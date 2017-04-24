Биография Ларисы Кронберг

Советская актриса Лариса Ивановна Кронберг (Соболевская) родилась 23 мая 1929 года в Пензе.

В 1948 году поступила на актерский факультет ВГИКа, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, но, проучившись некоторое время, была отчислена. Затем была восстановлена в институте, но уже на курсе Владимира Белокурова, который она окончила в 1954 году.

Сразу после окончания вошла в штат киностудии "Мосфильм" и Театра-студии киноактёра, где работала до 1983 года.

В 1954 году актриса снялась в фильме режиссера Йосифа Хейфица "Большая семья" в роли Зины Ивановой. За эту работу Кронберг в 1955 году получила приз Каннского фестиваля в номинации "Лучший актерский ансамбль".

Всего снялась в более чем в 30 фильмах, среди которых "Звезды на крыльях" (1955), "Девушка с гитарой" (1957), "Олеко Дундич" (1958), "Ночь без милосердия" (1961), "Невеста с севера" (1975). Много работала на дубляже.

Лариса Кронберг участвовала в операции по вербовке французского посла Мориса Дежана советскими спецслужбами, за что была награждена швейцарскими часами.

24 апреля 2017 года Лариса Кронберг скончалась.

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