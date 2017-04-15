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Всемирный день цирка

03:0715.04.2017
(обновлено: 03:08 15.04.2017)
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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Архив
© РИА Новости. Александр Макаров
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В третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2017 году этот день приходится на 15 апреля.

Этот праздник впервые был проведен в 2010 году. С инициативой ежегодного проведения Всемирного дня цирка выступили Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale Du Cirque).

Всемирная федерация цирка со штаб-квартирой в Монте-Карло была основана в 2008 году под патронажем принцессы Монако Стефании. Федерация является некоммерческой организацией, созданной для содействия развитию циркового искусства и культуры во всем мире, а также для представления интересов цирка на международном уровне.

Первый цирк был открыт в Лондоне в 1777 году (по другим данным в 1768 году) Филипом Астлеем. Это было первое в Европе театрализованное представление в здании с круглой ареной и крышей в форме купола. Первоначально круглый манеж в цирке существовал исключительно для лошадей. В цирке Астлея преобладали конные номера: фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Астлей первым показал вольтижировку — комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущейся шагом, рысью и галопом по кругу. Ему также принадлежит заслуга определения диаметра цирковой арены — 13 метров, которая была выбрана таким образом, чтобы для наездника создавалась оптимальная центробежная сила скачущей лошадью. Кроме конных представлений в цирке Астлея ставились сюжетные музыкальные спектакли, феерии и мелодрамы на исторические темы, включавшие фехтование и конные батальные сцены. Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. "Амфитеатр Астлея" просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных увеселительных заведения Лондона первой половины XIX века.

Уже к началу XX века структура циркового представления кардинально изменилась. В стационарном цирке появились коверные клоуны и клоуны-дрессировщики. После введения страховочной сетки были усложнены трюки воздушной гимнастики, где возникло новое амплуа — "ловитор" (артист, страхующий и ловящий летящих партнеров), и впервые был исполнен номер "перекрестный полет". В искусстве канатоходцев пеньковый канат был заменен на более прочный металлический трос, что дало возможность исполнять на канате сложные акробатические пирамиды. С технической революцией начала XIX века увеличилось количество номеров и аттракционов, основанных на использовании техники — от гонок по вертикальной стене до "полета из пушки на Луну", от феерий на воде до новых возможностей иллюзиона.

Истоки русского цирка находились в выступлениях странствующих артистов-скоморохов, известных с XI века. В XVIII веке все большее распространение получили ярмарочные балаганы на народных гуляниях, где выступали акробаты, гимнасты, жонглеры. В начале XIX века цирковые представления проводились в манеже графа Завадовского в Петербурге, было построено специальное здание для конных выступлений на Крестовском острове. В 1849 году в Петербурге открылся казенный императорский цирк со специальным отделением для подготовки цирковых кадров. В 1853 году был построен стационарный цирк в Москве на Петровке. В провинции работали передвижные цирки. В декабре 1877 году в Петербурге состоялось торжественное открытие первого в России каменного здания, построенного с учетом цирковой специфики. Инициатива постройки цирка принадлежала итальянскому наезднику и дрессировщику Гаэтано Чинизелли, главе большой цирковой семьи.

В настоящее время стационарные цирки есть практически во всех областных и крупных городах России.

После Октябрьской революции было создано Главное управление цирками (ГУЦ), хозрасчетная организация, существовавшая в системе Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. В ГУЦ входили кроме стационарных, передвижные цирки и аттракционы под общим названием Циркообъединение.

В 1957 году ГУЦ было преобразовано во Всесоюзное объединение государственных цирков — Союзгосцирк, руководивший цирковым делом в СССР. Союзгосцирк обеспечивал хозяйственную деятельность цирков; курировал постановочную работу стационарных цирков и цирковых коллективов, проводил подготовку и переподготовку артистов различных жанров.

После распада СССР была создана компания "Росгосцирк", которая стала преемницей "Союзгосцирка". Это самая крупная цирковая компания не только в Европе, но и в мире, объединяет 42 стационарных цирка в России.

Система "Росгосцирка", основанная на так называемом цирковом конвейере, представляет почти 500 оригинальных цирковых номеров и программ. Ее артистические кадры составляют почти три тысячи человек, которые пополняются выпускниками Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша), а также участниками любительских цирковых коллективов из 70 регионов страны. В цирковых представлениях участвуют почти две тысячи животных.

Программа празднования Всемирного дня цирка за годы проведения стала традиционной — в этот день труппы цирков устраивают дни открытых дверей для зрителей и благотворительные акции, проводят уличные представления, выставки, карнавалы и шествия с участием клоунов, гимнастов, акробатов, жонглеров и других цирковых артистов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

 

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