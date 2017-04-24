Биография Сергея Фридинского

Генерал-полковник юстиции Сергей Николаевич Фридинский родился в 2 июня 1958 года в Куйбышеве (ныне Самара).
В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. Доктор юридических наук.
В 1980-1985 годах — военный следователь, следователь-криминалист, старший военный следователь, помощник, старший помощник военного прокурора Красноярского гарнизона Сибирского военного округа, город Красноярск.
В 1985-1989 годах — военный прокурор следственного отдела, военный прокурор отдела общего надзора, старший помощник — начальник отдела общего надзора военной прокуратуры Сибирского военного округа, город Новосибирск.
В 1989-1993 годах — военный прокурор Красноярского гарнизона Сибирского военного округа.
В 1993-1997 годах — первый заместитель военного прокурора Забайкальского военного округа, город Чита.
В 1997-2000 годах — военный прокурор Северо-Кавказского военного округа, город Ростов-на-Дону.
В 2000-2006 годах — заместитель генерального прокурора Российской Федерации.
С 7 июля 2006 года — заместитель генерального прокурора Российской Федерации — главный военный прокурор.
22 апреля 2017 года стало известно, что Сергей Фридинский подал в отставку.
Сергей Фридинский награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, "За военные заслуги", Почета.
Государственный советник юстиции I класса.
Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
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