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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

05:2326.04.2017
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© AP Photo / Bullit MarquezФлаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе. Архивное фотоФлаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999).

Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.

В настоящее время АСЕАН с численностью населения в 629 миллионов человек, совокупным ВВП в 2,4 триллиона долларов, внешнеторговым оборотом в 2,3 триллиона долларов — одна из крупнейших региональных организаций.

Целями и задачами объединения являются усиление экономического роста, социального и культурного развития региона, продвижение регионального мира и стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, образовательной, культурной сферах.

Юридической базой взаимоотношений стран "десятки" служат три декларации согласия АСЕАН — 1976 года, 2003 года и 2011 года, а также Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) 1976 года, допускающий с 1987 года возможность присоединения внерегиональных государств. В октябре 2003 года к нему присоединились Китай и Индия, в июле 2004 года — Япония и Пакистан, в ноябре 2004 года — Россия и Южная Корея, в июле 2005 года — Новая Зеландия и Монголия, в декабре 2005 года — Австралия, в июле 2009 года — США, в июле 2010 года — Турция и Канада.

Согласно Уставу АСЕАН, высшим органом объединения являются встречи глав государств и правительств (саммиты), которые проходят дважды в год (как правило, весной и осенью). Текущее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Координационный совет АСЕАН в составе министров иностранных дел. На регулярной основе созываются встречи профильных министров и старших должностных лиц по конкретным направлениям взаимодействия.

В Джакарте действует Секретариат АСЕАН во главе с Генеральным секретарем. В 2013-2017 годах этот пост занимает Ле Лыонг Минь (Вьетнам).

В целях улучшения взаимодействия на базе Секретариата Ассоциации создан Комитет постоянных представителей при АСЕАН, в который каждое государство "десятки" назначает своего постпреда в ранге посла.

Смена председательства в АСЕАН происходит ежегодно. Переход председательства осуществляется на основе алфавитного порядка стран на английском языке. В 2014 году в качестве председателя выступала Мьянма, в 2015 года — Малайзия, в 2016 году — Лаос.

В 2017 году председательство в АСЕАН перешло к Филиппинам.

В 2002 году вступило в силу Соглашение о создании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА). На 17-м саммите АСЕАН (Ханой, 2010) утвержден Генеральный план взаимосвязанности АСЕАН, направленный на углубление интеграции "десятки" за счет объединения ее транспортной, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.

С 1 января 2016 года в соответствии с Декларацией о создании Сообщества АСЕАН (подписана в ноябре 2015 года на 27-м саммите Ассоциации в Куала-Лумпуре) запущено триединое Сообщество АСЕАН в политической, экономической и социо-культурной сферах. В качестве высших координационных органов совместной работы "десятки" по этим направлениям функционируют Советы трех Сообществ АСЕАН в составе профильных министров.

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобили глав делегаций - участников саммита Россия — АСЕАН возле здания конгресс-центра в Сочи
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Автомобили глав делегаций - участников саммита Россия — АСЕАН возле здания конгресс-центра в Сочи

Программными документами дальнейшего развития Ассоциации считаются одобренные на 27-м саммите Декларация "АСЕАН-2025: вместе в будущее", а также концепция "Видение АСЕАН-2025". В 2016 году этот пакет был дополнен документом "Взаимосвязанность АСЕАН-2025" и новым Рабочим планом реализации Инициативы интеграции АСЕАН (принята в 2000 году).

В ряду внешнеполитических приоритетов АСЕАН — создание в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия (соответствующий договор был подписан в 1995 году и вступил в силу в 1997 году).

Другое ключевое направление — морская безопасность. С 2007 года действует Морской форум АСЕАН — механизм диалога между представителями государственных ведомств и академических кругов "десятки" по широкому спектру вопросов обеспечения свободы судоходства. С 2012 года проходит Расширенный морской форум АСЕАН с участием России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, США и Японии.

Уделяется внимание проблематике прав человека: с 2009 года действует Межправительственная комиссия АСЕАН по правам человека; на 21-м саммите "десятки" (Пномпень, 2012) одобрена Декларация АСЕАН по правам человека.

Вокруг "десятки" концентрируется ряд многосторонних региональных механизмов и структур, осуществляющих взаимодействие в сфере безопасности, экономического сотрудничества и либерализации торговых режимов в АТР. В его основе лежит зародившаяся в 1970-е годы система "диалогов" АСЕАН с ведущими государствами мира. Полноформатными диалоговыми партнерами Ассоциации являются Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония, а также Евросоюз. "Секторальный" партнер АСЕАН по диалогу — Пакистан.

В 1999 году был сформирован механизм углубленного взаимодействия Ассоциации с Китаем, Японией и РК в формате "АСЕАН плюс 3".

Многосторонний диалог в области политики и безопасности с 2005 года осуществляется в рамках организуемых в привязке к встречам лидеров АСЕАН Восточноазиатских саммитов (ВАС) с участием "десятки" и шести ее зарубежных партнеров: КНР, Японии, РК, Индии, Австралии и Новой Зеландии. На 5-м саммите в 2010 году было принято решение о присоединении к этому механизму России и США.

На министерском уровне с 1994 года действует Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), охватывающий 27 стран, включая "десятку", ее диалоговых партнеров и ряд других государств АТР. Министерские сессии ВАС и АРФ проводятся ежегодно.

В 2010 году по инициативе Вьетнама создан механизм Совещаний министров обороны стран-членов АСЕАН с восемью основными партнерами по диалогу, включая Россию ("СМОА плюс").

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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