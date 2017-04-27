Межгосударственные отношения России и Японии

Двусторонние дипломатические и консульские отношения между Советским Союзом и Японией были установлены Конвенцией об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией, подписанной 20 января 1925 года в Пекине. Дипотношения были прерваны 9 августа 1945 года, когда СССР объявил Японии войну. 19 октября 1956 года Москва и Токио подписали декларацию, предусматривавшую прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений.

27 января 1992 года правительство Японии признало Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР.

Российско-японские отношения развиваются поступательно, при этом отягощающим фактором двусторонних отношений является продолжающееся со стороны Токио выдвижение необоснованных территориальных претензий на южные Курильские острова (остров Итуруп, остров Кунашир и Малая Курильская гряда). Ввиду этого между двумя странами по-прежнему не заключен мирный договор.

Между Россией и Японией поддерживается регулярный диалог на высшем уровне. 28-30 апреля 2013 года состоялся официальный визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Это был первый за 10 лет официальный визит японского премьер-министра в Россию.

По итогам переговоров на высшем уровне было принято Совместное заявление, очертившее широкий круг направлений взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурной, гуманитарной и других сферах, а также в контексте актуальных проблем международной повестки дня. В настоящее время данный документ рассматривается сторонами как "дорожная карта" российско-японских отношений. Также по итогам визита была достигнута договоренность о запуске двустороннего механизма консультаций министров обороны и иностранных дел в формате "2+2".

В 2013 году были проведены еще три встречи на высшем уровне (17 июня "на полях" саммита "Группы восьми" в Лох-Эрне (Северная Ирландия), 5 сентября "на полях" встречи глав государств и правительств "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге, 7 октября "на полях" форума АТЭС на острове Бали).

8 февраля 2014 года в Сочи состоялась очередная встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ, который посетил российский город для участия в церемонии открытия Олимпийских игр.

В 2014 году атмосфера двусторонних отношений России и Японии серьезно пострадала на фоне присоединения Токио к антироссийским санкциям ряда западных стран в связи с ситуацией на Украине.

В ходе телефонных разговоров лидеров двух стран 21 сентября и 7 октября 2014 года по инициативе японской стороны была достигнута договоренность об использовании возможностей международных мероприятий для проведения новых встреч, в соответствии с которой 17 октября 2014 года состоялся краткий контакт Владимира Путина и Синдзо Абэ в Милане (Италия), где проходил саммит "Азия — Европа", а 9 ноября 2014 года "на полях" форума АТЭС в Пекине (Китай) лидеры провели более обстоятельную беседу по актуальным вопросам российско-японских отношений. Главы России и Японии выразили готовность к продолжению контактов по всем направлениям, в том числе относительно работы по мирному договору.

В 2015 году лидеры двух стран встречались 28 сентября "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 15 ноября в Анталии (Турция) на полях саммита "Группы двадцати".

В январе 2016 года в телефонном разговоре премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о визите японского премьера в один из российских регионов.

Синдзо Абэ посетил Россию 6 мая и провел в Сочи встречу с российским президентом. Лидеры двух стран обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также по актуальным международным вопросам. В частности, они обсудили проблематику мирного договора и поддержали ведущиеся переговоры в рамках МИД, а также договорились о возможности возобновления формата "2+2" (встреч министров иностранных дел и обороны).

2 сентября 2016 года Владимир Путин и Синдзо Абэ встретились "на полях" Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке. Главы государств обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Очередная встреча лидеров двух стран состоялась 20 ноября на полях саммита АТЭС в Перу.

15-16 декабря Владимир Путин посетил Японию с двухдневным рабочим визитом. Первый раунд российско-японских переговоров на высшем уровне состоялся в Нагато — родном городе премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Во второй день визита в Токио лидеры двух государств продолжили консультации в расширенном формате. Владимир Путин и Синдзо Абэ также приняли участие в пленарном заседании российско-японского форума деловых кругов и посетили центр восточных единоборств "Кодокан". По итогам переговоров был подписан крупный пакет документов — 12 межправительственных и межведомственных соглашений, а также 68 коммерческих контрактов, включая совместный инвестиционный фонд с объемом инвестиций до одного миллиарда долларов, облегчение Японией визового режима для российских граждан, а главное — отраженное в совместном заявлении достижение взаимопонимания в том, как двигаться к главной цели: к решению территориального спора и мирному договору.

Осуществляются контакты между министрами иностранных дел двух стран. В апреле 2016 года Японию посетил Сергей Лавров, 21 сентября главы внешнеполитических ведомств двух стран провели встречу "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, 2-3 декабря министр иностранных дел Японии Фумио Кисида посетил Россию с рабочим визитом.

17 февраля 2017 года главы внешнеполитических ведомств провели встречу "на полях" мероприятий министерского сегмента "Группы двадцати" в Бонне.

20 марта 2017 года в Токио прошел второй раунд российско-японских консультаций руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два".

Активизировались межпарламентские связи высокого уровня. В июне 2016 года Токио посетил председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, 31 октября — 3 ноября Японию посетила делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко.

В российско-японском торгово-экономическом сотрудничестве наблюдается отрицательная тенденция. По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Японии по итогам 2016 года составил 16064,0 миллиона долларов (в 2015 году — 21302,5 миллиона долларов), в том числе российский экспорт — 9384,2 миллиона долларов (в 2015 году — 14489,7 миллиона долларов) и импорт — 6679,8 миллиона долларов (в 2015 году — 6812,9 миллиона долларов).

В структуре экспорта России в Японию в 2016 году основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: минеральные продукты (75,41% от всего объема экспорта России в Японию); металлы и изделия из них (10,13%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (4,38%); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (3,62%); машины, оборудование и транспортные средства (2,99%); драгоценные металлы и камни (2,75%); продукция химической промышленности (0,66%).

В структуре импорта России из Японии основная доля поставок пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (80,02% от всего объема импорта России из Японии); продукцию химической промышленности (11,32%); металлы и изделия из них (2,71%); текстиль и обувь (1,16%).

В свете украинского кризиса Токио, демонстрируя солидарность с позицией стран "семерки", предпринял в 2014 году ряд недружественных шагов, включая введение ограничительных мер в отношении некоторых российских высокопоставленных лиц и организаций. В ответ на это Японии было объявлено о соответствующей реакции российской стороны, в частности в августе 2014 года был передан список японских граждан, в отношении которых вводятся ограничения на въезд в Российскую Федерацию.

Несмотря на это, взаимодействие в области практических, культурных и гуманитарных связей оказалось по большей части незатронутым.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений российско-японских связей традиционно являются культурные обмены. Народы обеих стран испытывают огромный взаимный интерес к культуре друг друга. Один из отлаженных каналов такого общения — ежегодный Фестиваль российской культуры в Японии, который проходит с 2006 года. За одиннадцать лет своего существования Фестиваль дал возможность 14 миллионам человек познакомиться как с классическим, так и с современным искусством нашей страны. В 2016 году особой популярностью пользовались выступления артистов балета, приуроченные к отмечавшемуся в июне столетию гастролей Большого театра в Токио.

В России весной и осенью проходят Дни японской культуры. В 2018 году в России и Японии пройдут перекрестные года.

Развивается практика поездок японских граждан на южные Курилы на безвизовой основе, начавшаяся после заключения 2 июля 1986 года Соглашения (в форме обмена нотами) о взаимных посещениях японских и русских захоронений на территории СССР и Японии.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем. С 1992 года на Кунашире, Шикотане, Итурупе и островах Малой Курильской гряды побывали более 20 тысяч японских граждан. В свою очередь, в рамках обменов Японию посетили 9,5 тысячи курильчан. В 2016 году Россию посетили 802 японца, а в Японию съездил 281 житель Курил. В 2015 году было 761 и 299 человек, соответственно. В обменах участвуют не только рядовые граждане, но и ученые-экологи, работники музеев, медики и другие.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников