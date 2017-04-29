Крупные авиакатастрофы в мире в 2015-2017 годах

2017

29 апреля на Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26 кубинской авиакомпании Aerogaviota. На его борту могли находиться до 39 человек. По предварительной информации, погибли восемь человек. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова. Обломки найдены в районе Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль.

20 марта пассажирский самолет авиакомпании Supreme Airlines Plane, на борту которого находились 44 человека, разбился в Южном Судане. Крушение произошло в аэропорту города Вау — административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.

16 января утром грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс Гонконг (КНР) — Бишкек (Киргизия), вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. На месте крушения были найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 граждан Киргизии, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка. Разрушены около 30 жилых домов поселка.

2016

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

7 декабря самолет, на борту которого было 47 человек (42 пассажира и пять членов экипажа), потерпел крушение близ города Хавелиан в Пакистане. Лайнер вылетел из города Читрал на севере страны и должен был приземлиться в Исламабаде. Пилот самолета подавал сигнал бедствия незадолго до того, как лайнер исчез с радаров авиадиспетчеров. В катастрофе погибли все. Обнародованный в СМИ список пассажиров самолета включает 31 мужчину, девять женщин и двоих детей.

29 ноября в Колумбии разбился самолет в 50 километрах от Медельина. На борту воздушного судна находились 77 человек — девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка. Причиной авиакатастрофы стал недостаточный запас топлива у лайнера. В результате аварии выжили шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе", погиб 71 человек.

3 декабря в Индонезии в районе архипелага Линга, расположенного близ южного выхода из Малаккского пролива, разбился полицейский самолет, вылетевший из города Панкалпинанг на острове Банка. На борту находились 13 человек, все они погибли. По сообщению начальника военно-морской базы Танджунгпинанг, перед падением самолета был слышен взрыв.

1 июля в Иркутской области самолет Ил-76, который был занят в тушении масштабных природных пожаров, не вышел на связь. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян на склоне одной из сопок. Все десять членов экипажа погибли.

19 мая пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров. Самолет исчез через 20 минут после захода в пространство Греции. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа.

19 марта пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

24 февраля самолет авиакомпании Tara Airlines пропал с радаров в горах Непала. Самолет вылетел из города Покхара и направлялся в город Джомсом. На борту самолета находились 23 человека: 20 пассажиров, включая двоих детей, и три члена экипажа. Выживших нет.

2015

31 октября лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.21 (мск) и пропал с экранов радаров через 23 минуты. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Обломки российского гражданского самолета обнаружены в центре Синайского полуострова в Египте. В катастрофе никто не выжил.

16 августа в индонезийской провинции Папуа при столкновении с горой разбился индонезийский пассажирский самолет ATR авиакомпании Trigana Air Service, совершавший рейс из столицы провинции города Джаяпура в аэропорт Оксибил. На борту самолета находились 49 пассажиров и пять членов экипажа, все они погибли.

30 июня четырехмоторный военно-транспортный самолет Hercules C-130B, произведенный более полувека назад американской авиакомпанией Lockheed, упал на жилой квартал в юго-западной части столицы индонезийской провинции Северная Суматра примерно через две минуты после взлета с меданской базы ВВС "Сувондо" (Soewondo), пролетев всего лишь около пяти километров. Непосредственно перед катастрофой пилот сообщил диспетчерам о неполадках с двигателем, С-130 потерпел крушение в момент, когда он разворачивался для возвращения на базу. На борту разбившегося самолета находились 122 человека, они погибли. Еще 19 человек погибли на земле.

24 марта на юге Франции в департаменте Альпы Верхнего Прованса потерпел крушение самолет Airbus A320, принадлежавшей компании Germanwings и следовавший из Барселоны (Испания) в Дюссельдорф (Германия). На борту авиалайнера было 142 пассажира и восемь членов экипажа. Все они погибли. Запись с обнаруженных "черных ящиков" указывает на то, что катастрофа стала результатом умышленных действий второго пилота — гражданина Германии Андреаса Лубитца.

10 марта у населенного пункта Вилья Кастельи в Аргентине на высоте около 100 метров столкнулись два вертолета, на борту которых находились участники съемок реалити-шоу о выживании в сложных условиях "Dropped". В результате авиакатастрофы погибли все десять человек (восемь французов и два аргентинца-пилота), среди которых были чемпионка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Камиль Мюффа, бронзовый призер Игр-2008 боксер Алексис Вастен, а также знаменитая яхтсменка Флоранс Арто.

4 февраля в Тайване самолет ATR 72, вылетевший из аэропорта Taipei Songshan Airport в направлении архипелага Цзиньмэнь, задел мост и упал в реку Цзилун. На борту находились 53 пассажира, в том числе 31 турист из КНР и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 43 человека.

26 января в Испании самолет греческих ВВС, участвовавший в натовской программе тактического руководства (Tactical Leadership Programme), в момент взлета не смог набрать высоту и упал на землю в зоне, где находились другие самолеты. Несколько из них он протаранил. В результате катастрофы погибли 11 человек, еще 20 получили ранения.

18 января в Сирии армейский грузовой самолет разбился в районе аэропорта "Абу-аз-Зухур" в провинции Идлиб из-за непогоды. По меньшей мере 35 военнослужащих погибли.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости