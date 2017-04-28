Сан-Францисский мирный договор — договор о прекращении состояния войны между Японией и 48 другими подписавшими его государствами.

Подписан 8 сентября 1951 года на Сан-Францисской мирной конференции (4-8 сентября 1951 года), вступил в силу 28 апреля 1952 года.

Несмотря на требование СССР, на конференцию не были приглашены Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Монгольская Народная Республика и Демократическая Республика Вьетнам. Индия и Бирма, не согласные с американо-английским проектом мирного договора, не приняли в ней участия.

Из участвовавших в конференции государств договор не подписали СССР, Польша и Чехословакия.

Поэтому состояние войны между ними и Японией прекращено не было.

Договор был разработан на основе англо-американского проекта.

По договору Япония признала независимость Кореи и решения Совета Безопасности ООН о бывших японских подмандатных территориях, отказалась от всяких претензий на Тайвань, острова Пэнхуледао, Парасельские и Спратли, "от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому мирному договору 1905 года". Однако в договоре умалчивалось о возвращении этих территорий СССР и КНР, что нарушало их законные права.

Вопреки согласованным ранее решениям санкционировалась передача под управление США японских островов Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес Вела, Маркус и Дайто.

Американские войска оставались в Японии на неопределенный срок.

Не предусматривались ограничения японских вооруженных сил, демократизации жизни страны и запрещения милитаристских организаций.

Договор обязывал Японию уплатить репарации, но не определял их размеров. Странам, понесшим ущерб в результате японской агрессии, предоставлялось урегулировать вопрос о своих претензиях к Японии путем двусторонних переговоров.

Глава советской делегации на конференции Андрей Громыко отметил, что американо-английский проект мирного договора не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к мирному договору с Японией, так как не обеспечивает мира, безопасности и демократического развития Японии. Советская делегация предложила свои поправки в проект договора. В них предусматривалось признание Японией суверенитета Китайской Народной Республики (КНР) над Маньчжурией, островами Тайвань, Пэнхуледао и др., суверенитета СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами; вывод с территории Японии оккупационных войск в течение 90 дней после подписания договора и запрещение создания там иностранных военных баз и др.

СССР также предложил внести в проект договора статью о том, что Япония обязуется не вступать ни в какие коалиции или военные союзы.

Поскольку эти предложения не были поставлены на обсуждение, Советский Союз и поддержавшие его Польша и Чехословакия отказались от подписания Сан-Францисского мирного договора.

Одновременно с подписанием Сан-Францисского мирного договора США заключили с Японией так называемый "Договор безопасности", согласно которому Япония предоставляла США право размещать наземные, воздушные и морские силы в Японии и вблизи нее (статья 1). Декларировалось, что эти силы могут быть использованы для поддержания международного мира и безопасности на Дальнем Востоке и обеспечения безопасности Японии, а также и для подавления крупных внутренних бунтов и беспорядков в Японии.

28 февраля 1952 года между двумя странами было подписано "Административное соглашение", определившее условия размещения американских войск на японской территории.

28 апреля 1952 года Сан-Францисский мирный договор, "Договор безопасности" и "Административное соглашение" вступили в силу.

Одновременно США односторонним актом объявили о роспуске Дальневосточной комиссии (была создана для выработки согласованных решений с целью обеспечить выполнение Японией ее обязательств по условиям капитуляции, подписанной 2 сентября 1945 года; включала представителей Австралии, Великобритании, Индии, Китая, СССР, США, Франции и др.) и Союзного совета для Японии (консультативный орган при американском главнокомандующем союзными оккупационными войсками в Японии по вопросам осуществления условий капитуляции, оккупации и контроля над Японией.

Между Россией и Японией по-прежнему не заключен мирный договор, хотя состояние войны было прекращено и еще в 1956 году восстановлены нормальные дипломатические отношения. Отягощающим фактором российско-японских отношений является продолжающееся со стороны Токио выдвижение необоснованных территориальных претензий на южные Курильские острова (о. Итуруп, о. Кунашир и Малая Курильская гряда). Между Москвой и Токио ведутся соответствующие переговоры.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. Воениздат, 2004. В 8 томах)

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