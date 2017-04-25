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Радоница. День особого поминовения усопших в Православной церкви

03:0725.04.2017
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© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосещение кладбищ в день Радоницы. АрхивПосещение кладбищ в день Радоницы. Архив
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Во вторник второй недели после Пасхи, которая называется Неделей Фомы, Православная церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших.

Радоница — первое поминовение усопших после праздника Пасхи.

В 2017 году Радоница отмечается 25 апреля.

Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением (первым воскресением после Пасхи, воспоминание о чуде уверения апостола Фомы), а с другой — разрешение Церковного устава совершать обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день поминовения называется Радоницей.

Этимологически слово "радоница" восходит к словам "род" и "радость", причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную.

Православная церковь исповедует, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а Он Своим восстанием из мертвых победил смерть. Поэтому умершие христиане не перестают быть членами Церкви и сохраняют с ней и с остальными ее чадами реальное, живое общение.

В Триоди (богослужебная книга православной церкви, содержащая тексты изменяемых молитвословий подвижного годового богослужебного круга) нет специального последования службы в этот день. Радоница совпадает с попразднеством, поэтому на вечерне, утрене, литургии не должно быть ничего специально заупокойного.

Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. По сложившейся традиции, верующие в этот день посещают кладбища.

Распространившийся в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Придя на кладбище, православному христианину следует зажечь свечу, совершить литию — это слово в буквальном смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших можно пригласить священника. По желанию можно прочитать Акафист о упокоении усопших. Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку на могильный холм — этим оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба "для усопшего" является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Молитва за усопших — это самое большое и главное, что можно сделать для усопших родственников. По христианскому вероучению, вечно живая душа почившего испытывает большую потребность в постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога.

Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу церковной службы и подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре. После литургии можно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в день памяти сам примет Святое Причастие.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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