизирующее способность джаза объединять несовместимые, на первый взгляд, традиции и культурную самобытность.

В 2013 году центром празднования Международного дня джаза стал Стамбул, где с 1994 года проходит всемирно известный ежегодный фестиваль джаза.

В 2014 году старт празднованию был дан в японском городе Осака.

В 2015 году центром Международного дня джаза стал Париж. В 2016 году концерт состоялся на лужайке Белого Дома в Вашингтоне.

В 2017 году всемирное празднование Международного дня джаза состоится в Гаване на Кубе. Главным событием Дня джаза станет концерт с участием звезд мирового масштаба, который пройдет в Большом театре Гаваны имени Алисии Алонсо. Российскую Федерацию на концерте будет представлять саксофонист Игорь Бутман.

В России Международный день джаза будет отмечен в Москве фестивалем "Все цвета джаза" в Международном доме музыки с участием "Академика Бэнда" Анатолия Кролла, Большого джазового оркестра Петра Востокова, джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского.

В Санкт-Петербурге в этот день по традиции в Филармонии джазовой музыки состоится гала-концерт, в котором примут участие мастера петербургского джаза.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников