США
28.0428 апреля02:35МСК
USD56.97+0.66
EUR62.17+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Сан-Францисский мирный договор

02:1728.04.2017
0180
© AP PhotoВо время подписания Сан-Францисского мирного договора. 8 сентября 1951Во время подписания Сан-Францисского мирного договора. 8 сентября 1951
© AP Photo

Сан-Францисский мирный договор — договор о прекращении состояния войны между Японией и 48 другими подписавшими его государствами.

Подписан 8 сентября 1951 года на Сан-Францисской мирной конференции (4-8 сентября 1951 года), вступил в силу 28 апреля 1952 года.

Несмотря на требование СССР, на конференцию не были приглашены Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Монгольская Народная Республика и Демократическая Республика Вьетнам. Индия и Бирма, не согласные с американо-английским проектом мирного договора, не приняли в ней участия.

Из участвовавших в конференции государств договор не подписали СССР, Польша и Чехословакия.

Поэтому состояние войны между ними и Японией прекращено не было.

Договор был разработан на основе англо-американского проекта.

По договору Япония признала независимость Кореи и решения Совета Безопасности ООН о бывших японских подмандатных территориях, отказалась от всяких претензий на Тайвань, острова Пэнхуледао, Парасельские и Спратли, "от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому мирному договору 1905 года". Однако в договоре умалчивалось о возвращении этих территорий СССР и КНР, что нарушало их законные права.

Вопреки согласованным ранее решениям санкционировалась передача под управление США японских островов Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес Вела, Маркус и Дайто.

Американские войска оставались в Японии на неопределенный срок.

Не предусматривались ограничения японских вооруженных сил, демократизации жизни страны и запрещения милитаристских организаций.

Договор обязывал Японию уплатить репарации, но не определял их размеров. Странам, понесшим ущерб в результате японской агрессии, предоставлялось урегулировать вопрос о своих претензиях к Японии путем двусторонних переговоров.

Глава советской делегации на конференции Андрей Громыко отметил, что американо-английский проект мирного договора не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к мирному договору с Японией, так как не обеспечивает мира, безопасности и демократического развития Японии. Советская делегация предложила свои поправки в проект договора. В них предусматривалось признание Японией суверенитета Китайской Народной Республики (КНР) над Маньчжурией, островами Тайвань, Пэнхуледао и др., суверенитета СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами; вывод с территории Японии оккупационных войск в течение 90 дней после подписания договора и запрещение создания там иностранных военных баз и др.

СССР также предложил внести в проект договора статью о том, что Япония обязуется не вступать ни в какие коалиции или военные союзы.

Поскольку эти предложения не были поставлены на обсуждение, Советский Союз и поддержавшие его Польша и Чехословакия отказались от подписания Сан-Францисского мирного договора.

Одновременно с подписанием Сан-Францисского мирного договора США заключили с Японией так называемый "Договор безопасности", согласно которому Япония предоставляла США право размещать наземные, воздушные и морские силы в Японии и вблизи нее (статья 1). Декларировалось, что эти силы могут быть использованы для поддержания международного мира и безопасности на Дальнем Востоке и обеспечения безопасности Японии, а также и для подавления крупных внутренних бунтов и беспорядков в Японии.

28 февраля 1952 года между двумя странами было подписано "Административное соглашение", определившее условия размещения американских войск на японской территории.

28 апреля 1952 года Сан-Францисский мирный договор, "Договор безопасности" и "Административное соглашение" вступили в силу.

Одновременно США односторонним актом объявили о роспуске Дальневосточной комиссии (была создана для выработки согласованных решений с целью обеспечить выполнение Японией ее обязательств по условиям капитуляции, подписанной 2 сентября 1945 года; включала представителей Австралии, Великобритании, Индии, Китая, СССР, США, Франции и др.) и Союзного совета для Японии (консультативный орган при американском главнокомандующем союзными оккупационными войсками в Японии по вопросам осуществления условий капитуляции, оккупации и контроля над Японией.

Между Россией и Японией по-прежнему не заключен мирный договор, хотя состояние войны было прекращено и еще в 1956 году восстановлены нормальные дипломатические отношения. Отягощающим фактором российско-японских отношений является продолжающееся со стороны Токио выдвижение необоснованных территориальных претензий на южные Курильские острова (о. Итуруп, о. Кунашир и Малая Курильская гряда). Между Москвой и Токио ведутся соответствующие переговоры.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. Воениздат, 2004. В 8 томах)

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

 

Комментировать
+
Справки
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена