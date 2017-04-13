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Тайский Новый год Сонгкран

04:0113.04.2017
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Празднование тайского Нового года в Бангкоке. Архив
© РИА Новости. Евгений Беленький

Сонгкран (Songkran) — традиционный тайский Новый год, приходящийся на самое жаркое в Таиланде время года — на середину апреля.

Официально празднуется три дня — с 13 по 15 апреля, однако в некоторых городах празднование может начинаться 11-12 апреля и длится до 18 апреля.

Наиболее масштабное празднование тайского Нового года происходит на севере страны в городе Чианг Май (Chiang Mai).

Помимо Таиланда Новый год в это время традиционно празднуется в Лаосе, Камбодже и Мьянме, в некоторых районах Вьетнама, Китая, Шри-Ланки и Индии.

Слово Songkran происходит от санскритского sam-kranti и означает "проходить", в данном случае — прохождение солнца из одного знака зодиака к следующему.

Празднование Сонгкрана отмечает день, когда светило переходит от созвездия Рыб в созвездие Овна, что знаменует начало нового астрологического года по древнеиндийскому календарю.

До 1888 года Сонгкран был единственным Новым годом, который праздновался в Таиланде. Позже в стране возникла традиция праздновать также и западный Новый год.

Изначально дата празднования Сонгкрана была непостоянной и вычислялась при помощи астрологических расчетов. В настоящее время Сонгкран ежегодно отмечается 13 апреля.

Исторически Сонгкран — это праздник любви и почтения, праздник, который тайцы стремятся встретить всей семьей.

Первый день праздника носит название "Ван Сангкан Лонг", он посвящен прощанию со старым годом.

В этот день тайские семьи приводят в порядок свои дома, выбрасывают или сжигают все старые и ненужные вещи, так как считается, что они могут принести своему владельцу несчастье в будущем году.

Статуи Будды из храмов проносят по главным улицам городов и деревень, проходит красочный парад цветов и конкурс красоты на звание Мисс Сонгкран.

Утро второго дня празднования Сонгкрана — "Ван Нао" или "Ван Да" — начинается с похода в храм, где одетые в новые одежды тайцы читают молитвы (хуралы). Монахам преподносят приготовленные заранее изысканные домашние угощения и новые рясы, подчеркивая тем самым почтение к ним как к учителям и наставникам.

После возвращения из храма наступает время второй части праздничной церемонии — омовение семейной статуэтки Будды чистой водой с лепестками роз и жасмина (rod nam dam hua).

Одной из важнейших составляющих праздника является повсеместное обливание друг друга холодной водой (иногда перемешенной с тальком или льдом). Люди стоят на обочинах дороги или прячутся в кустах и со словами Sawasdee pi mai (С Новым годом!) обливают всех прохожих из ведер или водяных пистолетов.
Кузова проезжающих грузовиков и пикапов загружены большими бочками с водой, которая попадает на каждого пешехода, мимо которого они проезжают. Тот, кто осмелится выйти на улицу, не избежит участи стать вымокшим до нитки.

Разбрызгивание воды для тайцев — это способ выразить почтение и пожелание удачи. Если улыбающийся таец польет водой вашу спину и плечи, значит, он желает вам счастья. Этот обычай происходит из глубокой древности: традиционно церемония состояла в том, чтобы зачерпнуть воду в ладони и выплеснуть через плечо, смывая совершенные за год плохие поступки и дурные мысли, духовно очиститься.

На Сонгкран тайцы раскрашивают лица, шеи и торс глиняной пастой из маленькой серебряной чашечки, что символизирует защиту от нечистых сил, а также надевают цветочные гирлянды на шеи, завязывают на запястьях шнурочки на счастье, и обмениваются ими в знак симпатии друг к другу.

На второй день Сонгкрана каждый посетитель храма приносит с собой горсть песка, чтобы построить небольшой холм в форме ступы (чеди). Чеди обычно украшают яркими флагами, лентами, цветами. Этим ритуалом люди, посещавшие храм в течение предыдущего года, восполняют ту часть земли, которую унесли за год на своих ботинках с территории святилища.

В этот праздник выпускают на волю птиц или черепах. Есть поверье, что если освободить черепаху, то она подарит долгую жизнь.

Заключительная часть празднования Сонгкрана — "Ван Пакпи" — дань уважения старшим членам семьи. В древности существовал обычай помогать пожилым членам семьи принять водные процедуры и сменить одежду. Сейчас тайцы приходят в гости к родителям и старшим родственникам и поливают их руки чистой водой. После этой церемонии семья садится за стол с изысканными яствами, специально приготовленными по этому случаю, чтобы насладиться праздничной трапезой.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

 

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