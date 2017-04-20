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Красноярский экономический форум

03:1520.04.2017
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© РИА Новости . Сергей ЧерныхПерейти в фотобанкКрасноярский экономический форум. Архивное фотоКрасноярский экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Черных
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Красноярский экономический форум (КЭФ) — крупнейшая за Уралом и одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций.

Ежегодно КЭФ становится центральным общественно-политическим событием Сибири и России. На красноярской площадке обсуждаются общероссийские тактические программы-минимум и стратегические программы-максимум длиной в календарный год и более. Форум создает узнаваемый бренд Красноярского края, дает региону возможности для развития.

Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации и правительство Красноярского края.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году. Мероприятие задумывалось как интеллектуальная платформа для обсуждения качественно нового этапа в развитии страны, связанного с наступлением периода новой индустриализации. Красноярский экономический форум-2004 вызвал большой интерес со стороны бизнес-сообщества и инвесторов. Он собрал на своей площадке более 700 участников, среди которых были представители министерства экономического развития РФ и крупнейших российских компаний.

Каждый из последующих экономических форумов, прошедших в Красноярске, был посвящен актуальной теме и богат на события.

В кризисном 2009 году концепция форума была изменена. Он прошел в формате "мозгового штурма", нацеленного на формирование антикризисного банка идей. В число участников мероприятия вошли 500 представителей федеральных и региональных органов власти, представители делового сообщества, российские и зарубежные эксперты. Благодаря этому Красноярский форум-2009 стал открытой диалоговой площадкой для представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества при обсуждении последствий экономического кризиса для экономики России, выработке наиболее эффективных антикризисных мер.

В 2012 году в работе форума приняли участие представители администрации президента РФ, правительства РФ, ключевых федеральных министерств, органов региональной и муниципальной власти. Форум посетил глава правительства РФ Владимир Путин, он принял участие в заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

В 2013 году было решено ориентировать форум не только на Красноярский край, Сибирь и Россию, но и на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), придав мероприятию международный статус.

В 2014 году при подготовке форума была существенно усилена роль правительства России. В формировании программы участвовали 14 федеральных министерств, руководители более половины из них приняли активное участие в работе форума. В экспертный совет КЭФ вошли почти все члены экспертного совета при правительстве РФ и экономического совета при президенте России. Участниками КЭФ также стали представители ведущих мировых экспертных институтов: Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Организации европейского сотрудничества и развития. Впервые на форум приехали представители Российско-Германской внешнеторговой палаты, Ассоциации итальянских бизнесменов в России, Объединенной торгово-промышленной палаты Швейцарии и СНГ. В рамках форума было подписано 28 соглашений.

В 2015 году темой форума была "Россия и страны АТР: от политики интеграции к проектам развития". Мероприятия форума посетили более шести тысяч участников, в числе которых представители 54 регионов России и члены делегаций из 35 стран мира. На форуме было подписано 36 инвестиционных соглашений на сумму 213,8 миллиарда рублей.

Ключевым вопросом КЭФ-2016 стало обсуждение Стратегии социально-экономического развития страны в перспективе до 2030 года, а также подготовка предложений по созданию рабочего механизма ее реализации. Мероприятие посетили более шести тысяч человек из 28 стран мира и 60 регионов России. Были подписаны 37 соглашений между руководством регионов, коммерческими структурами и общественными организациями.

В 2017 году Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. Его основными темами и событиями станут экология, экономика России в 2018-2024 годах, политика, а также международный конгресс "Сибирский плацдарм: время новых решений".

С 2009 года в рамках Красноярского экономического форума проводится молодежная площадка. В 2011 году впервые молодежная площадка КЭФ была организована силами самой молодежи — Молодежным правительством Красноярского края. Кроме того, в тот год молодежная площадка впервые стала полноценным первым днем форума.

Миссией молодежной площадки "Поколение-2030" является создание условий для конструктивной коммуникации молодых людей из всех регионов России — предпринимателей, молодых управленцев и ученых, членов общественных организаций и движений — с представителями государственной власти, крупного бизнеса и экспертного сообщества для презентации и продвижения существующих молодежных идей, проектов и инициатив.

В 2017 году основной фокус Молодежной площадки предполагается сделать на обсуждении экологической повестки.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, являющегося председателем организационного комитета КЭФ, значительная часть рекомендаций, выработанных на предыдущих форумах в Красноярске, превратилась в конкретные действия правительства.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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